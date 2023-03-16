85 комментариев

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В начале апреля в АПЛ произошло удивительное. 18 из 20 клубов самой богатой и популярной футбольной лиги проголосовали за отказ от рекламы букмекеров, что приведет к потере солидной части коммерческих доходов.

По оценкам лиги титульное спонсорство букмекеров (размещение на передней части игровой формы) приносило по 68 млн евро в год.

Почему британцы отказываются от денег и что будет дальше?

Клубы АПЛ отказываются только от части рекламы букмекеров. Ее используют только восемь клубов, убрать нужно с сезона-2026/27

Из России отмена рекламы букмекеров кажется очень необычным и странным шагом.

Для РПЛ букмекеры – главный частный источник дохода, они спонсируют каждый клуб, а крупнейшие контракты соизмеримы с английскими («Динамо» получает за титульное спонсорство 1 млрд рублей в год – примерно как «Вест Хэм», больше, чем «Ньюкасл» и «Лидс»). Больше российскому футболу приносят только госкорпорации и региональные бюджеты.

В Британии все не совсем так. Здесь доход от букмекеров – важный, но не ключевой источник дохода.

Только у восьми клубов АПЛ букмекер – титульный спонсор. И среди них – никого из топ-6: «Брентфорд», «Эвертон», «Фулхэм», «Лидс», «Ньюкасл», «Саутгемптон» и «Вест Хэм» зарабатывают на восьмерых 60 миллионов фунтов в год (68 млн евро или 6,1 млрд рублей). Крупнейший публично известный контракт – у «Вест Хэма» и Betway на 10 млн фунтов в год (1 млрд рублей).

Но спонсоры-букмекеры есть почти у всех. У «Арсенала», «МЮ» и «Брайтона» –«официальные беттинг-партнеры», у «Астон Виллы» и «Бернли» и «Вест Бромвича» из Чемпионшипа – нашивки на рукавах. Просто эти контракты – не ключевые.

Да и отказываются в АПЛ не от всей рекламы букмекеров, а от крупных логотипов на передней части футболки. Это помешает только восьми клубам – и то не сейчас, а с сезона-2026/27, действующие контракты остаются в силе.

Реклама букмекеров на рукавах, шортах, баннеры вокруг поля и на экранах стадиона, ТВ-реклама – все это не исчезнет.

А отказ от титульного спонсорства от клубов АПЛ – скорее политический шаг. Попытка саморегуляции и поиск контакта с властью.

Отказ АПЛ от рекламы ставок – часть политической игры. Британское правительство давно хочет ужесточить регулирование азартных игр

Официально в Англии на форме нельзя рекламировать только табачные изделия. Алкоголь (с ограничениями), онлайн-казино, букмекеров, криптовалюты и все остальное – можно.

Рекламы алкоголя в АПЛ не было с 2017-го, когда с формы «Эвертона исчезло тайское пиво Chang, которое клуб рекламировал с 2004-го. Регулирование продажи алкоголя Британию пока не тревожит, а вот игорный бизнес – другая история. Британское правительство уже давно думает о жестком регулировании ставок, бинго, игровых автоматов, онлайн-казино и других азартных игр.

Старый закон написали в 2005 году и с тех пор почти не меняли. Тогда букмекерам разрешили рекламу на телевидении и радио, что усилило их интерес к футболу.

В 2002-м беттинг-лого был только на форме «Фулхэма», а на пике в сезоне-2016/17 – у 11 команд, сейчас, напомним, – у 8.

Старый закон запрещает рекламу букмекеров детям. Поэтому на матчах молодежных команд титульного спонсора меняют на другую компанию или убирают вообще, что, конечно, мало влияет на общую картину. Чуть заметнее ограничение на продажу формы с рекламой букмекера – детские размеры продают без нее.

Этих ограничений, по мнению британского правительства, оказалось недостаточно из-за стремительного взлета интернета и огромного платежеспособного рынка Китая. Там азартные игры под запретом, поэтому единственный надежный способ добраться до клиентов – английский футбол. С этой целью многие букмекеры регистрировались где-нибудь на Филиппинах, а для законного доступа на рынок Великобритании использовали не самые прозрачные офшоры вроде острова Мэн или Гибралтара.

За ставки в Британии плотно взялись в 2019-м. Правительство Великобритании объявило, что собирается пересмотреть регулирование и сделать его «пригодным для цифровой эпохи».

Отчеты показали, что Комиссия по азартным играм (регулятор отрасли) не защищает потребителей и не может влиять на компании, которые банкротятся и забирают деньги клиентов. Штрафы не работают, а люди страдают: ежегодно в Англии 400 самоубийств связаны с азартными играми, в Великобритании от 250 до 400 тысяч проблемных игроков (каждый месяц делают ставки 22,5 миллиона человек).

Главным идеологом изменений считался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его правительство несколько раз с 2020 года переносило принятие Белой книги (отчета или указа, который бы определил новую британскую политику) по ставкам, но ожидалось, что добровольно-принудительный отказ АПЛ примет еще в прошлом году.

Приход на место Джонсона Лиз Трасс, а затем и Риши Сунака вселил в клубы надежду на отыгрыш закона назад. Не вышло. В марте 2023-го за ставки взялись максимально плотно. Ужесточение регулирования – один из приоритетов нового министра культуры, СМИ и спорта Люсит Фрейзер.

«Хотя подавляющее большинство взрослых наслаждаются азартными играми без вреда для себя, мы не можем игнорировать, что футболисты являются огромным примером для подражания для детей, — писала Фрейзер в твиттере. – Предстоящий указ больше защитит тех, кто подвержен риску зависимости».

Новые правила примут в конце апреля. Сейчас обсуждают:

• ограничение максимальной ставки в онлайн-казино;

• налог в 1 процент от дохода букмекеров, который должен пойти на финансирования исследований зависимости (около 100 млн фунтов в год);

• верификацию финансовых возможностей;

• полный запрет футбольного спонсорства.

По словам одного из бывших спонсоров клуба АПЛ (анонимный комментарий для SportBusiness), в лиге «смирились с неизбежным».

Поэтому сыграли на опережение. Клубы надеются, что показательная организованность и содействие с государством помогут избежать большего регулирование и сохранить хотя бы часть денег – от рекламы на рукавах футболок, LED-бортах и на региональных рынках. Потому что у них перед глазами сценарии Италии и Испании, в которых реклама букмекеров запрещена полностью.

Заявление АПЛ не удовлетворило сторонников нового закона, которые посчитали решение половинчатым. Вот мнение Джеймса Граймса, организатора кампании The Big Step, которая выступает против рекламы азартных игр в футболе:

«Это огромный шаг, но результат неидеален. Простое перемещение логотипов на другую часть формы, реклама, остающаяся на поле, и спонсорство лиг (титульный спонсор EFL – Sky Bet) – все это выглядят совершенно непоследовательным. Без действий правительства онлайн-казино продолжат обходить любые добровольные меры и продавать услуги через футбол».

Политики пока не трогают дивизионы ниже АПЛ, понимая, что резкие изменения спровоцируют там большие денежные трудности. Председатель EFL (Чемпиошип, Лига 1 и Лига 2) Рик Парри еще в 2020-м высказывался категорично.

«Последнее, что нам нужно сейчас, – это ограничения на ценные источники дохода, потому что их нельзя просто переключить за ночь. Если не ставки, то на какой рынок мы должны пойти?» – вопрошал Парри в разгар пандемии.

А как в других странах? В Италии и Испании – полный запрет (вместо букмекеров криптовалюты), в США разрешают рекламу в НХЛ и МЛС

Во всех странах Европы ситуация разная, но тенденция – к запрету рекламы ставок.

Итальянское правительство ужесточило законы в 2019-м. Тогда букмекеров на форме рекламировали «Рома», «Лацио», «Торино» и «Кьево».

Против запрета выступала Серия А, которая объясняла, что ужесточение лишит клубы 100 миллионов евро только в одном сезоне и сделает их менее конкурентоспособными в Европе, но встретила сопротивление государства.

Запрет так и не сняли, а итальянские клубы переключились на рекламу криптобирж и выпуск фан-токенов.

«В Италии букмекерам запрещено спонсировать футбольные клубы, поэтому главные инвесторы сейчас – криптовалюты, – рассказывал директор футбольного «Лацио» по маркетингу и спонсорству Марко Каниджиани в конце 2021 года. – Крипто – сложный мир. Но теперь это самый крупный сектор с точки зрения инвестиций в клубы».

Контракты с криптобиржами, блокчейн-платформами и издателями криптовалют подписали почти все итальянские клубы из первой и второй лиги и сама Серия А. «Ювентус», «Интер», «Лацио», «Милан», «Рома», «Наполи», «Болонья» и «Новара» выпустили еще и фан-токены (цифровые активы, напоминающие акции, которые покупаются за криптовалюту).

С сезона-2021/22 в Испании тоже запретили рекламу букмекеров на футболках. И здесь, в отличие от Англии, удар был сильным и резким. Пострадали 41 из 42 клубов первой и второй лиги, их уведомили только перед началом сезона. 10 команд потеряли титульного спонсора, а Хавьер Тебас оценивал убытки в 90 миллионов евро в год. Клубы срочно искали новых спонсоров и переключались на криптобиржи.

В Испании и Италии еще остались лазейки. И это не только криптовалюты. Рекламировать букмекеров можно в других регионах. Например, клубы из топ-лиг могут сотрудничать с компаниями, занимающимися ставками в Азии или Америке. Поэтому у крупнейших европейских клубов до весны 2022 сохранялись контракты с российскими букмекерами.

Но не везде все так сложно.

Во Франции запретов нет, поэтому титульные спонсоры «Труа» и «Монпелье» – букмекеры (у «Монако» – криптобиржа).

В Германии ограничений тоже нет (как и на табак и алкоголь), правила даже упростили в 2020-м из-за ковидного кризиса. Правда, у клубов Бундеслиги нет ни одного титульного спонсора-букмекера, а фанатские организации с 2022 года выступают за отмену беттинг-рекламы.

В Нидерландах запрет планируется с 2025-го, но футбольная федерация сопротивляется – и объясняет, что спонсорство букмекерами приносит клубам от 40 до 70 млн евро.

В Бельгии пока идет обсуждение. Против рекламы ставок выступил министр юстиций Винсент Ван Квикенборн.

В Шотландии, в отличие от АПЛ, запрета пока нет. Букмекеры – титульные спонсоры «Селтика», «Рейнджерс» и «Данди Юнайтед», так что лига не хочет лишать крупнейшие клубы доходов.

В США вовсе приток беттинг-рекламы. В Америке ставки на спорт вообще были законодательно запрещены в большинстве штатов до 1992-го. Поставить на спорт можно было в Лас-Вегасе или онлайн через неамериканского букмекера.

Но серый рынок вырос до оборота в 150 миллиардов долларов. Так что с 2018-го ставки легализовали. Поэтому букмекеры уже спонсируют команды НАСКАР, НХЛ, МЛБ, НФЛ, НБА.

Пока Европа ужесточает регулирование, в США наоборот ищут выгоду и новый источник дохода, чтобы укрепить могущество североамериканских лиг.

Фото: Gettyimages.ru/Marc Atkins / Stringer, Ian MacNicol / Stringer, Aitor Alcalde / Stringer, Clive Rose, Stu Forster, Darren Staples / Stringer, Alex Pantling ; globallookpress.com/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency, Fabio Fagiolini/Keystone Press Agency, IMAGO/Norbert Scanella