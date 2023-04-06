15 комментариев

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Революция в российском футболе: тренеры и школы будут получать долю от зарплат игроков. Детали правил

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Ярослав Сусов объяснит то, что никто не заметил.

Во время паузы на сборные в российском футболе произошла революция, которую почти никто не заметил: РФС ввел новые принципы вознаграждений тренерам и школам за воспитание игроков. Может звучать как что-то маленькое и скучное, но на самом деле меняется вся логика выплат в детско-юношеском футболе. 

Теперь тренеры и школы будут получать дополнительные деньги в зависимости от зарплаты воспитанных футболистов.

Как было раньше?

Раньше действовала многослойная система компенсационных и солидарных выплат. Она состояла из трех этажей, в которых было легко запутаться – и нередко школы и тренеры не получали деньги, просто упустив какой-то шаг и не подав нужные документы:

1. При международном трансфере (условно, Александр Головин из ЦСКА в «Монако») применялись правила ФИФА: 5% суммы трансфера уходили клубам, которые участвовали в развитии игрока. Например, в Калтане, все-таки получив деньги, построили новое поле.

За каждый год, проведенный футболистом в школе с 12 до 15 лет, клуб-воспитатель получает по 5% солидарной выплаты (это 0,25% суммы трансфера за один год). За год тренировок в клубе с 15 до 23 лет начисляют по 0,5% суммы трансфера. Эти правила едины для всех в мире.

2. При переходе игрока из одного российского клуба в другой применялись правила РФС: клубу-воспитателю или школе шли 5,5% суммы трансфера (вместо 5% по нормам ФИФА).

Правда, правила ФИФА и РФС не учитывали особенности российского спортивного бизнеса. Клубы могли искусственно занижать стоимость трансфера – и нет проблем с процентами за перепродажу и солидарными выплатами. Помните историю Алексея Сутормина? 

«Рубин» купил Сутормина у «Оренбурга» за 50 000 рублей (Transfermarkt в тот момент оценивал его в 3,5 млн евро) и перевел «Волгарю» 494 рубля солидарных выплат за два года подготовки, а потом перепродал Алексея «Зениту». Снова за 50 000 рублей. Итого за две сделки академия «Строгино», «Химки», «Зенит» и астраханский «Волгарь» получили на всех 5 500 рублей.

Из-за кейса Сутормина в 2020-м систему доработали на уровне РПЛ.

Если трансфер бесплатный или сумма меньше 10,91 млн рублей (130 тысяч евро), то при внесении игрока в заявку на сезон клуб РПЛ должен был заплатить 600 тысяч рублей (почти 7 тысяч евро). По 50 процентов уходило тренерам и школе, если это бюджетное учреждение, или все 100 – клубу-воспитателю (если это не бюджетное учреждение).

3. Компенсация при подписании первого профессионального контракта – максимум 450 000 рублей (по 25 тысяч за год тренировок с 10 до 15 лет, 50 тысяч за год с 15 до 21). Платить по правилам должен был клуб, но периодически в маленьких клубах деньги требовали с игроков и их семей – из-за нехватки бюджета. Половина суммы – тренерам, половина – школам/футбольным клубам, которые воспитывали футболиста с 10 до 21 года. 

РФС каждый год выкладывал список игроков, которые заключили первый трудовой контракт – и тренеры должны были сами подавать анкеты на выплаты (достаточно юридически подкованы были не все, деньги доходили не до всех).

Что не так с этой системой? Проблему имени Сутормина решили, выплаты добавили, в чем проблема?

Поправки не сработали. Механизм компенсации привязан к трансферам за деньги, а в России их исторически мало.

Например, анализируя зимнее трансферное окно-2022/23, Илья Васильев подсчитал: после перехода на «осень-весна» (с сезона-2011/12) внутри РПЛ клубы оформили всего 73 платных трансфера. По 6 трансферов в среднем за зимнее окно!

Трансферов за деньги мало, поэтому и солидарные выплаты небольшие, и получают их очень немногие. Да и если кому-то что-то полагается, деньги получить непросто: клубы должны сами разбираться, кому и сколько платить, тренеры должны собирать документы и доказывать, что это их воспитанник.

Да и прежние суммы (600 000 рублей при регистрации свободного агента или 5,5% от суммы трансфера) очень редко покрывали затраты на подготовку футболистов. А до тренеров доходили только крохи от компенсации за первый контракт или бесплатный/дешевый трансфер в РПЛ – обязательств платить тренеру по механизму солидарности (5,5%) не было.

Стоп. А сколько в России тратят на подготовку футболистов? Больше 600 тысяч на спортсмена?

Конечно. 

Есть четыре вида школ, аккредитованных РФС, которые готовят профессиональных футболистов: детские центры, региональные центры, академии и академии высшей категории (небольшие спортивные школы не имеют аккредитации РФС).

У школ разных статусов сильно отличаются уровни работы и, соответственно, расходы.

• Региональные центры подготовки (например, академии «Чертаново» и «Акрона» – она же академия имени Коноплева) в среднем тратят на одного ученика 206 тысяч рублей в год. Только за 10 лет подготовки (с 10 до 19) на одного игрока уходит по 2 миллиона рублей.

• Академии (например, «Оренбурга», «Ротора», «Велеса», «Балтики» или «Крыльев Советов») тратят на одного футболиста по 349 тысяч рублей в год. Более 3 млн за период с 10 до 19 лет.

• Академии высшей категории («Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Рубин») – еще больше. В среднем по 788 тысяч в год. Более 8 млн за одного воспитанника с 10 до 19 лет!

Понятно, что академии условных «Локомотива» и «Зенита» не загнутся просто из-за того, что солидарные выплаты за какого-нибудь воспитанника не покроют даже два года его тренировок. Но для клубов и академий поменьше это существенный вопрос – от него зависит и развитие школ, и мотивация тренеров.

А теперь какая система?

Отменяются все предыдущие правила – больше в РФС нет солидарных выплат и компенсаций при заключении первого контракта. 

Внедряется Единый Ежегодный Взнос (ЕЕВ), упрощающий всю схему

• Школы и тренеры больше не будут привязаны к трансферам, выплаты будут постоянными – 2% от чистой зарплаты футболиста в год (в женском футболе – 5%). Выплаты производятся в январе (условно, за 2024 год – в январе 2025-го).

• Платят клубы, а не игроки. Сумма не удерживается из зарплаты, а выплачивается сверху.

• Половина суммы – школе, половина – тренеру.

• Деньги будут получать школы и тренеры, работавшие с игроком с 7 до 19 лет (7 – этап начальной подготовки по нормативам Минспорта, 19 – максимальный возраст участника детско-юношеских соревнований под эгидой РФС).

• На школы и тренеров начального периода 7-14 лет полагается 48% суммы (6% за год работы). На юниорский период 15-19 лет – 52% (по 10,4% за год работы).

Итого: постоянство выплат и явная персональная финансовая выгода для тренеров, которые воспитывают классных игроков.

Например, футболист Второй лиги получает 50 000 рублей в месяц до налогов, значит, ЕЕВ за него будет 10 440 рублей в год (2% от чистой зп 522 000 рублей).

Школа и тренер, воспитывавшие игрока с 7 до 14 лет, получат по 626 рублей за год работы,с 15 до 19 – по 1086 рублей.

И в чем плюсы новой системы?

На примере зарплаты в 50 000 рублей кажется, что сумма компенсационных выплат несерьезная. В клубах РПЛ от таких денег иногда даже по-снобски отказываются, чтобы не заниматься документами.

Но разница в том, что раньше футболист, всю карьеру играющий во Второй лиге и переходящий из клуба в клуб бесплатно, не приносил академии вообще ничего. Теперь – стабильные 10 тысяч в год. 

С игроками РПЛ ситуация еще лучше.

Раньше средний игрок мог бесплатно прийти в клуб РПЛ, играть 8-10 лет на топ-уровне, зарабатывать по 1 млн рублей в месяц (до налогов), один раз бесплатно сменить клуб. Его клуб-воспитатель получал за все 8-10 лет 1 200 000 рублей – дважды взнос за регистрацию при бесплатном или очень дешевом трансфере.

Теперь тот же игрок с зарплатой 1 млн в месяц будет приносить 204 тысяч в год. За 8-10 лет карьеры на высоком уровне это 1,5-2 миллиона рублей. Уже прирост.

С топ-игроками – еще больше. Зарплата Артема Дзюбы в «Локомотиве» – более 4 миллионов в месяц.

Значит, по новой системе за каждый сезон Дзюбы «Локомотив» должен будет перечислять «Спартаку» по 816 тысяч рублей за его воспитание.

Для академий высшей категории это не очень большие деньги. На год работы с одним спортсменом тут тратят в среднем по 788 тысяч. Так что по новой системе год Дзюбы в «Локо» = год 13-летнего нападающего в академии «Спартака». Но это все равно гораздо лучше, чем раньше.

Налог на воспитание – это значит, что у Промеса и Малкома сейчас отнимут деньги?

Нет.

Во-первых, платят клубы, а не игроки.

Во-вторых, Квинси Промес и Малком не воспитывались в российских футбольных школах, на них внутренние правила РФС не распространяются, речь – только про российские школы. К Промесу, Малкому и другим игрокам, учившимся за границей, применимы только правила ФИФА.

Если Промес или Малком перейдут в «Севилью» или «Барселону», то 5% от суммы трансфера уйдут клубам-воспитателям. 

Если Арсен Захарян и Владимир Писарский перейдут в «Челси», то 5% от трансфера будут распределены между всеми клубами-воспитателями по правилам ФИФА. Единый платеж внутри России (2% от зарплаты) при этом никто не отменял, но он не начисляется, если по механизму ФИФА будет выплачено больше или столько же. Если платеж по нормам ФИФА меньше ЕЕВ – разницу надо покрыть.

Если Антон Швец (клубы-воспитатели – ЦСКА, «Спартак», «Сарагоса» и  «Динамо» Тбилиси) или Александр Зуев («Тобол», «Академия» Челябинск, «Чертаново», «Спартак») перейдут из «Ахмата» и «Химок» в другой российский клуб, то выплата «Сарагосе» и «Тоболу» должна рассчитываться по правилам ФИФА (5% от трансфера), а российским клубам – по новой системе.

Почему это вообще важно?

Это большой шаг в сторону избавления от установки, которая мешает детским тренерам и школам концентрироваться на воспитании ярких игроков. Сейчас заработок детских тренеров зачастую зависит от количества детей в группах и присваиваемых им разрядов (для этого нужны успехи на турнирах, отсюда установки на игру без риска и творчества). 

Прежде тренеры редко были вовлечены в распределение денег по механизму солидарности – теперь им гарантированы выплаты в зависимости от зарплаты воспитанников (а чем лучше игрок – тем выше зарплата). 

Это очень большой шаг со стороны РФС – но он не первый. 

Например, прежде РФС добился присвоения разрядов даже за 8-е место в ЮФЛ из 10 (хотя прежде такое полагалось только для чемпиона). Соответственно, тренеры меньше переживают за результат команды и могут плотнее работать с игроками.

Еще РФС с недавних пор распределяет между аккредитованными академиями более 1,5 миллиарда рублей в год. В будущем союз обещал часть денег направить на мотивационные выплаты тренерам – в зависимости от игрового времени воспитанников в РПЛ. 

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Владимир Астапкович, Алексей Даничев; vk.com/konoplev_academy; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press

15 комментариев

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Алексей Зуев
Ответ okk
Где в статье сравнения с европейскими чемпионатами? Пока это все выглядит как дополнительный налог.
А ты без Европы 2 плюс 2 посчитать не в состоянии?
0
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chicharitto
а если захарян и писарский переходят в челси, то кто будет платить в российские школы? челси же не подчиняется правилам РФС ?
0
-2
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Брэд Либил
Ответ Mypta3uh23
350 тысяч в год на воспитание 1 игрока? Они там икрой питаются и мячи новые после каждого удара покупают?
Аж 30 тысяч в месяц, невозможно!
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Брэд Либил
Ответ kikalisters1488
ух! уже знатоки налетели что все плохо коррупция и вообще все воры)) Пожалуйста знатоки , можете написать свой документ развития российского футбола , тока вкраце) легче же критиковать
вкратце: отдать всё товарищам знатокам, уж они-то ни копеечки не своруют.
+4
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Valery McCane
Ответ Renki
Интересно, что будет, если игрок откажется платить? Ну, хотя бы, гипотетически...
игрок ничего не платит, так же как в обычной жизни работодатель платит отчисления . Просто появился дополнительный пункт в переговорах при подписании контракта.
+1
0
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okk
Где в статье сравнения с европейскими чемпионатами? Пока это все выглядит как дополнительный налог.
+1
-1
0
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Renki
Интересно, что будет, если игрок откажется платить? Ну, хотя бы, гипотетически...
0
0
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Милитаризм
Ответ Football family Gdansk
Автор поверхносто разбирается в детском футбольном хозяйстве. Прочитал отчёт о заседании РФС и делает быстрые выводы. Кроме 2% там других цифр нет, а он уже всём всё поделил. Так в провинции не работает. Я ещё неделю назад разобрал новые правила, они лучше предыдущих, но очень много тумана от РФС. Читаем и подписываемся. Я и есть папа ттаких футболистов из провинции https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballfamilygdansk/3126934.html
"Читаем и подписываемся"

А колокольчик обязательно нажимать?
+4
0
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kikalisters1488
ух! уже знатоки налетели что все плохо коррупция и вообще все воры)) Пожалуйста знатоки , можете написать свой документ развития российского футбола , тока вкраце) легче же критиковать
+12
-1
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Football family Gdansk
Автор поверхносто разбирается в детском футбольном хозяйстве. Прочитал отчёт о заседании РФС и делает быстрые выводы. Кроме 2% там других цифр нет, а он уже всём всё поделил. Так в провинции не работает. Я ещё неделю назад разобрал новые правила, они лучше предыдущих, но очень много тумана от РФС. Читаем и подписываемся. Я и есть папа ттаких футболистов из провинции https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballfamilygdansk/3126934.html
+1
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Бобынин
Революция 🤣🤣
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Василий Пупкин
Ничего удивительного, всегда тренеры получали долю от зарплаты игроков. Анатолию Бышовцу, к примеру, в бытность его главным тренером "Томи", футболисты платили за попадание в стартовый состав. Факт общеизвестный.
+38
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Александр Шейфер
Ответ Mypta3uh23
350 тысяч в год на воспитание 1 игрока? Они там икрой питаются и мячи новые после каждого удара покупают?
Это даже не зарплата одного тренера.
+4
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Mypta3uh23
350 тысяч в год на воспитание 1 игрока? Они там икрой питаются и мячи новые после каждого удара покупают?
+2
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Aleksandr Danilov
Это работало бы, если б в России все клубы и академии были частные, а так из кармана в карман бюджет перегонять будут
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