Как попасть на матчи ЧМ без билета? Почему индусы болели за несколько сборных – и это нормально? Рассказ из Катара

Впечатления комментатора Филиппа Кудрявцева.

Вы знаете Филиппа Кудрявцева по работе на Okko и «Матч ТВ» и комментариям матчей «Ариса» Александра Кокорина. На чемпионате мира Кудрявцев был болельщиком и блогером, который понял, как обмануть систему.

В Катар он приехал без билетов на матчи, жил в фанатской деревне, ходил на игры бесплатно и снимал это на видео для канала Фут Тур Рама.

Филипп жил в деревне Barwa Barahat Al Janoub – целый город из трехэтажных домиков посреди пустыни. Вокруг – почти ничего, до метро и ближайшего стадиона «Аль-Джануб» добираться по 30 минут на бесплатном шаттле.

Внутри деревни все было максимально просто: пара супермаркетов, точки с индийским фастфудом и заготовленными макаронами, старбакс, две мечети и большой экран для просмотра футбола (правда, места всем не хватало, приходилось смотреть из-за спин).

«В деревне больше 10 тысяч человек. Даже не смог всю ее обойти, – рассказал Sports.ru Кудрявцев. – Есть все необходимое. Есть супермаркет с готовой едой, правда, не очень хорошего качества. В номерах микроволновка и плита. Не хочу жаловаться на все подряд, но, если честно, в супермаркете можно покупать только снеки и чипсы. Все остальное – ужасное. Привык, что в Москве всегда есть хотя бы сэндвичи с ветчиной и сыром или каким-то еще мясом. Здесь мой любимый – с яйцом, потому что сэндвичи с тунцом очень быстро разбирают, а с мясом – просто нет. Скучаю по мясу! Во всех смыслах!

В кафешках – жареный рис с мясом, но все пережаренное и острое. Сложно привыкнуть. Еще видно, как готовят голыми руками, массово, сразу на всех. Это дешево и нормально, если приехал на пару дней, пока желудок не успел сообразить, что к чему. Но питаться этим постоянно невозможно. Поэтому все время покупаю «пасту в ассортименте» за 24 риала (420 рублей), бананы, яблоки. Это испортить невозможно.

Я и так дрищ, а тут еще сильнее похудел. Застегиваю ремень на джинсах не на третью, а на четвертую дырку. Просто не успеваю есть.

Если не хочется «пасту в ассортименте» в деревне, то нужно ехать час, чтобы пообедать: полчаса на шаттле, полчаса – на метро. У меня обычно не бывает такого времени. Вот и вспоминаешь к вечеру, что за весь день съел только банан с утра – и покупаешь ужасные хот-доги за 450 рублей на стадионе. Еда дорогая, но из-за того, что ешь мало, получается нормально.

В деревне почти не встречал европейцев, только чуть-чуть англичан, валлийцев и голландцев. В основном тут рулят латиносы. Думал, они заморочатся и найдут алкоголь, но нигде такого не увидел. Так что они на трезвую голову до утра кипят под окнами с песнями, собираются вокруг палаток с едой, общаются и зажигают, кто-то притаскивает гитару, кто-то – синтезатор. Интересно, как было бы с алкоголем.

Говорят, что после чемпионата мира всю деревню переделают в бараки для мигрантов. Без старбакса и шаттла с кондиционерами. Но сейчас номера тут стоят 100 баксов в сутки. Нет тумбочек, один раз не работала вода, в другой – интернет, потом – слив в туалете. Пол – кафельный, уборка не каждый день. Максимально бюджетно.

Есть и богатая жизнь, доступная очень немногим. Если живешь не в бараке за 100 долларов, то готовь 1000 баксов в день за жилье в центре. Там Дубай на минималках. На время чемпионата мира его захотели раскрутить и показать как очень богатое место. Внешне все смотрится красиво – небоскребы и все такое. Но даже Нобель Арустамян, любитель красивой жизни, в Катаре оставался у меня в бараке, ему это больше по душе, чем жизнь в центре за очень большие деньги».

Кудрявцев так и не нашел настоящих катарцев. Зато выяснил, почему индусы болеют за Англию, Францию и даже Швейцарию

Филипп был в Дохе с самого начала чемпионата мира, но так и не понял, какой Катар – настоящий. Потому что страна была больше похожа на площадку под турнир, а не на что-то самобытное.

«Круто, что весь ЧМ по сути проходит в одном городе, – говорит Кудрявцев. – Например, мой кореш приехал на турнир на энтузиазме и за день сходил на три матча.

А потом уже сказал: «Я задолбался». И дальше дозировал – не больше двух игр, а потом погулять где-нибудь, потусить. Друг ездил на все чемпионаты мира с 2006 года, в таких путешествиях хочется не только футбол смотреть, но и сходить на сафари в ЮАР, посмотреть водопады в Бразилии, посмотреть красивые города. А в Катаре нет ничего примечательного.

Так и не понял, есть ли здесь вообще какая-то самобытная жизнь. Для меня Доха – одна большая площадка под чемпионат мира. Потому что тут нет ни одного места без людей в жилетках, которые показывают, куда идти и где метро. Хочешь познакомиться с Катаром, но так и не понимаешь, что это вообще такое. Как такового Катара нет, это смесь культур».

Все вокруг – индусы, бангладешцы, непальцы, люди, приехавшие на заработки.

Обычно диалоги такие:

– Откуда ты?

– Из Катара.

– А откуда из Катара?

– Ну, я из Сирии из Катара. Или из Омана из Катара.

Мне кажется, настоящих катарцев я так и не видел».

Кудрявцев много общался с болельщиками из Индии (их в Катаре подавляющее большинство) и понял, почему они болеют сразу за несколько сборных. Дело не в том, что их подкупили. Просто они по-другому относятся к футболу и находят необычные для европейцев связи со сборными. Например, многие болеют за Швейцарию из-за Болливуда (объясним!).

«Тема с пластиковыми и фейковыми болельщиками в Катаре – единичная, – объясняет Кудрявцев. – Обычно это настоящие истории. Например, индусы искренне топят за несколько стран. Этот чемпионат мира максимально подходит им в плане логистики, атмосферы и климата. Индусов здесь очень много. И они искренне болеют и за Англию, и Францию, Аргентину, и Португалию. Для них это нормально.

Мы мыслим о футболе по-другому, по-европейски. ЧМ в Катаре – первый в истории, в котором европейцы живут не по своим правилам. Футбольной культуры здесь нет. Говорить, что Катар в начале пути – передергивание. Ни Катара, ни активной поддержки сборной нет. В день игры сборной-хозяйки всем было наплевать. Возле экранов, на которых показывали матч Катара, была гробовая тишина.

Индусам некомфортно на чемпионата мира в Европе, а нам – тут, в Катаре. Хочется научить всех нашей футбольной культуре. Немцы вот пытались рассказать о правах человека. Недолго вышло. У условного Скотти из Блэкберна, который привык заходить в шесть баров перед матчем, пить в каждом по пинте пива и кричать одинаковые песни, в Катаре очень непривычный опыт.

Я тоже злился и обижался, до сих пор не смог принять обстановку, но понял, что это мои проблемы, а не индусов, африканцев и латиносов. Потому что многим это по кайфу. Просто этот чемпионат мира не попал в меня, но попал в миллион индусов, которые ходят на разные матчи в атрибутике разных сборных. Это вот такая реальность.

Например, многие индусы болели за Швейцарию. Понятно, почему они выбирают Англию или Францию. Но Швейцария?! Оказывается, все из-за Болливуда. Многие болливудские фильмы снимаются в Швейцарии, вот индусы и поддерживали ее. Это может казаться диким и странным, но в этом есть связь».

Катар – страна запретов. Кудрявцеву не разрешили пронести на стадион шариковую ручку!

«У меня сложно складываются отношения с мигрантами, которые работают в Катаре, – продолжает Кудрявцев. – Моя любимая тема – запреты. На стадионах все время говорят: «Not allowed» (Не разрешено – прим. Sports.ru). Я всегда хожу с одним набором вещей: камера, ручка-штатив, парочка батареек, наушники и пауэрбанк. Ни разу не было такого, чтобы на входе не докопались. Причем всегда до разных вещей.

Они это делают для перестраховки. Видят что-то необычное и говорят, что запрещено. Думают так: «Обычно же не ходят с камерами на стадион, скажу «Not allowed». И никто не может объяснить почему! Говорят, нельзя, но не могут объяснить, как можно. Если бы я соглашался, то остался бы вообще без всех вещей. Они все собираются вместе, чтобы создать эффект толпы, и молчат, но пользы никакой. Такой «синдром российского охранника»: «Никуда тебя не пущу, ничего не дам сделать, мало ли что».

Один раз у меня на контроле пытались отобрать шариковую ручку. Потому что я могу ей написать что-то оскорбительное. Сказал: «Ну, вы мне рот зашейте. Я им тоже могу что-то оскорбительное сказать».

В матче Саудовская Аравия – Польша саудовцы курили в туалетах. Курили так, что задымили всю подтрибунку. Снял этот момент. Дверь в туалет открыта, и я направил камеру в сторону двери снаружи, чтобы было видно, откуда идет дым. Полицейский подошел к двери, посмотрел на тех, кто курит, и обратился ко мне. Сказал, что камера запрещена. Диалог был такой:

– Запрещено!

– Нет, не запрещено!

Ему долго не надоедало так спорить. Поэтому когда он обратился к кому-то другому из стоявших рядом, я решил от него уйти. Он решил, что я сбегаю, схватил меня, сказал, что я подозрительный. Ответил ему: «Может, люди, которые дымят, подозрительны?» Меня начали проверять, он собрал толпу, каждый говорил, что снимать нельзя, ставить микрофон на камеру – тоже, держать ручку-штатив – тоже. Потом меня отпустили на матч, но после игры этот охранник нашел меня, опять кого-то вызывал по рации и заставил удалить видео.

Проблема в том, что эти ребята – мигранты, которые сами не были никогда на футболе. Для них логика такая: к нам привели толпу, надо сделать так, чтобы мне потом ни за что не влетело. Вот и доводят все до абсурда».

Кудрявцев прошел на два матча без билета – на Бразилию и Аргентину

Кудрявцев не смог полностью победить систему, но нашел способ обмануть ее. На матчи Бразилия – Сербия и Аргентина – Мексика он прошел бесплатно.

«Когда я прилетел в Катар, у меня не было вообще ни одного билета, – рассказывает Кудрявцев. – Я сходил на 10 матчей за 500 долларов. На два – бесплатно. На матчи европейцев и африканцев легко найти билеты по номиналу, больше всего заплатил за матч Англия – Иран. Я приехал за полчаса до футбола, отдал 100 долларов за билет, который стоит 70. Единственный раз заплатил больше номинала.

Как попасть на футбол бесплатно? Если у твоего друга есть билет, то по нему вы сможете пройти на стадион вдвоем. Просто нужно быть наглыми, упертыми и потратить время.

Я два раза ходил без билета на «Лусаил», на котором пройдет финал. Это самый ажиотажный и дорогой стадион. На матчи Бразилия – Сербия и Аргентина – Мексика дешевые билеты было не достать.

На первом кордоне, входе на территорию стадиона, прокатывают даже скриншоты.

По идее там должны проверять, двигается ли картинка. Потому что в приложении электронный билет – активный, картинка должна двигаться. Но по факту охранникам плевать. Главное, чтобы бы QR-код. По одному коду можно несколько раз заходить на территорию стадиона.

А вот дальше по скриншоту уже не зайти. Перед входом на стадион посмотрят, есть ли у тебя реальный билет в приложении. Тогда нужно попросить данные от аккаунта с билетами у человека, который уже зашел на стадион. Но этим могли воспользоваться только два человека. Если больше – QR-код не сработает вообще.

Друг заходит на стадион, выходит из аккаунта, ты заходишь в его приложение, у тебя появляется билет, который выглядит как официальный. Но на входе он не сработает – повторно войти на стадион нельзя. Для таких ситуаций на стадионе есть группа разбора. Туда нужно прийти, сочинить историю, как тебя не туда отправили или ты случайно вышел со стадиона и хочешь зайти обратно. В очереди к такой группе разбора обычно много людей, доказывают, что летели через полсвета, но не могут зайти. Я тоже эмоцио​​нально изображал обманутого человека. В 4 из 5 пунктах тебя посылают, но в одном какой-нибудь сердобольный сотрудник даст тебе бумажный replacement ticket.

Так я прошел на матч Бразилия – Сербия.

На Аргентине у меня не было никого на матче. Никто не мог скинуть мне билет из приложения. Мне скинули скриншот инвалидного места. Шел второй тайм, мне надо было хоть как-то попробовать попасть. На инвалидном секторе нет турникетов, там должны просто тщательно проверять билеты. Но мне повезло, меня впустили, не стали проверять.

Я зашел по инвалидному билету и счастливый побежал по лестнице на пятый этаж.

Потом для сюжета внаглую пошел брать интервью у одного из супервайзеров на входе. Спросил, можно ли пройти на футбол бесплатно. Он мне говорит: «Не-не-не. 10 миллионов процентов! Никак не попадешь». А я на этом матче был бесплатно.

Если кому-то это может помочь попасть на финал, то подмигиваю вам – варианты [попасть бесплатно] есть».

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann, David Klein, Frank Hoermann, Arne Immanuel Bänsch