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В сборной Франции вирус? Дешам делал замены по указанию Гризманна? Детали победы Франции над Марокко

Рандаль Коло-Муани Рандаль Коло-Муани
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Дайо Упамекано Дайо Упамекано
Бенжамен Павар Бенжамен Павар
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Лилиан Тюрам Лилиан Тюрам
Маркус Тюрам Маркус Тюрам
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Дидье Дешам Дидье Дешам
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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Дешам учит запасных, как себя вести. 

Дидье Дешам выставил необычный состав на матч с Марокко. В нем не было сразу двух железных игроков основы. Обычно Франция играет почти без ротации в старте (зато поменяли почти всех в третьем туре группового этапа против Туниса), а тут на полуфинал не вышли Упамекано и Рабьо.

До этого во всех матчах кроме Туниса защитник «Баварии» и полузащитник «Ювентуса» выходили в старте. Но после четвертьфинала с Англией они заболели. Упамекано присутствовал на скамейке в матче с Марокко, но был не готов на 100%. После игры с Англией он три дня болел. Дешам приберег его для финала.

Похожая история и с Рабьо. Адриен тоже заболел после игры с Англией, но чувствует себя хуже. Он остался в отеле – лечиться и смотреть матч. По словам Дешама, Рабьо уже немного лучше, но не настолько, чтобы играть.

«Температура [в Катаре] понизилась, а кондиционеры работают на всю мощность, – объясняет мини-эпидемию Дешам. – У некоторых лихорадка. Но беспокоиться не стоит, мы соблюдаем все предосторожности и адаптируемся, потому что, если это вирус, он может передаваться. Так что с Упамекано и Рабьо никто не контактирует».

Из-за болезни французы осторожничают. По словам Орельена Тчуамени, чтобы никто не заболел, в сборной повсюду антисептик. Французы очень боятся потерять еще кого-нибудь прямо перед финалом.

Гризманн – «смесь Хави и Канте». Он подсказывал Дешаму, какие делать замены

Рабьо и Упамекано заменили Фофана и Конате. Защитник здорово отыграл матч и заслужил похвалу от Дешама, а вот опорник «Монако» был не готов выполнять тот же объем работы и в обороне, и в атаке, как это обычно делает Рабьо.

В середине второго тайма у Франции из-за этого возникли проблемы. Мбаппе традиционно почти не возвращается в оборону, Тео Эрнандес часто подключается к атакам. Обычно в эти моменты слева отрабатывает Рабьо. Фофана не всегда успевал.

На 62-й минуте Гризманн встречается взглядом с Дешамом и показывает руками на левый фланг, чтобы тренер поменял кого-нибудь и заткнул дыру на фланге. Через пару минут на поле появился Маркус Тюрам. Он вышел слева в атаке, а Мбаппе передвинули в центр нападения.

«Тренер понял [меня] и выпустил Маркуса [Тюрама]. Это позволило нам удержать соперника на левом фланге», – сказал после матча Гризманн.

Антуана после матча хвалили не только за лидерские качества. Он успевал везде – справа в атаке, в центре, в своей штрафной и подавал угловые. За неутомимость и работоспособность Гризманна отметил в сторис Поль Погба. Полузащитник «МЮ» назвал его ГризманнКанте, а французские медиа – «смесью Хави и Канте». 

Замены Дешама перевернули игру. Даже футболисты признают, что Франция могла и проиграть

Марокко с самого начала давило Францию. Команда Валида Реграги больше владела мячом, жестко прессинговала и чуть не забила в конце первого тайма после классной бисиклеты Эль-Ямика. Футболисты сборной Франции тоже отметили после игры резвый напор марокканцев.

«Мы смогли ответить на физическую игру марокканцев, – говорит после матча Жюль Кунде. – Вообще у них отличная команда. Мы понимали, что нужно хорошо начать. Гол Тео Эрнандеса очень облегчил нам игру. Но в обороне было тяжело. Иногда мы были на волоске [от пропущенного гола]. Уго Льорис сделал несколько отличных сейвов. У нас и моментов в атаке было немного. Но мы показали командный дух. У нас были неприятные момент, но мы – команда, которая умеет страдать»

После гола Тео Эрнандеса на первых минутах стало легче, но марокканцев добил выход Коло-Муани на 79-й. Он забил меньше, чем через минуту после выхода. До этого Коло-Муани выходил только в матче с Тунисом. А на замену Дембеле Дешам всегда выпускал Комана.

«Обычно на замену выходит Коман [а не Коло-Муани]. Но у него тоже днем была небольшая температура, – рассказал после матча Дешам. – Так что понимал, что у Коло-Муани сможет быстрее бежать.

Ни в коем случае не хочу этим сказать, что сделал правильный выбор. Просто это пример для других футболистов, которых пока не выпускали на поле, но в решающий момент они могут пригодиться. Поэтому так важна скамейка запасных».

Перед матчем с Марокко французы подшучивали, что в полуфинале должен забить Жюль Кунде.

– Есть ощущение, что для победы сборной Франции на чемпионате мира, правый защитник должен показать классный турнир. Так было с Тюрамом на ЧМ-1998 и с Паваром на ЧМ-2018. Когда мы увидим шоу От Жюля Кунде? – спрашивали правого защитника на предматчевой пресс-конференции

– Не знаю! Надеюсь, в эту среду [в полуфинале против Марокко] что-то будет. Не значит, что я как-то особенно фокусируюсь на этом. У меня есть своя роль. Но кто ж не мечтает сделать то же самое, что Тюрам и Павар.

У Кунде пока не получилось повторить перформанс других французских фланговых защитников. Зато это сделал Тео Эрнандес. Он забил уже на пятой минуте и продолжил традицию.

На всех победных чемпионатах мира в полуфинале решающие голы забивали защитники. В 1998-м Лилиан Тюрам сделал дубль против Хорватии, в 2018-м Самюэль Умтити забил единственный гол в матче с Бельгией. Теперь традицию продолжает Тео Эрнандес.

Другой милый символизм – Тюрам на поле чемпионата мира по футболу. Пока сын Маркус выходил на замену и стабилизировал левый фланг атаки, папа Лилиан смотрел на это с трибуны. 

В очень солидной компании. Рядом с Лилианом Юри Джоркаефф, Кристиан Карамбе и Давид Трезеге, другие чемпионы мира-1998. Весь матч они общаются друг с другом, а после – с президентом Макроном и президентом Инфантино. 

Все довольны, но не прыгают от счастья и не поют Muchachos, как будущие соперник. Все-таки это второй финал подряд. А мысли французов максимально четко описал лучший игрок матча Гризманн.

«Четыре года назад после полуфинала с Бельгией я плакал, – сказал Антуан после матча. – Теперь я концентрируюсь на финале в воскресенье, а не праздную победу в полуфинале. Надо твердо стоять на ногах и с завтрашнего дня готовиться и восстанавливаться»

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Hannah Mckay, Dylan Martinez, Bernadett Szabo, Kai Pfaffenbach ; кадры трансляции «Матч ТВ»; instagram.com/paulpogba; twitter.com/fifaworldcup_pt

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