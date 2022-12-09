В сборной Франции вирус? Дешам делал замены по указанию Гризманна? Детали победы Франции над Марокко

Дешам учит запасных, как себя вести.

Дидье Дешам выставил необычный состав на матч с Марокко. В нем не было сразу двух железных игроков основы. Обычно Франция играет почти без ротации в старте (зато поменяли почти всех в третьем туре группового этапа против Туниса), а тут на полуфинал не вышли Упамекано и Рабьо.

До этого во всех матчах кроме Туниса защитник «Баварии» и полузащитник «Ювентуса» выходили в старте. Но после четвертьфинала с Англией они заболели. Упамекано присутствовал на скамейке в матче с Марокко, но был не готов на 100%. После игры с Англией он три дня болел. Дешам приберег его для финала.

Похожая история и с Рабьо. Адриен тоже заболел после игры с Англией, но чувствует себя хуже. Он остался в отеле – лечиться и смотреть матч. По словам Дешама, Рабьо уже немного лучше, но не настолько, чтобы играть.

«Температура [в Катаре] понизилась, а кондиционеры работают на всю мощность, – объясняет мини-эпидемию Дешам. – У некоторых лихорадка. Но беспокоиться не стоит, мы соблюдаем все предосторожности и адаптируемся, потому что, если это вирус, он может передаваться. Так что с Упамекано и Рабьо никто не контактирует».

Из-за болезни французы осторожничают. По словам Орельена Тчуамени, чтобы никто не заболел, в сборной повсюду антисептик. Французы очень боятся потерять еще кого-нибудь прямо перед финалом.

Гризманн – «смесь Хави и Канте». Он подсказывал Дешаму, какие делать замены

Рабьо и Упамекано заменили Фофана и Конате. Защитник здорово отыграл матч и заслужил похвалу от Дешама, а вот опорник «Монако» был не готов выполнять тот же объем работы и в обороне, и в атаке, как это обычно делает Рабьо.

В середине второго тайма у Франции из-за этого возникли проблемы. Мбаппе традиционно почти не возвращается в оборону, Тео Эрнандес часто подключается к атакам. Обычно в эти моменты слева отрабатывает Рабьо. Фофана не всегда успевал.

На 62-й минуте Гризманн встречается взглядом с Дешамом и показывает руками на левый фланг, чтобы тренер поменял кого-нибудь и заткнул дыру на фланге. Через пару минут на поле появился Маркус Тюрам. Он вышел слева в атаке, а Мбаппе передвинули в центр нападения.

«Тренер понял [меня] и выпустил Маркуса [Тюрама]. Это позволило нам удержать соперника на левом фланге», – сказал после матча Гризманн.

Антуана после матча хвалили не только за лидерские качества. Он успевал везде – справа в атаке, в центре, в своей штрафной и подавал угловые. За неутомимость и работоспособность Гризманна отметил в сторис Поль Погба. Полузащитник «МЮ» назвал его ГризманнКанте, а французские медиа – «смесью Хави и Канте».

Замены Дешама перевернули игру. Даже футболисты признают, что Франция могла и проиграть

Марокко с самого начала давило Францию. Команда Валида Реграги больше владела мячом, жестко прессинговала и чуть не забила в конце первого тайма после классной бисиклеты Эль-Ямика. Футболисты сборной Франции тоже отметили после игры резвый напор марокканцев.

«Мы смогли ответить на физическую игру марокканцев, – говорит после матча Жюль Кунде. – Вообще у них отличная команда. Мы понимали, что нужно хорошо начать. Гол Тео Эрнандеса очень облегчил нам игру. Но в обороне было тяжело. Иногда мы были на волоске [от пропущенного гола]. Уго Льорис сделал несколько отличных сейвов. У нас и моментов в атаке было немного. Но мы показали командный дух. У нас были неприятные момент, но мы – команда, которая умеет страдать»

После гола Тео Эрнандеса на первых минутах стало легче, но марокканцев добил выход Коло-Муани на 79-й. Он забил меньше, чем через минуту после выхода. До этого Коло-Муани выходил только в матче с Тунисом. А на замену Дембеле Дешам всегда выпускал Комана.

«Обычно на замену выходит Коман [а не Коло-Муани]. Но у него тоже днем была небольшая температура, – рассказал после матча Дешам. – Так что понимал, что у Коло-Муани сможет быстрее бежать.

Ни в коем случае не хочу этим сказать, что сделал правильный выбор. Просто это пример для других футболистов, которых пока не выпускали на поле, но в решающий момент они могут пригодиться. Поэтому так важна скамейка запасных».

Перед матчем с Марокко французы подшучивали, что в полуфинале должен забить Жюль Кунде.

– Есть ощущение, что для победы сборной Франции на чемпионате мира, правый защитник должен показать классный турнир. Так было с Тюрамом на ЧМ-1998 и с Паваром на ЧМ-2018. Когда мы увидим шоу От Жюля Кунде? – спрашивали правого защитника на предматчевой пресс-конференции

– Не знаю! Надеюсь, в эту среду [в полуфинале против Марокко] что-то будет. Не значит, что я как-то особенно фокусируюсь на этом. У меня есть своя роль. Но кто ж не мечтает сделать то же самое, что Тюрам и Павар.

У Кунде пока не получилось повторить перформанс других французских фланговых защитников. Зато это сделал Тео Эрнандес. Он забил уже на пятой минуте и продолжил традицию.

На всех победных чемпионатах мира в полуфинале решающие голы забивали защитники. В 1998-м Лилиан Тюрам сделал дубль против Хорватии, в 2018-м Самюэль Умтити забил единственный гол в матче с Бельгией. Теперь традицию продолжает Тео Эрнандес.

Другой милый символизм – Тюрам на поле чемпионата мира по футболу. Пока сын Маркус выходил на замену и стабилизировал левый фланг атаки, папа Лилиан смотрел на это с трибуны.

В очень солидной компании. Рядом с Лилианом Юри Джоркаефф, Кристиан Карамбе и Давид Трезеге, другие чемпионы мира-1998. Весь матч они общаются друг с другом, а после – с президентом Макроном и президентом Инфантино.

Все довольны, но не прыгают от счастья и не поют Muchachos, как будущие соперник. Все-таки это второй финал подряд. А мысли французов максимально четко описал лучший игрок матча Гризманн.

«Четыре года назад после полуфинала с Бельгией я плакал, – сказал Антуан после матча. – Теперь я концентрируюсь на финале в воскресенье, а не праздную победу в полуфинале. Надо твердо стоять на ногах и с завтрашнего дня готовиться и восстанавливаться»

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Hannah Mckay, Dylan Martinez, Bernadett Szabo, Kai Pfaffenbach ; кадры трансляции «Матч ТВ»; instagram.com/paulpogba; twitter.com/fifaworldcup_pt