«Заслужили хотя бы чуть сыграть без Роналду». Криштиану нужен тысячам индусов, но не португальцам

Репортаж Ярослава Сусова.

«Роналду должен остаться на скамейке, – рассказал мне еще до объявления состава журналист Politico Диогу Оливейра. – Потому что Сантушу не нравится его поведение после замен.

Да, главный тренер португальцев Фернанду Сантуш объяснял, что это решение из тактических соображений, давно запланированное, а не спонтанное. Но, во-первых, разве он мог сказать что-то другое? Во-вторых, как же это все равно непривычно: Криштиану Роналду – в запасе!

Криштиану – кумир Катара. Все индусы и палестинцы – за него

Роналду – самый популярный игрок чемпионата мира наравне с Месси. Но есть одно глобальное отличие. За Месси болеют почти все аргентинцы (остальные вспоминают Марадону), а за Роналду кто угодно, кроме португальцев.

Несколько матчей Португалии я пытался найти болельщика из Лиссабона или Порту. Оказалось, это почти невозможно. Из 50 фанатов, хотя бы отдаленно похожих на португальцев, не было ни одного европейца.

Большинство – из Индии, Палестины, Пакистана. Реже – Йемен, Кувейт и Иордания, встречались бразильцы и венесуэльцы. Но не португальцы.

«В Катаре очень мало португальцев, всего около двух тысяч, – продолжает Диогу Оливейра из Politico. – Мне кажется, меньше 10 процентов людей, одетых как португальцы – настоящие португальцы. Большая часть из них – с Ближнего Востока, из Пакистана или Индии. Португальский заводящий рассказал мне, что приходится говорить с трибуной на английском, потому что по-португальски его там не понимают ».

Индусам и палестинцам не очень просто объяснить, почему они болеют именно за Роналду. Обычно говорят что-то эмоциональное: притягивает притягивают образ Криштиану, статус и величие. Никто не упомянул, что любит Роналду за яркую игру, талант или шикарную форму.

Вот, например, Джамаль Асад из Йемена в футболке «МЮ» с семеркой Роналду на спине и мотивирующими надписями: «7 – волшебный номер», «Нет ничего невозможного» и принтами Роналду, целующего кубки.

«Я не болею за «Манчестер Юнайтед», – признается Асад. – Мне нравится «Милан». И Криштиану. Я вообще рад, что он ушел из «МЮ». Я заказал эту футболку в Саудовской Аравии, специально перед матчем Роналду , за 120 риалов (2000 рублей).

Криштиану забьет один или два гола. А потом еще Леау. Когда он нужен команде, он показывается и делает результат. Роналду нужен суперфиниш. Ему нужно играть в Лиге чемпионов, ему осталось всего год или два. Может, он подпишется с другой топ-командой: «Баварией» или кем-то в Испании или Италии».

В предвкушении Роналду индусы погружаются в настоящий Кринштранс.

Им нужен только он.

Совсем другое дело – болельщики из Португалии. После нескольких дней поисков одну такую компанию все-таки удалось встретить. Педру – из Порту, но живет в Катаре и работает в академии Aspire. На матч против Швейцарии он привез всю семью из Европы. И болеет за кого угодно, но не за Роналду.

«Мне вообще-то больше нравится Месси, он талантливее, а Роналду – трудоголик, – говорит Педру. – Других португальцев практичеки не видел. Но вот болельщиков Португалии много. Потому что это бренд, у нас есть Роналду. Все болеют из-за него. И неважно, что он на скамейке».

Диогу Оливейра из Politico перед матчем только рад, что Роналду не выйдет на поле:

«Средний уровень в сборной Португалии невероятно высокий. У нас игроки из лучших клубов мира. Но уровень команды – не такой. Она играет не так, как нам бы хотелось. Дело в том, что у команды новая игровая модель – комбинационный футбол без флангов . Новый футбол, к которому команда пока привыкает. Ей нужно время, чтобы дойти до того уровня понимания, которого хочет тренер.

Наверное, это неправильно или странно, но мне кажется, что все эти идеи будут гораздо лучше работать без Роналду. Потому что он очень специфичный игрок, ему все время надо доставлять мяч. Для футбола Сантуша лучше – играть без Роналду. С нападающим, который больше играет с мячом и вовлекается в игру, не передерживает. Без Роналду команда играет немного лучше. Легче.

Да, он великий игрок и бомбардир, но без него качество игры повысится. Может, он выйдет во втором тайме и забьет, а мы выиграем благодаря его голу. Но мне кажется, эта команда заслужила возможность хотя бы пару минут поиграть без Роналду ».

Португалия уничтожила Швейцарию в тишине. Роналду забил из офсайда – и осчастливил трибуны

Криштиану остался в запасе всего четвертый раз за 10 лет! А на важные игры крупных турниров Роналду всегда выходил в старте – с 2004-го.

Хинди-говорящий стадион был шокирован, а фотографы во время гимна снимали в основном скамейку запасных, а не 11 основных футболистов сборной Португалии.

Португалию принимали молчаливо (Швейцарию, правда, не громче). Стадион максимально тихо слушал стартовый состав без Роналду. Единственное исключение – Бруну Фернандеш, хоть ему рады.

Всплеск шума – когда до Криштиану доходит в списке запасных. Аудитории не так уж важно, где Роналду. Главное – что где-то рядом.

Без Криша играли в тишине. Швейцарцы – в принципе тихие болельщики, не слишком заряжали и в группе. У них спокойный миролюбивый гимн, который в 90-е даже не пели футболисты. И минимум активной поддержки. Потому что швейцарских ультрас просто не бывает. Да и радоваться им было нечему.

У Португалии поводов хватало, но ни яркие действия Бруну Фернандеша, ни голы Гонсалу Рамуша почти не вызывали отклика. На 80-тысячной арене хлипкая радость от гола совсем растворялась.

После буйства от Мексики с Аргентиной, пробирающих гимнов от Уругвая и Франции такое молчание удивляет.

Пока фанаты ждали Роналду, Португалия укатывала Швейцарию. Рамуш сделал хет-трик, 39-летний Пепе забил головой, а Геррейру – левой ногой. При счете 5:1 на поле появился Криштиану.

И все сразу поменялось! Болельщики встали с трибун и включили камеры. Орали: «Siiiiu» и задули в дудки. Свист, напряженное ожидание – и это Криш только подошел к бровке!

Чуть позже Криштиану забил – и спровоцировал на «Лусаиле» экстаз. Не так важно, что гол отменили из-за офсайда, самый эмоциональный момент дня все равно уже есть. Да, аннулированному голу радовались больше, чем хет-трику Гонсалу Рамуша , заменившего Криштиану в основе.

После свистка капитан Португалии и автор гола из офсайда первым пошел к болельщикам, а потом развернулся – и сразу в раздевалку, не дожидаясь команды.

Пока ребята праздновали победу, Роналду переодевался и обижался.

«Любому тренеру тяжело с игроком, который так сильно ограничивает команду, – говорит Оливейра из Politico. – Надо искать баланс: нападающий, который ограничивает команду или более крепкий коллектив без такой звезды».

Еще пару лет назад Португалия была как яблоня, в которой Роналду – самый красивый, вкусный и недосягаемый фрукт. Теперь ветка не выдерживает перезревший плод. Португалия прекрасно справляется и без Роналду, а в сборной говорят о нем, не называя имени. Ну, чтобы не обидеть:

«Он прекрасно знает: мы – это самое главное, в любой ситуации. Тренер сделал выбор, и мы должны уважать его решение», – говорил про партнера Пепе.

«У Фернанду Сантуша нет проблем с капитаном сборной. Мы дружим уже много лет. Игроки принимают решения, это никак на нас не влияет. Я уже говорил, что этот вопрос был окончательно решен, и он подал прекрасный пример как великий капитан», – объяснял отношениях с Роналду Фернанду Сантуш.

В Португалии прекрасно понимают, что Роналду – легенда, но не самый полезный игрок для сборной. Почти все.

«Когда 11 игроков пели гимн, все камеры были направлены на тебя, – написала в инстаграме девушка Роналду Джорджина Родригес. – Как жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира на протяжении 90 минут. Фанаты не переставая требовали выпустить тебя на поле и выкрикивали твое имя».

Зато с Роналду навсегда его окружение, болельщики из Индии (и варианты в Саудовской Аравии, которые он пока отрицает).

Фото: Ярослав Сусов; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Suhaib Salem