​​Я видел, как Гана отомстила Суаресу. А он плакал и обвинял всех подряд: судей, ФИФА

Репортаж Ярослава Сусова.

Сразу после жеребьевки чемпионата мира все понимали, что матч Гана – Уругвай будет особенным.

Слишком резко всплывают в памяти флэшбеки из 2010-го. Руки Суареса, красная карточка, промах Гьяна с пенальти и серия, в которой Уругвай выиграл благодаря удару Абреу паненкой.

Для Ганы тот четвертьфинал – одновременно лучшее время в истории и самый обидное поражение. Для Уругвая – расцвет суперпоколения с Суаресом, Форланом, Кавани, Годином и Муслерой.

Четверых из пяти (Форлан закончил еще в 2018-м) вызвали в сборную на ЧМ-2022. Так что флэшбеки проявлялись все ярче.

Суарес вернулся в родной «Насьональ» специально, чтобы подготовиться к ЧМ. Его уговаривали Рекоба и Абреу, а Месси записал приветствие

Уругвайские лидеры постарели (всем больше 35 лет), но все эти годы не пропадали. Кавани бегал рядом с Роналду в «МЮ», а теперь забивает за «Валенсию», Муслера уже 10 лет капитанит в «Галатасарае», Годин после «Кальяри» доигрывает в Южной Америке (за «Атлетико Минейро» и «Велес Сарсфилд»).

Только Луис Суарес как будто исчез полгода назад. После расставания с «Атлетико» уругваец долго не мог найти клуб. Он хотел сыграть на чемпионате мира и искал место для короткой, но постоянной практики – чтобы на достойном уровне.

Уругваец месяц не мог найти команду, а потом неожиданно заявил, что все это время ждал звонка из родного «Насьонала» – одной из лучших команд Уругвая.

«Я удивлен, что руководство «Насьоналя» даже не позвонило мне, чтобы поговорить», – говорил Суарес ESPN Argentina.

В Уругвае не поверили счастью. Легендарный El Pistolero хочет вернуться! Болельщики «Насьоналя» взяли трансфер в свои руки: запустили флэшмоб в твиттере #SuarezANacional – писали 1500 сообщений в час и ставили аватарки с Суаресом в форме уругвайского клуба .

Через восемь дней после интервью и вирусной кампании в соцсетях Суарес подписал предварительный контракт с «Насьоналем».

Луис давно задумывался о красивом возвращении. И еще за несколько месяцев до конца контракта с «Атлетико» говорил с другим легендарным уругвайцем Альваро Рекоба. Он тоже играл и работает в «Насьонале».

«В марте El Chino (Рекоба) был на открытии моего спортивного комплекса, – рассказывал Суарес. – Мы говорили о его возвращении в Уругвай в 2010-м. Он сказал, что было сложно, но потом детям так понравилось, что они захотели остаться, и все закончилось хорошо.

Потом я спросил его: «Было непросто, да?»

Он ответил: «Да, сложно. Не возвращайся, Луис».

В июле после интервью Суаресу пришло сообщение от Рекобы: «Привет, Луис. Помню наш разговор и как сказал тебе, что лучше не возвращаться в Уругвай… Но ведь это не такая плохая идея, не правда ли?»

Суареса уговаривал не только Рекоба (он тренер молодежки «Насьоналя»), но и Себастьян Абреу (тот самый Абреу, забивший Гане победный пенальти). Себастьян уже два года звал Луиса обратно в Уругвай, теперь подключились и боссы клуба.

«Если бы вы спросили мира, что может быть лучшим для клуба сейчас, это возвращение Суареса, – говорил директор по маркетингу «Насьонала» Лара Карбальо. – Он лучший уругвайских игрок всех времен. Его возвращение – самое прибыльное возможное событие для «Насьоналя».

31 июля Суарес одолжил самолет Лео Месси и полетел в Монтевидео из Барселоны. Луиса прячут в микроавтобус и везут на стадион. Вокруг толпы народа. Сотрудники клуба говорят: «Луис, страна ждет вас снаружи». Суарес добирается на стадион – и через давно знакомую подтрибунку выходит к людям.

Там полная арена, камеры (трансляция шла в прямом эфире на уругвайском телевидении), Себастьян Абреу и Лео Месси на экране со словами: «Здарова, толстяк». Нападающий Эмануэль Гильотти торжественно передал Суаресу футболку «Насьоналя» с девятым номером, которую уругваец не носил 16 лет.

«Насьонал» продал 700 мест в вип-ложах (больше не было), получили 5000 новых сосьос, и собрали 15 тысяч человек на представлении Суареса в Монтевидео.

А Луис не мог поверить, что какое-то интервью через неделю привело к такому.

В Гане до сих пор ненавидят Суареса. Африканцы мечтали отомстить, а Луис так и не извинился – не он же промазал пенальти

Луис ярко провел полгода в Уругвае. Забил шесть мячей в 13 матчах регулярки и два – в финале против «Ливерпуля» из Монтевидео. Суарес принес «Насьоналю» чемпионство – с начал ноября готовился к чемпионату мира. Как и планировал.

На чемпионате мира Суареса выпустили в основе с Кореей (неудачно) и дали 18 минут в концовке с Португалией (не лучше).

Но несмотря на неудачи и возраст уругвайские болельщики приходили на матчи с его футболками и картонной фигурой.

«Суарес – злодей номер один. Сумасшедший и страстно любящий футбол, – говорят Даяна и Габи из Монтевидео. – Он любит соккер, а мы – его. У нас сейчас классная команда: Нуньес, Годин и Хименес. Но Суарес – легенда. Да, он быстро устает, потому что уже немолод, выиграл чемпионат Уругвая, а не топ-лигу, но все еще неплох».

Суаресу явно была нужна дополнительная мотивация. Матч с Ганой сработал идеально. Потому что решал, выйдет ли Уругвай в плей-офф и пробуждал желание отомстить – за тот самый четвертьфинал-2010.

«Уверен, что эта игра будет в голове у некоторых игроков моей команды, – говорил перед матчем главный тренер Ганы Отто Аддо, – Потому что это был решающий матч не только для Ганы, но и для всей Африки».

Луиса Суареса пытались заставить извиниться за ту футбольную хитрость. Он – ни в какую.

«Да, я сыграл тогда руками, но это же игрок Ганы не забил пенальти, не я, – в привычной манере говорил Суарес. – Может, я бы и извинился, если бы в борьбе нанес травму и получил красную. Но в этой ситуации… Это не моя вина! Я же не промахивался с пенальти. Тот игрок [Асамоа Гьян] сделал бы то же самое».

Эти вопросы пробудили в Суаресе зверя, а в болельщиках Ганы – злобу .

«Читал пару дней назад его интервью, – говорит про Суареса болельщик Ганы Ибрахим из Аккры. – Там он рассказывал, как себя чувствовал. Я не люблю его из-за того поступка. Если бы он стоял передо мной, сказал бы ему: «Ты – вратарь, а не игрок».

Я не большой футбольный фанат. Но болею за сборную как сумасшедший. Когда Гана играла с Уругваем в 2010-м, мне было 16 лет. Очень хорошо помню тот матч. Мы могли пройти в полуфинал, но Суарес нам все испортил. Поэтому мы хотим отомстить за это поражение».

Другие ганцы были чуть более миролюбивыми, но все равно вспоминали тот матч и мечтали все исправить.

«Иншалла, будет ничья, – говорит Абдуразак из Аккры. – Я смотрел матч в 2010-м. мы проиграли по пенальти, но, иншалла, теперь все будет по-другому. Иншалла, мы поменялись. Мы помним Суареса, но в этом году у него ничего не получится. Гана уже другая, сегодня у него не будет таких шансов, иншалла».

Матч против Ганы – лучший для Суареса за долгое время. Он капитанил, пихал Нуньесу, орал на судью и плакал после матча

Суарес против Ганы – совсем другой. Не такой, как раньше. В игре с Португалией все внимание было к Роналду, стадион визжал, когда на экране показывали седьмой номер.

Теперь Луис вышел из тени. Чувствуется, что это его матч – у него капитанская повязка, все время на экране и максимум авторитета от партнеров. Он чувствует поддержку и проводит явно лучший матч на турнире, а может, и за пару лет – прокидывает Иньяки Уильямсу между ног, прессингует, возвращается в оборону и не тянет на себя.

На 21-й минуте флэшбеки все ярче. Гана получила шанс забить с пенальти в ворота Уругвая за фол нападающего в штрафной.

К мячу максимально символично подошел Андре Айю. Единственный из этого состава Ганы, кто играл на ЧМ-2010. И не забил .

Пенальти взял вратарь Рочет из «Насьонала» (клуба Суареса), который стал основным в сборной меньше года назад. 12 лет назад так же было с 24-летним Муслерой – он дебютировал за Уругвай за полгода до ЧМ.

Суарес был дальше всех – единственный стоял в центральном круге. Он ждал, пока до него доберется мяч и Дарвин Нуньес, сфоливший на пенальти. Суарес дождался молодого коллегу, вытер нервный пот со лба, схватил его за руку – и отчитал. Как будто сам никогда не фолил в штрафной…

В следующие 10 минут Уругвай заиграл впервые за три матча на ЧМ. На 26-й минуте Суарес чуть не забил. Тогда отбил вратарь, но на добивании сыграл Джорджиан Де Арраскаэта. Через мяч минут Луис уже целенаправленно пасовал Де Арраскаэте – и принимал вместе с ним поздравления у углового флага.

Тогда, к концу первого тайма, казалось, что я увидел, как умерла надежда Ганы. У Айю и компании уже ничего не получалось, даже цветастые африканские болельщики затихли. Только Суарес не утихал – и полез к судье в перерыве.

Гана не смогла быстро забить. То Сулемана из «Ренна» обведет половину соперников (кстати, не хуже Мбаппе или Комана), но подаст мимо, то Семеньо пробьет мимо. Ничего не клеится. Значит, все решено. Уругвай в плей-офф.

Да, судья не назначил пенальти на Кавани. Суарес в том моменте даже не побежал на подбор – сразу показывал судье, что это фол. Но какая разница? Уругвай же выигрывает, что может случиться? Так казалось до 85-й минуты (матч Уругвая начался чуть-чуть позже параллельного), пока на стадионе не показали лайв-таблицу. Оказалось, Корея обыгрывает Португалию!

За весь матч стадион не был таким громким. Не из-за расстройства уругвайцев. Это болельщики Ганы так радовались, что не пускают Уругвай в плей-офф . Нужно только не пропустить.

«Мы фокусировались на этой игре и хотели победить, но потом увидели, что Уругваю нужен гол, чтобы пройти дальше, – рассказывал после матча защитник Ганы и «Лестера» Дэниэл Амарти. – И я сказал команде: «Да, нам нужно забить сейчас, но и им – тоже. Поэтому будем обороняться. Если мы не можем выйти в плей-офф, то и они пусть не пройдут».

Ганцы решили: сначала отомстить, а потом можно и уезжать с чемпионат мира. Натиск Уругвая ни к чему не привел. Так неожиданно умерла уругвайская надежда. А лучший матч 35-летнего Луиса Суареса за долгое время оказался просто ненужной игрой за третье место в группе.

Суарес закрывал лицо руками, потом всю голову полотенцем – и рыдал.

Не так он представлял последний чемпионат мира.

Пока Суарес плакал, старые друзья Кавани, Годин и Муслера орали на судью, не выпуская его с поля.

Обиженный Луис еще выскажется – обвинит ФИФА и арбитра, скажет, что ему не дали увидеть детей после матча и что ФИФА всегда против Уругвая.

Может, потому что Луис – злодей номер один?

Фото: REUTERS/Albert Gea, Siphiwe Sibeko, Amr Abdallah Dalsh, John Sibley