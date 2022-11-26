У Мексики самые красивые фанаты, которые приносят праздник. Будем по ним скучать

Много красивых фотографий.

Мексика не была сильнее Саудовской Аравии или Польши. Объективно, эти мучачос только один тайм провели ярко и свежо.

Но мне так хотелось, чтобы у них получилось. Да, после слабого старта и без крепчайшей игры, без Велы, без Чичарито и с 37-летним Очоа.

Мексику никто не выбирает рационально: на ЧМ она никогда не фаворит, редко показывает очень уж яркий футбол и не обладает суперзвездами (Очоа и Чичарито даже в лучшие годы не котировались выше Шченсного и Левандовского сейчас).

И все же для меня Мексика – идеальная команда для боления на чемпионатах мира. Она не выстраивает азиатский автобус, играет более страстно, чем многие европейцы.

Раз в четыре года 50 тысяч мексиканских фанатов собирают чемоданы. Они – главное богатство сборной. Потому что безумно любят футбол и ради сборной, которая никогда не будет фаворитом, четыре года копят деньги, 20 часов летят в самолете с соломенными сомбреро в руках (в багаже нет места, а в ручной клади помнутся) и привозят праздник в любую точку планеты, где играет сборная. В Бразилию, Россию или Катар – без разницы. Вне зависимости от политики, наличия или отсутствия алкоголя.

Может, мексиканцы не самые певучие и громкие фанаты (тут впереди Аргентина и Иран), но точно самые яркие.

На каждом матче они в сомбреро.

Масках рестлеров.

С маникюром в цветах мексиканского флага (и с перчиком Чили) и цветной бородой.

С макияжем в стиле дня мертвых.

В национальных костюмах.

И костюмах тако.

В пеначо ручной работы.

С перьями и черепушками.

С усами надежды.

И в костюмах шейхов.

В венках и с куклами.

С символом ЧМ-1986 в Мексике Перчиком Пике.

В форме Хорхе Кампоса.

В костюме человека-орла.

Марсианина.

Или индейца, на которого с завистью смотрят катарцы.

Мексиканцы – это гарантия праздника. Потому что праздник всегда с ними.

Как же его будет не хватать.

Фото: instagram.com/Ярослав Сусов; REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, Henry Romero, Matthew Childs