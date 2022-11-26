У Мексики самые красивые фанаты, которые приносят праздник. Будем по ним скучать
Много красивых фотографий.
Мексика не была сильнее Саудовской Аравии или Польши. Объективно, эти мучачос только один тайм провели ярко и свежо.
Но мне так хотелось, чтобы у них получилось. Да, после слабого старта и без крепчайшей игры, без Велы, без Чичарито и с 37-летним Очоа.
Мексику никто не выбирает рационально: на ЧМ она никогда не фаворит, редко показывает очень уж яркий футбол и не обладает суперзвездами (Очоа и Чичарито даже в лучшие годы не котировались выше Шченсного и Левандовского сейчас).
И все же для меня Мексика – идеальная команда для боления на чемпионатах мира. Она не выстраивает азиатский автобус, играет более страстно, чем многие европейцы.
Раз в четыре года 50 тысяч мексиканских фанатов собирают чемоданы. Они – главное богатство сборной. Потому что безумно любят футбол и ради сборной, которая никогда не будет фаворитом, четыре года копят деньги, 20 часов летят в самолете с соломенными сомбреро в руках (в багаже нет места, а в ручной клади помнутся) и привозят праздник в любую точку планеты, где играет сборная. В Бразилию, Россию или Катар – без разницы. Вне зависимости от политики, наличия или отсутствия алкоголя.
Может, мексиканцы не самые певучие и громкие фанаты (тут впереди Аргентина и Иран), но точно самые яркие.
На каждом матче они в сомбреро.
Масках рестлеров.
С маникюром в цветах мексиканского флага (и с перчиком Чили) и цветной бородой.
С макияжем в стиле дня мертвых.
В национальных костюмах.
И костюмах тако.
В пеначо ручной работы.
С перьями и черепушками.
С усами надежды.
И в костюмах шейхов.
В венках и с куклами.
С символом ЧМ-1986 в Мексике Перчиком Пике.
В форме Хорхе Кампоса.
В костюме человека-орла.
Марсианина.
Или индейца, на которого с завистью смотрят катарцы.
Мексиканцы – это гарантия праздника. Потому что праздник всегда с ними.
Как же его будет не хватать.
Фото: instagram.com/Ярослав Сусов; REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, Henry Romero, Matthew Childs
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