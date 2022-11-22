Вратарь Канады – серб из Хорватии. Он бежал от войны, курит в раздевалке и играет в серых трениках

Милан Борян – клоун и хулиган.

Для Милана Боряна, вратаря Канады, игра с Хорватией на ЧМ-2022 – не просто матч против сильного соперника.

Борян – этнический серб, родился в хорватском Книне. Который и сейчас находится на территории Хорватии, но в 90-х во время войны на Балканах здесь была столица Северной Краины – непризнанного сербского государства в Хорватии.

Книн взяли в августе 1995-го в ходе операции «Буря». После этого Милан с родителями бежали в Сербию. Но и там прожили недолго – в 2000-м знакомые помогли обосноваться в канадском Гамильтоне.

«Я помню все. Но не люблю говорить о войне и пытаюсь выбросить ее из головы, – говорил Милан Борян. – Мы жили хорошо, но после войны все рухнуло. Мы переехали в Сербию, но там тоже война была повсюду. Канада – мирная страна. Там живут и сербы, и хорваты, и итальянцы. И все – хорошие люди. Сюда приезжают жить, работать и находить друзей, а не воевать».

Борян никогда не говорил, что ненавидит Хорватию. Наоборот, в Книне у него остались хорошие друзья. Впрочем, и хорваты не слишком вспоминают Боряна. Для их сборной он вряд ли был бы топ-вратарем.

«Он из Книна, но никогда не любил ни Хорватию, ни хорватов, – говорит хорватский комментатор Лука Петринец. – Это связано с войной Сербии и Хорватии. Он не говорит о Хорватии ни хорошего, ни плохого. Только о Сербии. Борян – сильный вратарь, играет за «Црвену Звезду». Если бы выбрал Хорватию, то был бы в нашей сборной, хотя он послабее Ливаковича и Субашича».

В Канаде негде было играть в футбол, поэтому Борян выступал за молодежку «Боки» и «Насьоналя», а потом побеждал «Ливерпуль» и «Арсенал» в ЛЧ

В Канаде нулевых не было соккера. Футбольные клубы основывали инициативные местные жители, часто мигранты. Поэтому в чемпионате Канады играли «Торонто Хорватия», «Сербские белые орлы», «Кингстон» (столица Ямайки), «Воркута», «Украина Юнайтед».

Папа Милана до сих пор – президент одного из таких клубов. За его «Брэнтфорд Гэлакси» из Гамильтона играют этнические сербы с гражданством Канады, Боснии, Сербии и Черногории.

Борян начинал в Гамильтоне, но уровень местного футбола не способствовал прогрессу. За ним Милан уехал в Южную Америку: пробовался в академиях «Боки» и «Ривера», играл за молодежку уругвайского «Насьоналя» – и в 22 перебрался в Сербию.

С тех пор у него были разные клубы, взлеты и падения: четвертое место чемпионата Сербии с аутсайдером «Радом», провал в «Сивасспоре», второе место с «Васлуем» в Румынии (лучшее в истории), скамейка запасных в болгарском «Лудогорце» с матчам против «Ливерпуля» и «Арсенала» в ЛЧ, полгода в Польше за «Корону» – и мощнейшие 5,5 лет в «Црвене Звезде».

Борян признавался, что с детства болел за «Црвену». С ней он каждый год берет чемпионство (уже пять лет подряд «Партизан» – второй). Милан играл на ноль с «Наполи» и «Арсеналом», выходил против «Баварии» и «ПСЖ» и побеждал «Ливерпуль».

Все эти годы не менялось только одно – при первом удобном случае он улетал в Канаду. К родным и на матчи сборных.

«Когда все спрашивают меня, откуда я родом и чувствую ли я себя сербом или канадцем, я всегда говорю, что канадец, – говорил Милан в 2019-м. – Потому что это страна, в которой мне не нужно было думать о войне».

Борян – хулиган: курит в раздевалке и громко говорит с женой по-сербски на завтраке

В сборной Милан с 2010-го. Он чувствует долг перед Канадой, которая помогла его семье в трудное время: «Футбол – возможность вернуть то, что мне дала страна, и сказать ей «спасибо». Сейчас Канада – мой дом».

Боряну 35 лет, он вратарь старой школы: не слишком хорошо играет ногами и почти не выходит с линии ворот. Даже в Канаде есть более яркие и современные голкиперы, например, Максим Крепо из «Лос-Анджелеса» (не поехал на ЧМ и не сыграл в финале МЛС из-за травмы).

Милана гораздо больше ценят как ментального лидера. Он главный помощник тренера Хердмана, создает атмосферу в раздевалке. Хотя и играет тоже неплохо.

Все футболисты и тренеры Канады смеются, когда их спрашивают про Боряна.

«Представьте, 8 утра, – рассказывал полузащитник Самюэль Пьет The Athletic. – Семья Боряна в Европе, с Америкой большая разница во времени. Вся команда приходит на завтрак сонная и молчаливая. Только Милан орет по-сербски. Он очень громкий за завтраком, потому что в это время говорит с женой по телефону.

Он любит жаловаться и спорить. Даже если знает, что этот стул черный, будет спорить, что белый. Канадцы не такие, мы – пассивно-агрессивные, а он – другой. Будет ругаться и спорить о чем угодно».

«Как-то раз на сборах Борян арендовал лимузин, – рассказывает бывший игрок сборной Канады Марсель Де Йонг. – Он хотел поехать в город и позвал с собой. Мы подошли к лимузину, а рядом... тренер. Милан остановился и сделал вид, что это не он заказал машину. Сказал: «Ух ты, какой хороший лимузин» – и пошел дальше. А потом, когда тренер уже не видел, вернулся обратно к машине».

Ну а еще Борян курит. И никто ему не запрещает. В феврале Канада обыграла Сальвадор (2:0) и приблизилась к чемпионату мира. Когда футболисты зашли в душ, они увидели облако дыма. И подумали, что что-то горит. Оказалось, это Милан курил победную сигарету. Он выглядел как король.

Помощники Джона Хердмана рекомендовали тренеру избавиться от Боряна. Хердман не прислушался, а теперь с привычкой Милана все смирились.

«Да, он может устроить перекур в перерыве, – рассказывает защитник Сэм Адекугбе. – Но когда нужно выходить на поле, он максимально сосредоточен. Он умеет переключаться».

Боряна в сборной считают клоуном, но он опора тренера Хердмана: проверяет новичков и уговаривал Хатчинсона вернуться

Милана очень любят не только за разговоры на сербском, хулиганство и смех на поле. Он помогает молодым ребятам адаптироваться в сборной.

Некоторые в команде называют Боряна «клоуном». Вратаря Максима Крепо он дергал за уши, Робин Гейл, девушку-психолога, обливал водой во время тренировок, над остальными просто подшучивал.

Но когда тренеру Хердману нужна помощь, он первым делом идет к Боряну. Во время пандемии легендарный Атиба Хатчинсон не хотел возвращаться в сборную. Именно вратарь помог Хердману уговорить капитана.

В июне футболисты сборной не вышли на матч против Панамы, бастовали против федерации из-за призовых и разных зарплат у мужской и женской сборной. Спас ситуацию Борян.

«Обычно Милан – клоун, который делает все глупое дерьмо, – говорил Сэм Адекугбе. – Но когда у нас была забастовка в Ванкувере, Хердман дал Милану слово. И Борян говорил о том, что мы все работаем над наследием сборной, и это больше, чем работа за деньги. И сказал, что ничего не хочет слышать о забастовке».

В ноябре 2021-го о Боряне узнала вся Канада. Перед важным матчем с Коста-Рикой в Эдмонтоне выпал снег. Из-за холода Милан надел серые штаны, на них просто нанесли лого сборной и номер вратаря.

«Я не мог в это поверить, – говорит нападающий Лиам Миллер. – Штаны выглядели как старые треники. Все говорили: «Милан, надень шорты, зачем тебе эти штаны? Они же выглядят ужасно». Я лично сказал ему: «Из-за этих штанов мы будем выглядеть так, будто играем в любительской лиге по воскресеньям». Милан ответил: «Мне все равно. Мне холодно».

Канада победила Коста-Рику (1:0), а те треники теперь в зале футбольной славы Канады. Под этими трениками у Милана была татуировка с эмблемой Футбольного союза Канады на левой голени. Один из сервисменов как-то сказал Боряну: «Милан, а вы знаете, что это логотип Canada Soccer примерно из 1980 года, сейчас уже давно новый».

Милан ответил: «Ну, а мне нравится этот».

Фото: globallookpress.com/imago-images.de, Jason Franson/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Vaughn Ridley; REUTERS//Matthew Childs; instagram.com/borjan_milan_official