Мексиканский карнавал на стадионе из контейнеров! Атмосфера праздника на ЧМ
Репортаж Ярослава Сусова.
Каждый матч чемпионата мира – маленький праздник. И у всех свои особенности.
Матч открытия – праздник торжественный, официальный, на него приходят как в театр, в красивой официальной одежде (так делали катарцы).
Сенегал – Нидерланды – фестиваль красок. Оранжевые болельщики из Европы и желто-зеленые с барабанами из Африки.
Уэльс – США – как пятничная тусовка после рабочей недели. Вы с друзьями собираетесь в баре (в Катаре – до или после матча) и с пивом обсуждаете общих знакомых, которые играли и в АПЛ, и в МЛС.
Аргентина – Саудовская Аравия – праздник неожиданной радости. Когда не готовился к экзамену, а сдал его на 5, лучше всех в группе или классе.
Мексика – Польша тогда – карнавал. Громкий, яркий и атмосферный. Место, в котором каждый пытается выделиться лучшим костюмом.
Забавное совпадение, что карнавал с необычными костюмами прошел на самом нетрадиционном стадионе в истории чемпионатов мира.
Стадион 974 полностью построен из морских контейнеров. Лифты, туалеты, палатки с едой и сцена на фан-зоне
Стадион 974 – один из семи, построенных специально к чемпионату мира. Но он единственный, от которого после турнира вообще ничего не останется. На других аренах после ЧМ срежут половину трибун или вообще ничего не будут менять. Этот – полностью разберут.
Такая возможность появилась из-за особенностей конструкции. Стадион 974 построен из морских контейнеров для транспортировки грузов. Число не случайное, это международный телефонный код Катара. Контейнеров тут столько же. После чемпионата мира стадион из контейнеров разберут и отвезут в Уругвай. Если он, конечно, выиграет право проводить ЧМ-2030.
Вблизи контейнеры видны еще отчетливее. Больше всего черных, есть красные, синие, желтые, зеленые и серые.
Контейнеры не просто для красоты во внешней части части арены. Входы на стадион – тоже из волнистого железа.
Как и лестницы.
Если нужен лифт, то он тоже из контейнера.
Кстати, если присмотреться к контейнерам, на них написано, какой вес и объем они вмещают. Максимум – 14 тонн и 70 кубических метров.
Поднимаемся по контейнерному лифту, разглядывая контейнер. Как вы думаете, что видим дальше? Конечно, контейнерный коридор.
Самые большие очереди – в контейнеры с едой. Они синего цвета.
Контейнеры для молитв – черные. Там очередей нет.
А контейнеры-туалеты – желтые.
Да, внутри стены тоже из контейнера.
Где-то вообще нет контейнеров? Идем на трибуны. Через контейнер-навигатор...
Кстати, если вы ВИП-гость, то от контейнеров тоже не скроетесь. ВИП-лаунж тоже выглядит как контейнер. Только с окнами.
Так, хватит уже этих контейнеров. Пойдем на площадь возле стадиона. Там же нет контейнеров?
Как вы уже поняли, контейнеры тут повсюду. Примерно такая же история на востоке Дохи с мексиканцами. Они захватили приконтейнерную площадь.
Мексиканцы явно соревновались, у кого круче костюмы. Вот эта шляпа – ручной работы, а перышки дергаются, как электрические.
Один парень нарядился в костюм инопланетянина. Представился Акселем с Марса, сказал, что строил летающую тарелку неподалеку и пошел поддерживать Мексику.
Родриго и Эктор выделяются даже среди мексиканцев. У папы Эктора – 13 чемпионатов мира, он ездит на все с 1982 года (ему – 62). У сына Родриго – 3 турнира, первый – Бразилия-2014, любимый – Россия-2018 (ему – 22). Эти шапки называются «пеначо». Когда-то в такой ходили короли ацтеков и майя, например, Монтесума. Теперь футбольные болельщики, чтобы показать мексиканскую культуру.
«В 2014-м эта шапка была слишком большой для моей головы, – говорит Родриго. – В 2018-м в самый раз, а сейчас уже маловата».
Один из популярных костюмов – розовая форма Хорхе Кампоса с чемпионата мира-1994. Кто-то сочетает ее с желтыми кроссовками и кепкой.
Красиво одеваются на матчи не только мужчины. У девушек – платья в традиционном стиле.
Есть и ленивый вариант наряда. Эти двое не стали брать с собой громоздкие соломенные сомбреро, поэтому купили в Мексике надувные.
Поляки тоже наряжались. Острожно спросили, из какой страны поступают вопросы, а потом назвались придуманными именами: Каспер, Мельхиор и Бальтазар. Говорят, что они – Санта-Клаусы, которым просто нравится польский футбол.
Мексиканцы выбирали более жаркие наряды. Например, костюм тако!
Или скелета. Марко – 44, это его первый чемпионат мира. Он добирался до Катара два дня: из Мехико в Париж, оттуда – в Амстердам, потом в Амман и в Доху. Говорит, что никогда не видел такого стадиона, а контейнеры – супер.
Мексиканцы наполнили весь стадион, зажигательно пели гимн и освистывали Роберта Левандовского после каждого касания. Они быстро поняли, что от криков и прыжков контейнеры трясутся. И использовали это – топали ногами, чтобы стадион дрожал на песнях про Чуко (так его называют болельщики) Лосано.
Во втором тайме это, кажется, получалось особенно ярко и громко. Когда Очоа взял пенальти от Левандовского, арена воспламенилась от радости.
Вот такой вот карнавал. Несмотря на 0:0.
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