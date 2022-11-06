Le Блог Sportif
Блог

Мексиканский карнавал на стадионе из контейнеров! Атмосфера праздника на ЧМ

Сборная Мексики по футболу Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу Сборная Польши по футболу
болельщики
ЧМ-2022 ЧМ-2022
стадионы
Футбол Футбол

Репортаж Ярослава Сусова.

Каждый матч чемпионата мира – маленький праздник. И у всех свои особенности.

Матч открытия – праздник торжественный, официальный, на него приходят как в театр, в красивой официальной одежде (так делали катарцы).

Сенегал – Нидерланды – фестиваль красок. Оранжевые болельщики из Европы и желто-зеленые с барабанами из Африки.

Уэльс – США – как пятничная тусовка после рабочей недели. Вы с друзьями собираетесь в баре (в Катаре – до или после матча) и с пивом обсуждаете общих знакомых, которые играли и в АПЛ, и в МЛС.

Аргентина – Саудовская Аравия – праздник неожиданной радости. Когда не готовился к экзамену, а сдал его на 5, лучше всех в группе или классе.

Мексика – Польша тогда – карнавал. Громкий, яркий и атмосферный. Место, в котором каждый пытается выделиться лучшим костюмом.

Забавное совпадение, что карнавал с необычными костюмами прошел на самом нетрадиционном стадионе в истории чемпионатов мира.

Стадион 974 полностью построен из морских контейнеров. Лифты, туалеты, палатки с едой и сцена на фан-зоне

Стадион 974 – один из семи, построенных специально к чемпионату мира. Но он единственный, от которого после турнира вообще ничего не останется. На других аренах после ЧМ срежут половину трибун или вообще ничего не будут менять. Этот – полностью разберут.

Такая возможность появилась из-за особенностей конструкции. Стадион 974 построен из морских контейнеров для транспортировки грузов. Число не случайное, это международный телефонный код Катара. Контейнеров тут столько же. После чемпионата мира стадион из контейнеров разберут и отвезут в Уругвай. Если он, конечно, выиграет право проводить ЧМ-2030.

Вблизи контейнеры видны еще отчетливее. Больше всего черных, есть красные, синие, желтые, зеленые и серые.

Контейнеры не просто для красоты во внешней части части арены. Входы на стадион – тоже из волнистого железа.

Как и лестницы.

Если нужен лифт, то он тоже из контейнера.

Кстати, если присмотреться к контейнерам, на них написано, какой вес и объем они вмещают. Максимум – 14 тонн и 70 кубических метров.

Поднимаемся по контейнерному лифту, разглядывая контейнер. Как вы думаете, что видим дальше? Конечно, контейнерный коридор.

Самые большие очереди – в контейнеры с едой. Они синего цвета.

Контейнеры для молитв – черные. Там очередей нет.

А контейнеры-туалеты – желтые.

Да, внутри стены тоже из контейнера.

Где-то вообще нет контейнеров? Идем на трибуны. Через контейнер-навигатор...

Кстати, если вы ВИП-гость, то от контейнеров тоже не скроетесь. ВИП-лаунж тоже выглядит как контейнер. Только с окнами.

Так, хватит уже этих контейнеров. Пойдем на площадь возле стадиона. Там же нет контейнеров?

Как вы уже поняли, контейнеры тут повсюду. Примерно такая же история на востоке Дохи с мексиканцами. Они захватили приконтейнерную площадь.

Мексиканцы явно соревновались, у кого круче костюмы. Вот эта шляпа – ручной работы, а перышки дергаются, как электрические.

Один парень нарядился в костюм инопланетянина. Представился Акселем с Марса, сказал, что строил летающую тарелку неподалеку и пошел поддерживать Мексику.

Родриго и Эктор выделяются даже среди мексиканцев. У папы Эктора – 13 чемпионатов мира, он ездит на все с 1982 года (ему – 62). У сына Родриго – 3 турнира, первый – Бразилия-2014, любимый – Россия-2018 (ему – 22). Эти шапки называются «пеначо». Когда-то в такой ходили короли ацтеков и майя, например, Монтесума. Теперь футбольные болельщики, чтобы показать мексиканскую культуру.

«В 2014-м эта шапка была слишком большой для моей головы, – говорит Родриго. – В 2018-м в самый раз, а сейчас уже маловата».

Один из популярных костюмов – розовая форма Хорхе Кампоса с чемпионата мира-1994. Кто-то сочетает ее с желтыми кроссовками и кепкой.

Красиво одеваются на матчи не только мужчины. У девушек – платья в традиционном стиле.

Есть и ленивый вариант наряда. Эти двое не стали брать с собой громоздкие соломенные сомбреро, поэтому купили в Мексике надувные.

Поляки тоже наряжались. Острожно спросили, из какой страны поступают вопросы, а потом назвались придуманными именами: Каспер, Мельхиор и Бальтазар. Говорят, что они – Санта-Клаусы, которым просто нравится польский футбол.

Мексиканцы выбирали более жаркие наряды. Например, костюм тако!

Или скелета. Марко – 44, это его первый чемпионат мира. Он добирался до Катара два дня: из Мехико в Париж, оттуда – в Амстердам, потом в Амман и в Доху. Говорит, что никогда не видел такого стадиона, а контейнеры – супер.

Мексиканцы наполнили весь стадион, зажигательно пели гимн и освистывали Роберта Левандовского после каждого касания. Они быстро поняли, что от криков и прыжков контейнеры трясутся. И использовали это – топали ногами, чтобы стадион дрожал на песнях про Чуко (так его называют болельщики) Лосано.

Во втором тайме это, кажется, получалось особенно ярко и громко. Когда Очоа взял пенальти от Левандовского, арена воспламенилась от радости.

Вот такой вот карнавал. Несмотря на 0:0.

Игра: найдите 10 предметов, которые связаны с чемпионатами мира. Вспоминаем классические моменты турнира

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные