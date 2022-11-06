Мексиканский карнавал на стадионе из контейнеров! Атмосфера праздника на ЧМ

Репортаж Ярослава Сусова.

Каждый матч чемпионата мира – маленький праздник. И у всех свои особенности.

Матч открытия – праздник торжественный, официальный, на него приходят как в театр, в красивой официальной одежде (так делали катарцы).

Сенегал – Нидерланды – фестиваль красок. Оранжевые болельщики из Европы и желто-зеленые с барабанами из Африки.

Уэльс – США – как пятничная тусовка после рабочей недели. Вы с друзьями собираетесь в баре (в Катаре – до или после матча) и с пивом обсуждаете общих знакомых, которые играли и в АПЛ, и в МЛС.

Аргентина – Саудовская Аравия – праздник неожиданной радости. Когда не готовился к экзамену, а сдал его на 5, лучше всех в группе или классе.

Мексика – Польша тогда – карнавал. Громкий, яркий и атмосферный. Место, в котором каждый пытается выделиться лучшим костюмом.

Забавное совпадение, что карнавал с необычными костюмами прошел на самом нетрадиционном стадионе в истории чемпионатов мира.

Стадион 974 полностью построен из морских контейнеров. Лифты, туалеты, палатки с едой и сцена на фан-зоне

Стадион 974 – один из семи, построенных специально к чемпионату мира. Но он единственный, от которого после турнира вообще ничего не останется. На других аренах после ЧМ срежут половину трибун или вообще ничего не будут менять. Этот – полностью разберут.

Такая возможность появилась из-за особенностей конструкции. Стадион 974 построен из морских контейнеров для транспортировки грузов. Число не случайное, это международный телефонный код Катара. Контейнеров тут столько же. После чемпионата мира стадион из контейнеров разберут и отвезут в Уругвай. Если он, конечно, выиграет право проводить ЧМ-2030.

Вблизи контейнеры видны еще отчетливее. Больше всего черных, есть красные, синие, желтые, зеленые и серые.

Контейнеры не просто для красоты во внешней части части арены. Входы на стадион – тоже из волнистого железа.

Как и лестницы.

Если нужен лифт, то он тоже из контейнера.

Кстати, если присмотреться к контейнерам, на них написано, какой вес и объем они вмещают. Максимум – 14 тонн и 70 кубических метров.

Поднимаемся по контейнерному лифту, разглядывая контейнер. Как вы думаете, что видим дальше? Конечно, контейнерный коридор.

Самые большие очереди – в контейнеры с едой. Они синего цвета.

Контейнеры для молитв – черные. Там очередей нет.

А контейнеры-туалеты – желтые.

Да, внутри стены тоже из контейнера.

Где-то вообще нет контейнеров? Идем на трибуны. Через контейнер-навигатор...

Кстати, если вы ВИП-гость, то от контейнеров тоже не скроетесь. ВИП-лаунж тоже выглядит как контейнер. Только с окнами.

Так, хватит уже этих контейнеров. Пойдем на площадь возле стадиона. Там же нет контейнеров?

Как вы уже поняли, контейнеры тут повсюду. Примерно такая же история на востоке Дохи с мексиканцами. Они захватили приконтейнерную площадь.

Мексиканцы явно соревновались, у кого круче костюмы. Вот эта шляпа – ручной работы, а перышки дергаются, как электрические.

Один парень нарядился в костюм инопланетянина. Представился Акселем с Марса, сказал, что строил летающую тарелку неподалеку и пошел поддерживать Мексику.

Родриго и Эктор выделяются даже среди мексиканцев. У папы Эктора – 13 чемпионатов мира, он ездит на все с 1982 года (ему – 62). У сына Родриго – 3 турнира, первый – Бразилия-2014, любимый – Россия-2018 (ему – 22). Эти шапки называются «пеначо». Когда-то в такой ходили короли ацтеков и майя, например, Монтесума. Теперь футбольные болельщики, чтобы показать мексиканскую культуру.

«В 2014-м эта шапка была слишком большой для моей головы, – говорит Родриго. – В 2018-м в самый раз, а сейчас уже маловата».

Один из популярных костюмов – розовая форма Хорхе Кампоса с чемпионата мира-1994. Кто-то сочетает ее с желтыми кроссовками и кепкой.

Красиво одеваются на матчи не только мужчины. У девушек – платья в традиционном стиле.

Есть и ленивый вариант наряда. Эти двое не стали брать с собой громоздкие соломенные сомбреро, поэтому купили в Мексике надувные.

Поляки тоже наряжались. Острожно спросили, из какой страны поступают вопросы, а потом назвались придуманными именами: Каспер, Мельхиор и Бальтазар. Говорят, что они – Санта-Клаусы, которым просто нравится польский футбол.

Мексиканцы выбирали более жаркие наряды. Например, костюм тако!

Или скелета. Марко – 44, это его первый чемпионат мира. Он добирался до Катара два дня: из Мехико в Париж, оттуда – в Амстердам, потом в Амман и в Доху. Говорит, что никогда не видел такого стадиона, а контейнеры – супер.

Мексиканцы наполнили весь стадион, зажигательно пели гимн и освистывали Роберта Левандовского после каждого касания. Они быстро поняли, что от криков и прыжков контейнеры трясутся. И использовали это – топали ногами, чтобы стадион дрожал на песнях про Чуко (так его называют болельщики) Лосано.

Во втором тайме это, кажется, получалось особенно ярко и громко. Когда Очоа взял пенальти от Левандовского, арена воспламенилась от радости.

Вот такой вот карнавал. Несмотря на 0:0.