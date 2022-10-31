«Уэльс, гольф, а потом все остальное». День обожания Бэйла в Катаре (за него болели даже индусы)

Репортаж Ярослава Сусова.

Сборная Уэльса – не дебютант на чемпионате мира. Но так давно здесь не играла, что даже забыла, что это такое.

Последний ЧМ у валлийцев был 64 года назад – в 1958-м. Только четверо из той сборной еще живы. Дедушкам уже больше 85 лет. Большинство так и не увидело взлет Уэльса 2010-х: полуфинал Евро-2016, выход на Евро-2020 и ЧМ-2022.

Их потомки понимают, что уже попали в историю. И просто радуются, что приехали на ЧМ. Для некоторых из них это было бы, кажется, невозможно в любой другой европейской стране. Там просто не прошли бы по уровню.

Такая история у Джонатана Уильямса, лысого парня на скамейке запасных с рыжей бородой.

Уильямс – мини-звезда сборной Уэльса. Он почти не играет, стоит меньше всех, а еще ему только 29 – точно не ветеран для атмосферы. Джонатан вызван в Уэльс из четвертого английского дивизиона!

Еще в 2017-м он играл за «Сандерленд» в Чемпионшипе и выходил в сборной. А потом стал героем сериала Sunderland Till I die. Там он откровенничал, что не может набрать форму после травмы вдали от дома. «Сандерленд» повалился в Лигу 1 (третий дивизион), а после выхода хита на Netflix Уильямс стал локальной звездой.

«Честно говоря, мне приходили тонны сообщений, – рассказывал он The Athletic. – У меня нет твиттера, но есть инстаграм и фейсбук. Люди сразу узнавали меня на улице и спрашивали, правда ли я тот парень из «Сандерленда».

После падения Уильямс не думал, что вернется в сборную, но Райан Гиггз вызвал Джонатана через два года – прямо перед Евро-2020 (там полузащитник отсидел на скамейке). А теперь Уильямсу приходится пропускать клубные матчи. Его «Суиндон» играет в четвертой лиге, там нет пауз на сборные. Так что пока лучший бомбардир (6 голов в 16 матчах) улетел в Катар, «Суиндон» не может победить «Транмир Роверс» и «Крю Александру» и теряет шансы подняться в третью лигу.

«Попадание на чемпионат мира – вершина любой карьеры, – говорил Уильямс The Athletic. – Моя карьера полна взлетов и падений. Я никогда и не мечтал поехать на чемпионат мира с Уэльсом. Но все так быстро меняется: минуту назад ты вообще не верил в себя, а потом выходишь в составе сборной.

Когда я взял альбом Panini и увидел там свою наклейку, то понял, что все это, похоже, по-настоящему».

Уильямс кайфует на чемпионате мира. Чувствует крепкую связь внутри команды.

«У нас сильное братство в сборной, – говорил он перед турниром. – Это идет от главного тренера и Гарета Бэйла. Он – наш лидер и капитан, который спустился с небес на землю»

Бэйл – супергерой Уэльса. Он ностальгирует о ЧМ-1998, не играет в гольф и рассуждает о месте в истории.

«Для Бэйла Уэльс – на первом месте. Уэльс, гольф, а потом – все остальное»

«Бэйл – человек, который может изменить игру одним касанием за весь матч, – говорит валлиец Брайан (справа на фото). – Он как Роналду для Португалии или Месси для Аргентины. Он страстно играет за Уэльс. Для него матчи за сборную и клуб – два абсолютно разных игрока».

«Гарет ко всем относится одинаково, – рассказывает уже знакомый нам полузащитник Джонатан Уильямс. – Все молодые ребята видят, что у Гарета нет эго. Он часто смеется… Все должны быть такими!»

У Гарета Бэйла особенный настрой перед чемпионатом мира. Перед матчем с США он нападающий «Лос-Анджелеса» разговорился на пресс-конференции. Оказалось, что он много думает о наследии и совсем не переживает без гольфа.

«Знаете, я с детства мечтал увидеть Уэльс на чемпионате мира. И сам достиг этого в сборной. Невероятное чувство и большая честь. Надеюсь, это будет веселое время. Мы будем наслаждаться просто потому, что выходим на поле за сборную.

Наверное, школы остановятся, дети пропустят учебу, чтобы смотреть наши матчи. К счастью для них! Это такой исторический момент, который мы ждали много лет. Думаю, молодые ребята в сборной даже не понимают, насколько это крутой опыт.

Первый чемпионат мира, который помню – Франция-1998. У меня был пенал с логотипом! Но смотреть ЧМ всегда было грустно, потому что Уэльса там не было.

Так что сейчас для Уэльса должно быть невероятным, что сборная на чемпионате мира. Не пытаюсь отвечать за всю страну, но мы все мечтали об этом, были так близко. Для нас невероятно, что мы смогли пересечь черту. Но еще важнее, что мы можем помочь вдохновить новые поколения детей играть в футбол. Может, через 20 лет эти ребята будут сидеть на моем месте и рассказывать, как Уэльс-2022 вдохновил их играть и полюбить футбол».

Карьера Бэйла уже постепенно заканчивается. Гарет уже не в «Реале», с улыбкой вспоминает тот гол через себя в Лиге чемпионов и изредка появляется на поле в Лос-Анджелесе. В 2022-м он сыграл только один полный матч – за сборную против Австрии в отборе ЧМ (и забил два). Даже в МЛС его почти всегда выпускают на замену. Хотя это не мешает иногда делать магию.

В финале МЛС Гарет вышел на 97-й минуте в дополнительное время. И сравнял счет против «Филадельфии» на 128-й. Американцы признают важность гола, но не переоценивают уровень Бэйла.

«Мы живем в Калифорнии, я болею за «Сан-Хосе Эрткуэйкс», – рассказывает Эндрю из Сан-Франциско. – Так что видел Бэйла в МЛС. Но он же мало играл, хоть и забил гол в финале. Да, это был важный гол. Но мой любимый игрок истории МЛС – Карлос Вальдеррама. У него было больше ярких скиллов, выше уровень, да и играл он в Америке больше.

Разница между Уэльсом и США в том, что у нас сила команды больше, чем у игроков по отдельности, а Уэльс полагается на Бэйла. Такие команды легко нейтрализовать. Потому что надо закрыть одного игрока. А мы знаем, как это сделать. Не думаю, что у Уэльса есть другие опции, кроме как играть на Бэйла.

У нас мне очень нравится Тэйлор Адамс. Пулишич хороший, но Адамс – настоящий трудяга, якорь команды. Он ключевой игрок для команды, поэтому команда выбрала его капитаном. Сила США – в тяжелой работе и желании. Never give up (Никогда не сдаемся)!

Все, что остается Бэйлу – думать о матчах сборной и наследии. И поигрывать в гольф в свободное время. Хотя в Уэльсе его запретили.

«Что мне дает гольф? Для меня это возможность уйти куда-то подальше от футбола, давления и прессинга повседневной жизни, – рассказал Бэйл на пресс-конференции. – Поэтому мне нравится играть в гольф с друзьями. Тишина и спокойствие, никаких камер и толп людей. Отпуск от напряженной жизни профессионального футболиста. В сборной вместо этого мы играем в плейстейшн!»

Валлийские болельщики не видят ничего страшного в гольфе Бэйла (как и в плейстейшене). Главное, чтобы Уэльс был в сердечке: «Гольф для него – расслабление. Многие футболисты приходят домой и играют в плейстейшн. Ну, а ему нравится гольф. Ничего криминального. Потому что Уэльс для него все равно на первом месте. Уэльс, гольф, а потом все остальное».

Танцовщицы из Шри-Ланки, фанаты Уэльса из Индии (которые не знают игроков) и столовая волонтеров в тренировочном центре «Аль-Райана»

Стадион «Ахмед бин Али» вообще не похож на «Аль-Байт» с матча открытия. Старт чемпионата мира – интернациональный карнавал с болельщиками-самураями из Японии, иранцами со значками, шейхами и желтыми эквадорцами в пустыне.

На западе Дохи все вообще не так. Площадь перед ареной – из асфальта. Оказывается, до чемпионата мира это была парковка гигантского торгового центра. Он напротив стадиона и как минимум не меньше 40-тысячной арены. Рядом – шоссе в область. Похоже, в этом молле катарцы и катарки закупаются по пятницам, когда уезжают на дачу в пустыне.

Вечером вторника на этой парковке встретились темнокожий диджей, валлийские болельщики в красных футболках и панамках (они у всех одинаковые – с полосками красного, желтого и зеленого цвета), американская рок-группа и танцовщицы из Индии и Шри-Ланки.

Неудивительно, что индийские танцы и американский рок не привлекали ни американцев, ни валлийцев. В основном индусов и пакистанцев.

Тут я и встретился с Ари и Дишноном. Они уверенно шли к стадиону в валлийских флагах и футболкой с фамилией Бэйл на спине. Оказалось, парни приехали из штата Керала на юге Индии. Необычно для фанатов Уэльса. С Ари и Дишноном получился любопытный диалог.

– Почему вы решили приехать в Катар и болеть за Уэльс?

– Мы получили билеты. Мы фанаты Уэльса. Бэйл.

– Почему Уэльс? Почему не Аргентина с Месси, США или Катар?

– Нам не нравится США и Аргентина. Уэльс. Бэйл.

– Кто ваш любимый игрок у сборной Уэльса?

– Бэйл.

– А кроме него?

– Эээээ… Я не помню имен.

– То есть вы не знаете имен игроков Уэльса?

– Знаем. Просто не помним.

– Зачем вы болеете за Уэльс, если не знаете игроков? Как вы получили билет?

– …

– Кто-то купил его вам?

– …

– Сколько стоил билет?

– 800 риалов (220 долларов или 13 300 рублей).

– А на какие еще матчи вы пойдете?

– Англия – Иран (ребята показывают футболки сборной Англии – у обоих Кейн на спине)

– Вы правда болеете за Англию и Уэльс?

– За обе команды. Англию и Уэльс.

– А из Англии кого знаете?

– Кейна. Ну, Сака и Грилиша.

После этого Ари и Дишнон сбежали на стадион. Другие болельщики Уэльса вели себя совсем не так.

Валлийцы приехали на чемпионат мира на расслабоне. От кого-то слегка попахивало пивом, другие рассказывали, в каком баре можно купить алкоголь после матча, остальные – жалели меня, когда узнавали, из какой страны им задают вопросы.

Главная фишка (помимо цветных панамок) – креативные флаги Уэльса. Для болельщиков это способ для самовыражения. У большинства надписи на валлийском, многие просто пишут города: Тредегар, Кардифф, Рексхэм. Некоторые – имена или футбольные команды, в которых играют с мужиками после работы. Например, у St Athan FC девиз «Sausage, chips and chicken nuggets» (Сосиски, чипсы и куриные наггетсы).

Правда, демонстрировать красоту перед матчем негде. Активностей немного, почти все занято полями и инфраструктурой «Аль-Райяна». Этот катарский клуб обычно играет на стадионе «Ахмед бин Али». Выглядит все забавно. На скамейках рядом с полями отдыхают шейхи, из тренировочного комплекса сделали столовую для волонтеров. Кухня – прямо под плакатом с легендами клуба. Еще пару месяцев назад здесь тренировался Хамес Родригес!

К счастью, валлийцы оторвутся после начала игры. Их пение гимна – лучшее шоу матча. А переживания – больше, чем у Эквадора и Катара вместе взятых.

«Когда я играл, мы не пробивались на крупные турниры, – рассказывал The Athletic главный тренер Уэльса Роб Пейдж. – Было тяжело. Но я максимально сильно любил играть за страну. Носить эмблему и футболку, слушать, как болельщики поют гимн и петь с ними. Это невероятно. Это был целый отдельный мир для меня»

На первый тайм футболистов Уэльса, правда, вообще на зарядило. Их как будто бы просто не было. Сборная США возила валлийцев все 45 минут, а Тимоти Веа забил первым же ударом в створ.

Гарет Бэйл после матча объяснил, что дело в тактике. Команда перестроилась в перерыве – и дела пошли лучше.

Фактически валлийцы просто начали навешивать с флангов, а Бэйл больше держать мяч. Гарет шел в обводку на двоих игроков сразу, пасовал пяткой, пытался убирать соперников на замахе. Ничего не получалось. Ни у Бэйла, ни у Уэльса. А потом Гарета сбили в штрафной.

Он сразу уверенно взял мяч – и уверенно забил.

Решил матч одним касанием. Как и надеялись веселые валлийцы.

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Фото: Ярослав Сусов; REUTERS/Hannah Mckay, Marko Djurica; Gettyimages.ru/Kevork Djansezian, Pete Norton; globallookpress.com/IMAGO/Geraint Nicholas, Schirner Sportfoto