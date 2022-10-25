Чемпионат мира – не источник трансферных открытий. Это миф, все устроено иначе

Поговорили с тренером, аналитиком, и спортивным директором.

Многие привыкли, что самые яркие игроки чемпионатов мира после турнира переходят в топ-клубы и закрепляются в статусе суперзвезд.

Хамес Родригес забил шесть голов на ЧМ-2014 и перешел в мадридский «Реал» из «Монако», вратарь Кейлор Навас вытащил Коста-Рику из группы и тоже оказался в «Реале», Давид Вилья летом 2010-го перебрался в «Барселону» из «Валенсии», а Маркос Рохо в 2014-м – в «МЮ» из «Спортинга».

Значит ли это, что чемпионат мира открывает новых звезд даже для топ-клубов?

Давайте разберемся, как в футбольных клубах смотрят чемпионат мира, правда ли там ищут новичков? Как ЧМ влияет на цену футболиста? Что важнее – классный чемпионат мира или крепкий сезон перед ним?

Для этого мы поговорили с тренером, спортивным директором, скаутом, аналитиком и координатором международного отдела Transfermarkt.

Миф №1. На чемпионате мира находят неизвестных звезд

«Не думаю, что люди, которые глубоко в рынке, могут искать на чемпионате мира новых игроков, – рассказывает в интервью Sports.ru бывший аналитик «Рубина» и «Зенита», а сейчас руководитель селекционно-аналитического отдела «Сабаха» Никита Васюхин. – В современных реалиях, когда в два клика достается видео практически любой лиги, откуда на ЧМ приезжают игроки, их не могут не знать.

Игроки, которые потенциально могут перейти в топ-клубы, и так находятся на виду, на них не могут резко обратить внимание. Последний кейс, когда кто-то перешел в топ-клуб после яркого турнира – Хамес больше 8 лет назад, но перед этим он провел сильный сезон в Лиге 1, а до этого с хорошей статистикой сделал требл в составе «Порту». Еще пример – Озил после удачного ЧМ-2010 перешел в «Реал», но он в течение двух сезонов до этого был самым известным молодым игроком Бундеслиги и мешками раздавал ассисты, играя в том числе в еврокубках. Сложно найти хорошие контрпримеры за последние 10 лет, когда доступ к информации значительно облегчился».

Слова Васюхина дополняет Игорь Корнеев, бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива». В клубах не только знают потенциальных звезд ЧМ, но и стараются купить их как можно раньше.

«Искать игроков на таких турнирах выходит в разы дороже для клуба, – говорит Корнеев в интервью Sports.ru. – Лучше подписывать футболистов до больших турниров».

Похожей логики придерживается и координатор международного отдела Transfermarkt Артем Заводник. Он считает, что открыть новую суперзвезду на чемпионате мира нельзя, но для многих крепких игроков это неплохой шанс показать лучшее, что они умеют.

«Футболистам более скромного уровня чемпионат мира может помочь перейти из местного чемпионата в какой-то более сильный европейский, – размышляет Заводник. – Например, многие костариканцы после чемпионата мира-2014 переходили в середняки из европейских лиг. Для футболистов из нетоповых лиг это шанс показать, что они готовы к топ-5. Например, из Эквадора и Уругвая перейти в более богатые лиги».

Игорь Корнеев сам оказывался в такой ситуации. Он сыграл один матч на ЧМ-1994, а после турнира перешел в «Барселону». Правда, Корнеев убежден, что ЧМ не повлиял на трансфер. «За мной уже следили до начала чемпионата мира», – объясняет Корнеев.

Пусть аналитики и скауты знают почти всех футболистов, которые приедут на чемпионат мира, но иногда возникают сложности. В этом году у 10 футболистов из 800 до чемпионата мира не было стоимости на Transfermarkt.

«99 процентов футболистов ЧМ мы знаем, видели и уже оценивали, – продолжает Артем Заводник. – Есть исключения, но это единицы: в Эквадоре вызвали парня из второй лиги, в Коста-Рике и Саудовской Аравии есть футболисты, которые нам не так хорошо известны.

Если мы кого-то не знаем, то обращаемся к коллегам и координаторам из этих стран. Наш коллега в Эквадоре оценил парня из второй лиги, потому что видел его в матчах Кубка и слышал о его выступлениях. С Африкой и Саудовской Аравией тяжелее. Например, на чемпионат мира в сборную Камеруна вызвали Жерома Мбекели и Суаибу Мару из местной лиги. Мы дали им чисто символическую стоимость (300 тысяч евро у Мбекели, 400 – у Мару), потому что они играли только в Африканской Лиге чемпионов, а чемпионат Камеруна мы не увидим. У Мару даже нет фотографии, потому что ее нигде не найти».

Более того, аналитики уже понимают, кто поменяет клуб после чемпионата мира-2022.

«Главный в списках потенциальных открытий – Гакпо из ПСВ и сборной Нидерландов, – говорит Никита Васюхин. – Он еще три года назад был на виду, а последние полтора сезона заметен не только в Эредивизи, но и в еврокубках. Плюс Кайседо из «Брайтона» и сборной Эквадора, у которого 25 игр за сборную к 21 году, статус игрока основы и отличный перформанс в АПЛ».

Миф №2. После ЧМ стоимость игроков значительно растет – иногда в несколько раз

Очевидно, что игроки могут стать дороже после чемпионата мира. Популярность растет, внимание обращают не только клубные аналитики и скауты, но и простые болельщики. Но как корректно оценить влияние ЧМ?

«Раньше футболисты могли подорожать на Transfermarkt после чемпионата мира в несколько раз, – рассказывает Артем Заводник. – Это искажение. Чемпионат мира проходил летом, поэтому на оценку влиял не только перформанс на ЧМ, но и весь предыдущий сезон.

Хамес – пример такой ситуации. До чемпионата мира, в январе 2014-го, мы оценили его в 35 миллионов, в июле 2014-го, после ЧМ, – в 60 млн. Это была совокупность результатов в «Монако», сумасшедшего чемпионата мира и интереса от «Реала». В итоге его купили за 75 миллионов.

Теперь мы пытаемся урегулировать этот вопрос. После 2016-го таких прыжков уже нет. Стараемся делать так, чтобы все футболисты входили в турнир уже с обновленной стоимостью за сезон или часть сезона. Поэтому перед ЧМ мы обновили стоимость всех 800 футболистов турнира и всех игроков топ-лиг.

В декабре будет новая переоценка – уже чисто за чемпионат мира. Поэтому прыжки стоимости в два-три раза маловероятны. Только если это не какой-нибудь недооцененный футболист из Эквадора, который стоит 500 тысяч евро, а вырастет до 2 миллионов.

Топы могут немного прибавить – на 15-20 процентов. Если футболист уже стоит 50 миллионов, сложно представить большие скачки. Например, Федерико Кьеза после Евро-2020 вырос с 60 до 70 миллионов евро».

Миф №3. Звезды чемпионата мира практически гарантированно перейдут в более сильный клуб

Окей, найти новых суперзвезд на чемпионате мира не получится, потому что клубы и так уже почти всех знают. Цены тоже растут не радикально. Но хоть трансферов в год чемпионата мира становится больше? Лучших игроков заберут?

Все не так просто. Для трансферного рынка год чемпионата мира или Европы – точно такой же, как и все остальные. В эти годы клубы ведут себя даже осторожнее, чтобы не переплатить.

По данным ФИФА, в годы чемпионатов мира трансферов за деньги меньше всего. Например, в 2014-м клубы заключили 1671 такую сделку, в 2013-м – 1682, в 2015-м – 1781.

Количество трансферов постоянно растет, но чемпионаты мира и Европы стабильно выпадают.

С суммами сделок похожая ситуация. Объем сделок в долларах растет каждый год вне зависимости от крупных турниров. А падения зависят только от экономических кризисов. Из-за кризиса в Европе на трансферы в 2012-м потратили меньше, чем в 2011-м. Второе заметное падение – с 2020-го из-за ковидного кризиса.

Получается, ЧМ может стать только финальным, но не единственным аргументом для оформления сделки.

«ЧМ – это короткий турнир, где игрока порой оценивают по нескольким матчам, не всегда с топовыми соперниками, – объясняет Никита Васюхин. – Для успешной карьеры в клубном футболе необходима стабильность. Аналогия – если игрок даже в клубном турнире в течение месяца ярко перформит, то этого недостаточно для того, чтобы карьера считалась успешной на этом уровне.

Перформанс в течение сезона в клубе гораздо важнее для оценки игрока, чем несколько игр на крупном турнире. ЧМ/Евро могут дать дополнительную информацию, но не должны быть в базисе».

С Васюхиным согласен Заводник из Transfermarkt.

«Чемпионат мира – хороший показатель, как футболист проявляет себя под давлением. Но окончательные выводы по нему никто делать не будет. Может быть, абсолютно неизвестный футболист проведет крутой чемпионат мира, но о нем больше никто ничего не услышит.

Важно, что футболисты могут повысить стоимость после чемпионата мира, но они не выходят на новый уровень.

На нашу оценку стоимости влияют уровень футболиста, клуба и лиги, спрос на него на рынке, показатели и возраст. Например, если Дани Алвес проведет крутой чемпионат мира, его оценка не вырастет. Потому что в таком возрасте его вряд ли кто-то будет покупать.

Вратарь Мексики Очоа показывал сверхъестественный уровень игры, но так и не перешел в топ-клуб. Это связано с тем, что скауты редко основывают заключения на базе трех-четырех матчей. На таком турнире у футболистов особая мотивация, никто не будет на его основе делать далеко идущие выводы».

Эти версии подтверждает Валерий Непомнящий, главный тренер сборной Камеруна, которая дошла до четвертьфинала ЧМ-1990. После сенсационного успеха многие футболисты той сборной получили новые контракты, но почти никто не перешел в топ-клубы.

«Тогда у меня только один футболист из 23 выходил в чемпионате Франции, – рассказывает Непомнящий в интервью Sports.ru. – Еще десять футболистов были любителями в чемпионате Камеруна, а все остальные – во второй французской или испанской лиге.

После нашего успеха 50 процентов из моих игроков подписали новые контракты – с повышением зарплаты или статуса или стали профессионалами. Хотя и не в топовых лигах – вторые дивизионы, чемпионат Мексики».

Миф №4. Чемпионат мира определяет стиль игры на годы вперед. По нему тренеры ориентируются, куда идет футбольная мысль

Раз уж для продажи футболистов чемпионат мира не имеет определяющей роли, может, он меняет что-то другое? Может, по нему хотя бы определяют тактические тенденции?

Кажется, это тоже не совсем так.

«Турниры сборных уже перестали быть полигоном, который определяет тренды, как это было XX веке, – говорит Никита Васюхин. – Кто-то пытается поймать свежую тактическую идею или интересный розыгрыш стандарта, но глобально в топ-клубах сильнее составы, чем в лучших сборных, там работают более сильные в плане тактических концепций тренеры, у них кратно больше совместных тренировок и времени на работу.

Передовые мысли сейчас формируются в клубах. Доступ к видео сейчас на порядок лучше, чем 15-20 лет назад – не так сложно достать даже тактическую съемку практически любой интересующей команды. Нет необходимости в крупном турнире сборных, чтобы распространялись новые идеи».

С этой мыслью согласен и Валерий Непомнящий:

«Может, я иду вразрез с общепринятым мнением, но для меня чемпионат мира – не самое важное соревнование со спортивной точки зрения. Я ставлю выше Лигу чемпионов и Лигу Европы. Потому что большая часть игроков в командах-фаворитах уже измотаны, отыграли в национальных чемпионатах и еврокубках. Они не могут играть за сборные в полную силу. Тем более сейчас, в ноябре-декабре… Очень сомнительно. Не думаю, что чемпионат мира – определяющий турнир с точки зрения трансферов.

На чемпионате мира не проявляются тенденции развития футбола. Тут тренерам нужно большое мастерство, чтобы после трудного сезона привести игроков в хорошее состояние и мотивировать. Тут гораздо больше психологии. Чего-то большого от чемпионата мира не жду, но сам футбол интересен, поэтому смотрю все подряд».

Но все-таки чемпионат мира, по мнению Непомнящего, огромное шоу:

«Некоторым командам результат не особенно важен, но они отдаются на этом празднике футбола. Как Камерун в 1990-м. Мы на что-то рассчитывали? Да нет. Просто сказал ребятам: «Радуйтесь жизни». И все. Ну, кто мог поставить на Камерун в букмекерских конторах тогда? Никто!

Тогда, в 1990-м, я многое переосмыслил для себя. Увидел на чемпионате мира многие вещи, о которых мог только думать. Сначала понимал, что кто-то из соперников ошибается в чем-то, а потом ловил это на поле. Но это все очень тренерское и интимное. На каждом чемпионате мира нахожу для себя что-то новое, что не знал, не понимал и не умел.

Как говорится, век живи – век учись. Дураком помрешь все равно».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Dolores Ochoa – Pool; globallookpress.com/x99/ZUMAPRESS.com, Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com, Richard Wareham/AFLO, Franz Waelischmiller/SVEN SIMON; REUTERS/Bernadett Szabo