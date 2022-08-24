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Барош, Жо, Боян и еще 19 человек, которые все еще играют

Сент-Труйден Сент-Труйден
Ханнес Халльдоурссон Ханнес Халльдоурссон
Хартс оф Оук
Септември
Рафаэл да Силва Рафаэл да Силва
Рето Циглер Рето Циглер
Фабио
Диего Лопес Диего Лопес
Виссел Кобе Виссел Кобе
Еюпспор
Лукаш Пишчек Лукаш Пишчек
Валери Божинов Валери Божинов
Стив Манданда Стив Манданда
Фабио Куальярелла Фабио Куальярелла
Жервиньо Жервиньо
Салли Мунтари Салли Мунтари
Фил Джагелка Фил Джагелка
Боян Кркич Боян Кркич
Кевин-Принс Боатенг Кевин-Принс Боатенг
Якуб Блашчиковски Якуб Блашчиковски
Саломон Калу Саломон Калу
Синдзи Кагава Синдзи Кагава
Райан Бабел Райан Бабел
Милан Барош Милан Барош
Жо Жо
Хавьер Пасторе Хавьер Пасторе
Футбол Футбол

Продолжаем поиск легенд прошлого в составах команд настоящего.

В июле мы уже рассказывали про легенд мирового футбола, игравших на серьезном уровне в сезоне-2021/22, а потом и про звезд РПЛ, которые все еще профи, а не ветераны.

Теперь финальная часть – еще 22 легенды. Их можно встретить на поле в сезоне-2022/23.

 Хавьер Пасторе выиграл все во Франции и ярко играл в «ПСЖ». Но последние четыре года не такие удачные. После двух лет в «Роме» аргентинец перешел в «Эльче». В 33 года он сидит на скамейке в Ла Лиге.

Жо ушел из ЦСКА 14 лет назад, из «Манчестер Сити» – 11, перестал играть за сборную в 2014-м! С тех пор бразилец катается по Америке и Азии: Бразилия, ОАЭ, Япония, Китай. В 35 лет он все еще держится – выходил на замену в чемпионате Бразилии за «Коринтианс», теперь – в «Сеаре».

 Милан Барош начал играть в футбол в 1987-м в «Вигантице» (ему было 6 лет). Сейчас Милану 40 лет, он снова в «Вигантице». Стабильно играет в шестой чешской лиге и забивает. А где-то между «Вигантице» и «Вигантице» остались шикарный Евро-2004, «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Галатасарай»

 35-летний Бабел продолжает покорять Турцию. Здесь он провел больше всего матчей в карьере. Сначала были «Касымпаша», «Бешикташ» и «Галатасарай», теперь «Еюпспор» из Второй лиги. Там Райан числится вместе с Оливье Тиллем, бывшим игроком «Уфы».

 37-летний Калу год сидел без клуба после «Ботафого». Но с этого лета присоединился к Алексу Сонгу в «Арта/Солар 7». Там же бывший вратарь «Малаги» и Камеруна Камени. Веселая банда нужна, чтобы пройти хотя бы один этап отбора африканских кубков.

Синдзи Кагава – 33-летний лидер самого японского клуба Европы. В «Сент-Труйдене» японские владельцы, которые тянут в команду местных. Кагава – с 10-м номером в центре нападения в паре с Синдзи Окадзаки из чемпионского «Лестера» (пока травмирован лучший бомбардир Хаяши). Здесь еще японский вратарь Шмидт, родившийся в американском Иллинойса, и правый защитник Хашиока.

 Поляк стал важным футболистом в «Висле» – и оттуда в 2007-м ушел в «Боруссию». В 36 лет Блашчиковски – капитан своей первой большой команды. Правда, почти весь прошлый сезон Куба пропустил из-за крестов. В новом еще пока не играл.

Кевин-Принс Боатенг вернулся в «Герту» (он воспитанник). Играет не слишком много, но регулярно, если нет травм. Конечно, команда поскромнее, чем «Милан» или «Барселона». Но и 35-летний Боатенг уже не тот – 0+0 после возвращения.

Боян уже восемь лет не в «Барселоне». Дальше играл за «Сток», «Алавес» и «Монреаль». Уже год – в «Виссел Кобе» вместе с друзьями из «Барсы»: Иньесты и Сампера. Летом здесь закончил карьеру Вермален.

После ухода из «Милана» в 2015-м Салли Мунтари нигде не задерживался больше года. Один сезон – в «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии, полгода – в «Пескаре» из Серии А, «Депортиво» из Ла Лиги и «Альбасете» из второй испанской лиги. После трехлетней паузы 37-летний Салли вернулся в чемпионат Ганы (уезжал в 2001-м) – в «Хартс оф Оук». У них шестое место в прошлом сезоне, зато из столицы и с 21 чемпионством за всю историю.

Фил пытается вытащить «Сток» из Чемпионшипа. Выходит не очень – пока в середине таблицы. Зато тренирует Джагелку 41-летний Джон О’Ши. А рядом выходит Лиам Делап из «Манчестер Сити» (в штабе его папа легенда клуба Рори Делап).

Алешандре Пато девять лет назад ушел из «Милана». Он получал шансы в «Вильярреале» и «Челси», но большую часть времени провел в Бразилии: в «Коринтиансе» и «Сан-Паулу». В 32 года тусит в «Орландо» из МЛС рядом с Маурисио Перейрой из «Краснодара» (он тут капитан).

Жервиньо осваивается в чемпионате Греции. Когда-то он играл за «Арсенал» и «Рому», позже – в Китае, Италии и Турции. Новая команда – греческий середняк «Арис». Зато рядом знакомые лица. В конкурентах – парагваец Хуан Итурбе, с которым вместе выходили в «Роме».

В молодости Валери Божинов поиграл за «Фиорентину», «Ювентус» и «Манчестер Сити». С 2012-го болгарин не появлялся в топ-лигах. Последние 10 лет – большое путешествие: Португалия, Сербия, Китай, Швейцария, Хорватия и Болгария. Последние 4 года 36-летний болгарин проводит дома (только полгода в «Пескаре»). Но все время в запасе и почти без голов.

Стив Манданда 13 лет карьеры провел в «Марселе». Только на год уезжал в «Кристал Пэлас». Стал легендой клуба, капитаном, чемпионом мира и вечным вратарем (больше 600 матчей!). Но в прошлом сезоне Манданда проиграл конкуренцию Пау Лопесу – и в 37 лет поехал основным в «Ренн».

Фабио начинал в Серии А в 2000-м за «Торино» – выходил против Джилардино и Флавио Ромы. За 20 лет Куальярелла съездил на Евро-2008, ЧМ-2010 и забивал в отборе Евро-2020. В 39 выходит на замену в «Сампдории» (и капитанит, если выходит на поле).

Рето Циглер принадлежал «Ювентусу», но не провел за него ни одного матча. Зато ездил в аренду в «Фенербахче» и «Локомотив» Славена Билича – бился там за место слева в обороне с Ещенко. Дальше «Сассуоло», «Сьон», «Люцерн», «Даллас», а теперь у 36-летнего швейцарца «Лугано» из чемпионата Швейцарии.

Диего Лопес все еще в Ла Лиге. Правда, уже не основной в «Реале», «Севилье», «Вильярреале» и «Эспаньоле», а в запасе «Райо Вальекано». Зато рядом на скамейке легендарный Фалькао.

Рафаэль считался талантливее брата Фабио. Играл за «МЮ» много лет, но не очень регулярно. Дальше пять лет в «Лионе» и год в Турции. Теперь Рафаэль вернулся в чемпионат Бразилии. В 32 года он доигрывает в «Ботафого».

Фабио нечасто играл за «МЮ» (всего 54 матча за пять лет), зато выходил в финале ЛЧ-2011 с «Барселоной». После «Юнайтед» Фабио удержался в Англии и поиграл в Чемпионшипе. Благодаря этому в 32 года он не доигрывает, а уже четыре года выходит в основе «Нанта», если нет травм.

Ханнес Халльдоурссон почти всю карьеру провел в чемпионате Исландии. Ездил в «Раннерс» из Дании, «НЕК» из Нидерландов, азербайджанский «Карабах» и несколько клубов в Норвегии. Правда, ни в одном не задерживался больше, чем на полгода. Главные успехи Ханнеса – четвертьфинал Евро-2016, отбитый пенальти Месси и фильм на фестивале в Локарно. 38-летний Халльдоурссон еще и режиссер.

Пишчек – легенда «Борусссии». В 2021-м он красиво прощался с в матче против «Байера» (оттуда уходили братья Бендеры). В 2022-м Лукаш числится в «Гочалковице». Правда, здесь он провел только первую половину сезона-2021/22. Кстати, до ухода Пишчека «Гочалковице» шел первым, а сезон в итоге закончил пятым.

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