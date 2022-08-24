Барош, Жо, Боян и еще 19 человек, которые все еще играют

Продолжаем поиск легенд прошлого в составах команд настоящего.

В июле мы уже рассказывали про легенд мирового футбола, игравших на серьезном уровне в сезоне-2021/22, а потом и про звезд РПЛ, которые все еще профи, а не ветераны.

Теперь финальная часть – еще 22 легенды. Их можно встретить на поле в сезоне-2022/23.

Хавьер Пасторе выиграл все во Франции и ярко играл в «ПСЖ». Но последние четыре года не такие удачные. После двух лет в «Роме» аргентинец перешел в «Эльче». В 33 года он сидит на скамейке в Ла Лиге.

Жо ушел из ЦСКА 14 лет назад, из «Манчестер Сити» – 11, перестал играть за сборную в 2014-м! С тех пор бразилец катается по Америке и Азии: Бразилия, ОАЭ, Япония, Китай. В 35 лет он все еще держится – выходил на замену в чемпионате Бразилии за «Коринтианс», теперь – в «Сеаре».

Милан Барош начал играть в футбол в 1987-м в «Вигантице» (ему было 6 лет). Сейчас Милану 40 лет, он снова в «Вигантице». Стабильно играет в шестой чешской лиге и забивает. А где-то между «Вигантице» и «Вигантице» остались шикарный Евро-2004, «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Галатасарай»

35-летний Бабел продолжает покорять Турцию. Здесь он провел больше всего матчей в карьере. Сначала были «Касымпаша», «Бешикташ» и «Галатасарай», теперь «Еюпспор» из Второй лиги. Там Райан числится вместе с Оливье Тиллем, бывшим игроком «Уфы».

37-летний Калу год сидел без клуба после «Ботафого». Но с этого лета присоединился к Алексу Сонгу в «Арта/Солар 7». Там же бывший вратарь «Малаги» и Камеруна Камени. Веселая банда нужна, чтобы пройти хотя бы один этап отбора африканских кубков.

Синдзи Кагава – 33-летний лидер самого японского клуба Европы. В «Сент-Труйдене» японские владельцы, которые тянут в команду местных. Кагава – с 10-м номером в центре нападения в паре с Синдзи Окадзаки из чемпионского «Лестера» (пока травмирован лучший бомбардир Хаяши). Здесь еще японский вратарь Шмидт, родившийся в американском Иллинойса, и правый защитник Хашиока.

Поляк стал важным футболистом в «Висле» – и оттуда в 2007-м ушел в «Боруссию». В 36 лет Блашчиковски – капитан своей первой большой команды. Правда, почти весь прошлый сезон Куба пропустил из-за крестов. В новом еще пока не играл.

Кевин-Принс Боатенг вернулся в «Герту» (он воспитанник). Играет не слишком много, но регулярно, если нет травм. Конечно, команда поскромнее, чем «Милан» или «Барселона». Но и 35-летний Боатенг уже не тот – 0+0 после возвращения.

Боян уже восемь лет не в «Барселоне». Дальше играл за «Сток», «Алавес» и «Монреаль». Уже год – в «Виссел Кобе» вместе с друзьями из «Барсы»: Иньесты и Сампера. Летом здесь закончил карьеру Вермален.

После ухода из «Милана» в 2015-м Салли Мунтари нигде не задерживался больше года. Один сезон – в «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии, полгода – в «Пескаре» из Серии А, «Депортиво» из Ла Лиги и «Альбасете» из второй испанской лиги. После трехлетней паузы 37-летний Салли вернулся в чемпионат Ганы (уезжал в 2001-м) – в «Хартс оф Оук». У них шестое место в прошлом сезоне, зато из столицы и с 21 чемпионством за всю историю.

Фил пытается вытащить «Сток» из Чемпионшипа. Выходит не очень – пока в середине таблицы. Зато тренирует Джагелку 41-летний Джон О’Ши. А рядом выходит Лиам Делап из «Манчестер Сити» (в штабе его папа легенда клуба Рори Делап).

Алешандре Пато девять лет назад ушел из «Милана». Он получал шансы в «Вильярреале» и «Челси», но большую часть времени провел в Бразилии: в «Коринтиансе» и «Сан-Паулу». В 32 года тусит в «Орландо» из МЛС рядом с Маурисио Перейрой из «Краснодара» (он тут капитан).

Жервиньо осваивается в чемпионате Греции. Когда-то он играл за «Арсенал» и «Рому», позже – в Китае, Италии и Турции. Новая команда – греческий середняк «Арис». Зато рядом знакомые лица. В конкурентах – парагваец Хуан Итурбе, с которым вместе выходили в «Роме».

В молодости Валери Божинов поиграл за «Фиорентину», «Ювентус» и «Манчестер Сити». С 2012-го болгарин не появлялся в топ-лигах. Последние 10 лет – большое путешествие: Португалия, Сербия, Китай, Швейцария, Хорватия и Болгария. Последние 4 года 36-летний болгарин проводит дома (только полгода в «Пескаре»). Но все время в запасе и почти без голов.

Стив Манданда 13 лет карьеры провел в «Марселе». Только на год уезжал в «Кристал Пэлас». Стал легендой клуба, капитаном, чемпионом мира и вечным вратарем (больше 600 матчей!). Но в прошлом сезоне Манданда проиграл конкуренцию Пау Лопесу – и в 37 лет поехал основным в «Ренн».

Фабио начинал в Серии А в 2000-м за «Торино» – выходил против Джилардино и Флавио Ромы. За 20 лет Куальярелла съездил на Евро-2008, ЧМ-2010 и забивал в отборе Евро-2020. В 39 выходит на замену в «Сампдории» (и капитанит, если выходит на поле).

Рето Циглер принадлежал «Ювентусу», но не провел за него ни одного матча. Зато ездил в аренду в «Фенербахче» и «Локомотив» Славена Билича – бился там за место слева в обороне с Ещенко. Дальше «Сассуоло», «Сьон», «Люцерн», «Даллас», а теперь у 36-летнего швейцарца «Лугано» из чемпионата Швейцарии.

Диего Лопес все еще в Ла Лиге. Правда, уже не основной в «Реале», «Севилье», «Вильярреале» и «Эспаньоле», а в запасе «Райо Вальекано». Зато рядом на скамейке легендарный Фалькао.

Рафаэль считался талантливее брата Фабио. Играл за «МЮ» много лет, но не очень регулярно. Дальше пять лет в «Лионе» и год в Турции. Теперь Рафаэль вернулся в чемпионат Бразилии. В 32 года он доигрывает в «Ботафого».

Фабио нечасто играл за «МЮ» (всего 54 матча за пять лет), зато выходил в финале ЛЧ-2011 с «Барселоной». После «Юнайтед» Фабио удержался в Англии и поиграл в Чемпионшипе. Благодаря этому в 32 года он не доигрывает, а уже четыре года выходит в основе «Нанта», если нет травм.

Ханнес Халльдоурссон почти всю карьеру провел в чемпионате Исландии. Ездил в «Раннерс» из Дании, «НЕК» из Нидерландов, азербайджанский «Карабах» и несколько клубов в Норвегии. Правда, ни в одном не задерживался больше, чем на полгода. Главные успехи Ханнеса – четвертьфинал Евро-2016, отбитый пенальти Месси и фильм на фестивале в Локарно. 38-летний Халльдоурссон еще и режиссер.

Пишчек – легенда «Борусссии». В 2021-м он красиво прощался с в матче против «Байера» (оттуда уходили братья Бендеры). В 2022-м Лукаш числится в «Гочалковице». Правда, здесь он провел только первую половину сезона-2021/22. Кстати, до ухода Пишчека «Гочалковице» шел первым, а сезон в итоге закончил пятым.

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