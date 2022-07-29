«У жены и друзей нет Fan ID, а один – дома с пивом посмотрю». Истории болельщиков о получении и бойкоте новой карты

Все взгляды на проблему.

С третьего тура в российский футбол полноценно заходит скандальный Fan ID. Начиная с пятницы попасть на матчи РПЛ в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи можно только при предъявлении той самой карты болельщика. Причем в третьем туре систему протестируют во всех пяти городах первой волны внедрения Fan ID.

Карту болельщика можно оформлять с 4 июля. Но с первых дней система получения вызывала вопросы. Даже среди ее идеологических защитников. Про проблемы оформления говорил даже депутат Госдумы и куратор «Химок» Роман Терюшков.

А что думают болельщики? Мы спросили об этом подписчиков нашего телеграм-канала и получили ответы из разных групп: кто тут же оформил карту, кто столкнулся с проблемами и кто принципиально бойкотирует Fan ID.

Антон Нежданов, 25 лет, Нижний Новгород, болельщик «Зенита». Оформил карту, но не знает, пойдет ли на стадион

«Довольно часто хожу на футбол: езжу на «Зенит» в Питер и хожу на наш «Нижний», когда приезжают статусные соперники или есть свободное время, в прошлом сезоне на пять матчей ходил. Но сейчас такая реальность: без Fan ID на футбол не попасть. Я не из активных фанатов, поэтому какого-то принципиального отношения у меня нет. Надо так надо.

Правда, было непонимание, как все это делать. МФЦ у нас воспринимают негативно из-за очередей и иногда не очень хорошего обслуживания. Только из-за этого сомневался. А так – оставил заявку на Госуслугах, приложил фотографию (ее пришлось менять, потому что сначала она была на зеленом фоне, пришлось обрезать). Буквально через пять минут все подтвердили, записался там же на прием. Когда подошел к МФЦ, была огромная очередь. Боялся, что все так ждут карту болельщика по записи, но ошибся – все прошло быстро. Девушка посмотрела паспорт, дала подписать какие-то бумажки – и все. Хотя так и не понял зачем [два этапа]. Даже загранпаспорт можно оформить дистанционно и прийти в МФЦ за документом, а для карты болельщика нужно подтверждать личность.

У нас в Нижнем продают билеты на матч с ЦСКА за 10 рублей. Насколько знаю, остались только места за воротами. Значит, люди оформляют Fan ID и идут на футбол. Но я пока не знаю, пойду ли. У жены нет Fan ID, да и у друзей тоже – они не очень интересуются футболом, вряд ли будут заморачиваться с документами и идти в МФЦ. Хотя через Госуслуги онлайн могли бы и оформить.

Так что позвать пока некого, а один я и дома по телевизору с пивом могу посмотреть».

Иван Придорогин, 34 года, Москва, болельщик ЦСКА. Госуслуги не принимали фото, спустя 3 недели все-таки пошел за Fan ID

«Один из немногих в компании друзей решил все-таки сделать Fan ID. Делал его на чемпионат мира и Кубок конфедераций, поэтому не вижу каких-то сильных препятствий для оформления.

Я начинал оформлять Fan ID 6 июля. Заполнил анкету на Госуслугах, все было хорошо, но потом загрузка фотографии… Вроде сделал ее так, как рекомендовали: светлый фон, без улыбки – обычное селфи в кабинете. Но мне писали, что фото не соответствует требованиям. Пробовал даже фотографию с паспорта сканировать. Все равно не получалось. И так раз десять. Психанул и не стал вообще оформлять.

Еще раз попробовал 28 июля – и получилось с первого раза загрузить ту же фотографию. На фоне той же двери, в той же футболке, на тот же телефон. Видимо, сбой системы. Думал, это будет просто какой-то QR-код, а оказалось, что нужно ехать в МФЦ и подтверждать личность. Какой-то квест. Старались облегчить, а так усложнили, что нужно семь кругов ада пройти, чтобы получить этот паспорт.

Но без учета моих попыток загрузить фото все прошло очень быстро. Заявление за минуту, ответ с приглашением – через 5 минут после отправки».

Игорь Назуров, 31 год, Шадринск, болельщик «Локомотива». Не знал, что в его городе карту не выдают, поедет 200 километров и воспринимает это как квест

«Я живу в Шадринске, Курганская область. Ближайший город РПЛ – Екатеринбург – в 220 километрах. Поэтому и на футбол выбираюсь нечасто. Последний раз ездил на «Спартак» – «Терек» в Екатеринбурге в 2013-м.

Когда начинал все оформлять, было максимально просто. Сделал заявление на Госуслугах, сделал фото прямо на работе. Мне все одобрили и через 10 минут написали, что можно подходить в любой МФЦ. Я очень обрадовался, потому что в Шадринске есть МФЦ, причем в соседнем доме. Подошел туда 26 июля, объяснил, что мне нужно подтвердить личность, чтобы оформить карту болельщика. А он на меня так посмотрел… Сначала, видимо, даже не понял. Потом уточнил у старшего коллеги и ответил, что тут такими вопросами не занимаются, а карту болельщика можно получить в более крупном городе. Видимо, там тоже не знали, где именно ее оформлять.

И я собирался поехать в Тюмень 28 июля, чтобы оформить карту болельщика. Поехать не получилось, а потом оказалось, что ехать вообще надо в Екатеринбург (Fan ID выдают только в городах РПЛ – Sports.ru). Теперь поеду туда. Если соберусь на матч «Урал» – «Спартак» 6 августа, поеду в Екатеринбург заранее за картой. Мне уже хочется ее получить, раз начал оформлять. Это как квест в RPG. Если начал, то держать незаконченным не хочется.

Я-то съезжу, не проблема. Но вот другие люди… Девушку на матч не позвать, потому что ей надо ехать в другой город за картой болельщика. А у моего начальника в Шадринске дети. То есть ему надо везти каждого ребенка в Екатеринбург – подтверждать личность. Вот где проблемы».

Александр Сидоров, 43 года, Курск, болельщик ЦСКА. Принципиально не делает Fan ID, хотя раньше стабильно ездил в Москву на матчи

«Не понимаю, зачем нужен Fan ID. Вот перед входом на стадион ЦСКА стоит кордон силовиков, которые обыскивают и ищут оружие, ножи, алкоголь, баллончики и все такое. Поднимаешься наверх, там еще два поста стюардов, на одном из которых вытаскивают все из карманов – от ключей и телефона до колец и цепочек. Еще и внутри стадиона висят камеры. Даже в Курске на стадионе «Трудовые резервы» висят камеры. Так что в этом Fan ID смысла нет.

У нас в Курске человек выйдет с завода – и на матч. А тут нужно заходить на Госуслуги. Да еще и Госуслугами не все пользуются, в том числе у меня на работе. Потом еще в МФЦ оформлять, а там могут отказать – если это необходимо «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства». А я бывший военный, служил в армии на границе, немного в этом понимаю. То есть кто-то сказал кому-то, что кто-то что-то может сделать, а потом на основе этого не дадут Fan ID. Многие мои знакомые с фанатских секторов не будут оформлять карту болельщиков. Мне кажется, все это нужно для того, чтобы отсечь часть фанатских фирм, которые не ходят на поклон к руководству.

Как в Британии. Там выдавили большую часть активных болельщиков со стадионов, они по кабакам сидят, пьют пиво. Прячутся, сидят, чтобы их полиция не трогала. А на стадионах поют, но видно, что это не те люди.

Пытаются что-то изобразить. Но люди смеются над этим. Это цирк! Хотят часть фанатов выдавить, посадить тех, кто согласится вешать баннеры какие скажут. Как балет. Чтобы было тихо, спокойно. Трибуны заполнены – и ладно. Билеты по 10 рублей! Это же смешно. Стадион заполняется себе же в убыток.

До коронавируса стабильно ездил на несколько домашних матчей ЦСКА в каждом круге РПЛ. Ехать-то далеко, пять часов на скоростном поезде в одну сторону. Только на билеты 5 тысяч уходит за одну поездку. Накладно, но ездил.

Проще пойти на матч Второй лиги в Курске, 10 минут – и на стадионе. А тут надо отпрашиваться с работы, в выходной ехать в Москву, тратить 5 тысяч на билеты. Или в Воронеж ехать четыре часа и тратить 3 тысячи на поезд. Получается, мой Fan ID стоит от трех до пяти тысяч. Мне зачем эти деньги тратить? У нас зарплаты-то не московские. После такого спросят: «Саш, а ты не больной? Поехал в Воронеж, потратил три тысячи на какую-то карту, чтобы потом купить билет, чтобы ездить на футбол и еще деньги тратить на поезд?»

Мои знакомые говорят: «Я и без FAN ID один раз в год на футбол ездил, а теперь и делать его не буду. За эти деньги, на три или пять тысяч, я лучше на машине на рыбалку поеду, отдохну. Или еще денег соберу и на Юг поеду».

Booba, болельщик «Спартака». Не может получить Fan ID в Барнауле

«Зашел на Госуслуги, оформил заявку и ждал, пока ответят. Тишина в течение двух недель. Оказалось, для получения надо лететь в один из регионов, где проходит РПЛ. Живу я в Барнауле. Поэтому придется зайти в МФЦ, когда соберусь на свой любимый «Спартак». Учитывая то, как работает система, я, мягко говоря, не совсем уверен в успешности этой затеи. Перестал испытывать судьбу и забросил затею с получением Фан-УйДи».

Andrew Grittings. Не будет получать Fan ID, но друзья возьмут его фото на стадион

«Принципиально не буду оформлять Fan ID, потому что я активный болельщик. В августе мои знакомые, которые будут на матче «Урал» – «Зенит», возьмут мою большую фотографию и именной шарф, чтобы сделать фото на стадионе и запустить что-то вроде флешмоба, показывающего, что фанаты душой всегда с командой, хоть и физически не могут присутствовать на матчах».

Оксана Ч, болельщица «Зенита». Бойкотирует стадион вместе с сыном, хотя всегда покупала абонементы

«Мы с сыном много лет болеем за «Зенит». Ходили на «Петровский», потом на «Газпром Арену» – всегда по абонементам. Ездили на выезды. Но идея с введением Fan ID вызвала у нас большое отторжение. На ЧМ мы его оформляли, но это была другая история, согласитесь.

Мы отказались от абонементов, оформлять не будем. Хотя в клиентской службе клуба нас долго уговаривали по телефону, говорили, что в первом круге Fan ID не нужен. Но у нас принципиальная позиция.

Это очень тяжелое решение, так как матчи «Зенита» всегда были важным событием, очень эмоциональным. Будем смотреть игры и болеть из дома, радоваться за команду и поддерживать в трудные дни. Хотя без Виража это будет совсем иначе. Ведь Вираж – сердце стадиона и душа команды».

Телеграм-канал Сусова

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов, Павел Лисицын; globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Stupnikov Alexander