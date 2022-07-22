Роке Санта Крус, Чигринский, Адебайор и еще 19 футболистов, которые до сих пор играют

Накамура и Сонг тоже в деле.

Новый сезон уже разгоняется, но у нас есть хороший повод обернуться в прошлый, 2021/22. Оказывается, его незаметными участниками были когда-то важные футболисты, исчезнувшие с наших радаров.

Ниже 22 человека, которые, оказывается, еще играют в футбол на профессиональном уровне – они провели прошлый сезон и не объявляли о завершении карьеры. Да, о ком-то вы наверняка недавно слышали (например, Лукас Подольски), но мы все же постарались отыскать не самых раскрученных персонажей. Поэтому Андреса Иньесты – игрока японского «Виссел Кобе» – в списке нет.

37-летний Подольски вернулся на историческую родину. В два года он уехал из Гливице в Германию. Теперь играет в Забже (15 минут на машине от Гливице). Подольски – лучший бомбардир польского середняка и не планирует заканчивать.

С декабря 2020 года 36-летний Клиши почти не пропускает матчей чемпионата Швейцарии. В сезоне-2020/21 «Серветт» Клиши даже забрался на третье место. А в сезоне-2021/22 обыгрывал «Базель» Абаскаля и Чалова.

После «МЮ» Македа растворился в Серии В и Чемпионшипе. С 2018-го пытался покорить чемпионат Греции (в 2022-м взял Кубок). В сезоне-2021/22 был игроком ротации. Новый этап – вернувшийся в чемпионат Турции «Анкарагюджю» c Али Соу из «Ростова» и Хесе (тем самым из «Реала» и «ПСЖ»).

Одонкор закончил карьеру в 2013-м после года в «Говерле». Но в 2021-м вернулся. В 38 играет за «Бевингхаузен» с Кевином Гросскройцем. По итогам сезона-2021/22 даже уже вышли в пятую лигу!

В 40 лет зажигает в чемпионате Парагвая. Санта Крус 6 лет играл за «Олимпию», взял 5 из 10 возможных трофеев (Апертуры и Клаусуры). А теперь перешел в «Либертад» и летит к первому месту с Оскаром Кардосо (39-летняя легенда «Бенфики») и Лоренсо Мельгарехо.

41-летний Гуиса уже пять лет доигрывает за «Санлукеньо». Он выходит на замену в третьем испанском дивизионе, в одной лиге с «Вильярреалом Б» Никиты Иосифова. Правда, они так и не пересеклись на поле – Иосифов с него уже уходит, когда Гуису выпускают.

35-летний Дренте провел сезон-2021/22 в аренде в четвертой испанской лиге. Здесь он талисман – 89 минут за весь сезон. Зато «Мурсия» вернулась в третью лигу через плей-офф (Дренте не было даже в заявке).

32-летний Старридж провел сезон-2021/22 в Австралии. Его брали в «Перт Глори» главной звездой. Итог: 138 минут и 0 голов, а «Перт» – последний в чемпионате (и уже без Старриджа).

Кстати, Старридж не был единственным бывшим игроком «Ливерпуля» в команде. Второй вратарь – 40-летний австралиец Брэд Джонс (27 матчей с 2010 по 2015 год).

Чигринский переходил в «Барселону» 13 лет назад. Последние 6 лет он в Греции. И уже не в АЕК, а в «Ионикосе» из пригорода Афин Никеи (что-то вроде Химок). Спас команду от вылета.

Паласио после пяти лет в «Интере» и четырех в «Болонье» осел в «Брешии». Выйти в Серию А пока не получилось. В Серии B вообще нашествие легенд. Там еще Буффон, Пандев, Глик, Лападула и Менез.

34-летний Феллаини все еще в Китае. Играет за действующего чемпиона «Шандунь Тайшань». Бельгиец – одна из последних звезд лиги. Последние громкие имена там – Феллаини, Оскар, Муй и Алессандрини. Не так звонко, как раньше.

Адам – воспитанник «Данди». Оттуда шотландец в 17 перешел в «Рейнджерс», дальше были «Блэкпул», «Ливерпуль» и «Сток». Теперь Адам вернулся капитаном и лидером, вывел команду из второй лиги, но уже вылетел обратно.

В 2020-м Адебайор год отдыхал от футбола после парагвайской «Олимпии». Теперь 38-летний тоголезец гастролирует по Африке. В 2021-м играл за «Семасси» из чемпионата Того, теперь переходит в «Динамо» Абомей из чемпионата Бенина.

35-летняя легенда «Манчестер Сити» – лучший вратарь и чемпион шотландской лиги. Выбрал футбол (54 матча за сезон!) вместо скамейки в АПЛ.

Кэйхилл ушел из «Челси» три года назад. До конца января-2022 стабильно играл в основе «Борнмута» Скотта Паркера (бывший партнер по сборной), но потом присел. В АПЛ «Борнмут» сыграет уже без Кэйхилла.

Пепе Рейна все еще в порядке. Отыграл 15 матчей на старте сезона за «Лацио» (потом выходил Стракоша), но не заканчивает карьеру. Рейна вернулся в «Вильярреал», за который играл почти 20 лет назад!

Рами бесславно потусил в «Сочи» и «Боавиште», но перезапустился в 36 лет в «Труа». Новый клуб шейхов-владельцев «Ман Сити» – 15-й в Лиге 1, а Рами – его капитан (если играет).

Сонгу всего 34, но он уже больше двух лет не играет в футбол на серьезном уровне. После «Сьона» в сезоне-2019/20 Алекс перешел в чемпионат Джибути.

Там он стабильно вылетает из первого отборочного раунда африканских кубков.

39-летний Лопес в декабре-2021 красиво закончил с футболом, чтобы заботиться о маме. Но уже через месяц вернулся. Теперь он капитан «Сармьенто», середняка аргентинской лиги.

37-летний Диего уже шесть лет доигрывает в чемпионате Бразилии. Он капитан «Фламенго» и делит поле с Давидом Луизом, Филипе Луисом, Артуро Видалем, Диего Алвешем, Ислой, Витиньо, Габиголом, Пабло и Айртоном. Правда, идут на седьмом месте.

Джовинко после семи лет заработков в Канаде и Саудовской Аравии вернулся в Италию. За полгода в «Сампдории» у 35-летнего итальянца всего 37 минут. Так себе возвращение.

44-летний Накамура выходит редко – подать угловые или пробить штрафной в последние 10 минут матчей. Его «Йокогама» стремится обратно в высшую лигу, из которой только что вылетела. А потом подтянется и 55-летний Кадзу Миура (он сейчас в аренде в 4 лиге).

Дизайн картинок: Алиса Ефремова

Топовое фото: East News/Piotr Matusewicz; Gettyimages.ru/Wagner Meier