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Роке Санта Крус, Чигринский, Адебайор и еще 19 футболистов, которые до сих пор играют

Родриго Паласио Родриго Паласио
Лисандро Лопес Лисандро Лопес
Джо Харт Джо Харт
Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский
Чарли Адам Чарли Адам
Гари Кэйхилл Гари Кэйхилл
Дэниэл Старридж Дэниэл Старридж
Эммануэль Адебайор Эммануэль Адебайор
Адиль Рами Адиль Рами
Ройстон Дренте Ройстон Дренте
Маруан Феллайни Маруан Феллайни
Лукас Подольски Лукас Подольски
Гаэль Клиши Гаэль Клиши
Давид Одонкор Давид Одонкор
Федерико Македа Федерико Македа
Даниэль Гуиса Даниэль Гуиса
Диего Диего
Роке Санта Крус Роке Санта Крус
Сюнсуке Накамура Сюнсуке Накамура
Себастьян Джовинко Себастьян Джовинко
Александр Сонг Александр Сонг
Футбол Футбол

Накамура и Сонг тоже в деле.

Новый сезон уже разгоняется, но у нас есть хороший повод обернуться в прошлый, 2021/22. Оказывается, его незаметными участниками были когда-то важные футболисты, исчезнувшие с наших радаров.

Ниже 22 человека, которые, оказывается, еще играют в футбол на профессиональном уровне – они провели прошлый сезон и не объявляли о завершении карьеры. Да, о ком-то вы наверняка недавно слышали (например, Лукас Подольски), но мы все же постарались отыскать не самых раскрученных персонажей. Поэтому Андреса Иньесты – игрока японского «Виссел Кобе» – в списке нет. 

37-летний Подольски вернулся на историческую родину. В два года он уехал из Гливице в Германию. Теперь играет в Забже (15 минут на машине от Гливице). Подольски – лучший бомбардир польского середняка и не планирует заканчивать.

С декабря 2020 года 36-летний Клиши почти не пропускает матчей чемпионата Швейцарии. В сезоне-2020/21 «Серветт» Клиши даже забрался на третье место. А в сезоне-2021/22 обыгрывал «Базель» Абаскаля и Чалова.

После «МЮ» Македа растворился в Серии В и Чемпионшипе. С 2018-го пытался покорить чемпионат Греции (в 2022-м взял Кубок). В сезоне-2021/22 был игроком ротации. Новый этап – вернувшийся в чемпионат Турции «Анкарагюджю» c Али Соу из «Ростова» и Хесе (тем самым из «Реала» и «ПСЖ»).

Одонкор закончил карьеру в 2013-м после года в «Говерле». Но в 2021-м вернулся. В 38 играет за «Бевингхаузен» с Кевином Гросскройцем. По итогам сезона-2021/22 даже уже вышли в пятую лигу!

В 40 лет зажигает в чемпионате Парагвая. Санта Крус 6 лет играл за «Олимпию», взял 5 из 10 возможных трофеев (Апертуры и Клаусуры). А теперь перешел в «Либертад» и летит к первому месту с Оскаром Кардосо (39-летняя легенда «Бенфики») и Лоренсо Мельгарехо.

41-летний Гуиса уже пять лет доигрывает за «Санлукеньо». Он выходит на замену в третьем испанском дивизионе, в одной лиге с «Вильярреалом Б» Никиты Иосифова. Правда, они так и не пересеклись на поле – Иосифов с него уже уходит, когда Гуису выпускают.

35-летний Дренте провел сезон-2021/22 в аренде в четвертой испанской лиге. Здесь он талисман – 89 минут за весь сезон. Зато «Мурсия» вернулась в третью лигу через плей-офф (Дренте не было даже в заявке).

32-летний Старридж провел сезон-2021/22 в Австралии. Его брали в «Перт Глори» главной звездой. Итог: 138 минут и 0 голов, а «Перт» – последний в чемпионате (и уже без Старриджа).

Кстати, Старридж не был единственным бывшим игроком «Ливерпуля» в команде. Второй вратарь – 40-летний австралиец Брэд Джонс (27 матчей с 2010 по 2015 год).

Чигринский переходил в «Барселону» 13 лет назад. Последние 6 лет он в Греции. И уже не в АЕК, а в «Ионикосе» из пригорода Афин Никеи (что-то вроде Химок). Спас команду от вылета.

Паласио после пяти лет в «Интере» и четырех в «Болонье» осел в «Брешии». Выйти в Серию А пока не получилось. В Серии B вообще нашествие легенд. Там еще Буффон, Пандев, Глик, Лападула и Менез.

34-летний Феллаини все еще в Китае. Играет за действующего чемпиона «Шандунь Тайшань». Бельгиец – одна из последних звезд лиги. Последние громкие имена там – Феллаини, Оскар, Муй и Алессандрини. Не так звонко, как раньше.

Адам – воспитанник «Данди». Оттуда шотландец в 17 перешел в «Рейнджерс», дальше были «Блэкпул», «Ливерпуль» и «Сток». Теперь Адам вернулся капитаном и лидером, вывел команду из второй лиги, но уже вылетел обратно.

В 2020-м Адебайор год отдыхал от футбола после парагвайской «Олимпии». Теперь 38-летний тоголезец гастролирует по Африке. В 2021-м играл за «Семасси» из чемпионата Того, теперь переходит в «Динамо» Абомей из чемпионата Бенина.

35-летняя легенда «Манчестер Сити» – лучший вратарь и чемпион шотландской лиги. Выбрал футбол (54 матча за сезон!) вместо скамейки в АПЛ. 

Кэйхилл ушел из «Челси» три года назад. До конца января-2022 стабильно играл в основе «Борнмута» Скотта Паркера (бывший партнер по сборной), но потом присел. В АПЛ «Борнмут» сыграет уже без Кэйхилла.

Пепе Рейна все еще в порядке. Отыграл 15 матчей на старте сезона за «Лацио» (потом выходил Стракоша), но не заканчивает карьеру. Рейна вернулся в «Вильярреал», за который играл почти 20 лет назад!

Рами бесславно потусил в «Сочи» и «Боавиште», но перезапустился в 36 лет в «Труа». Новый клуб шейхов-владельцев «Ман Сити» – 15-й в Лиге 1, а Рами – его капитан (если играет).

Сонгу всего 34, но он уже больше двух лет не играет в футбол на серьезном уровне. После «Сьона» в сезоне-2019/20 Алекс перешел в чемпионат Джибути. 

Там он стабильно вылетает из первого отборочного раунда африканских кубков.

39-летний Лопес в декабре-2021 красиво закончил с футболом, чтобы заботиться о маме. Но уже через месяц вернулся. Теперь он капитан «Сармьенто», середняка аргентинской лиги.

37-летний Диего уже шесть лет доигрывает в чемпионате Бразилии. Он капитан «Фламенго» и делит поле с Давидом Луизом, Филипе Луисом, Артуро Видалем, Диего Алвешем, Ислой, Витиньо, Габиголом, Пабло и Айртоном. Правда, идут на седьмом месте.

Джовинко после семи лет заработков в Канаде и Саудовской Аравии вернулся в Италию. За полгода в «Сампдории» у 35-летнего итальянца всего 37 минут. Так себе возвращение.

44-летний Накамура выходит редко – подать угловые или пробить штрафной в последние 10 минут матчей. Его «Йокогама» стремится обратно в высшую лигу, из которой только что вылетела. А потом подтянется и 55-летний Кадзу Миура (он сейчас в аренде в 4 лиге).

Дизайн картинок: Алиса Ефремова

Топовое фото: East News/Piotr Matusewicz; Gettyimages.ru/Wagner Meier

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