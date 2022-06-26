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«Динамо» и Овечкин уложили «Амкал» под песни Егора Крида – репортаж с главного шоу межсезонья

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Ярослав Сусов все зафиксировал.

Мы привыкли к затишью в нашем летнем футболе. Максимум беспокойства – трансферы, слухи и подсчет дней до начала РПЛ. Но вынужденные сборы в России и медиафутбол делают из межсезонья настоящее событие.

В эту субботу «Динамо», Егор Крид и Александр Овечкин спродюсировали, кажется, главный концерт летней паузы. Когда еще на выставочный матч команды РПЛ с любителями придут 15 тысяч человек?

Крид по бартеру, «Амкал» не хуже «Вооруженных сил Катара»

В марте «Амкал» уже играл с молодежкой «Динамо»: блогеры победили 3:0, а бело-голубые задумались о большом шоу-матче. Правда, играть с любительской или полупрофессиональной командой можно только в начале сборов, да и первый соперник не должен быть слишком слабым. Поэтому в «Динамо» просили игроков оценить уровень блогеров. Их вердикт: «Амкал» – не хуже «Вооруженных сил Катара», с которыми зарубились в начале зимнего сбора.

Удивителен не только сам факт матча игроков сборной России (в основе вышли Захарян, Шунин, Макаров и Смолов) с блогерами, но и набор гостей. Примерно за две недели до шоу «Динамо» анонсировало 30-минутный концерт Егора Крида (в день рождения певца). Цифры в клубе не раскрывают, но очевидно, что важной частью договоренностей стала тусовка в супер-вип-ложе «Динамо». Егор позвал на стадион Филиппа Киркорова, Даню Милохина, Евгению Медведеву, певцов Мота, Клаву Коку, Джигана, Валерию и многих других (всего ложа вмещает около 100 человек) – и судя по видео в соцсетях, развлекался с ними и с Овечкиным ночью после матча.

Но если к песням в российском футболе мы уже привыкаем (МакSим в финале Кубка России, Люся Чеботина на матчах «Динамо» и доковидные концерты «Локомотива»), то к переходам в футбол звезд из других видов спорта пока нет (к этому приучают в фигурном катании). А тут легендарный Александр Овечкин – и сразу уровень РПЛ.

Овечкин подписал контракт с «Динамо» на один матч и выбрал 3-й номер – в честь папы, который играл под ним как раз за футбольное «Динамо». Ови выдали капитанскую повязку и доверили 11 минут на поле.

Как Овечкин разминался под «Поработай в постели, baby»

Егор Крид перед матчем развлекал футболистов и зрителей, да и сам кайфовал от процесса. Например, посвящал песни друзьям: пел «Цвет настроения черный» вместе с Филиппом Киркоровым (он подпевал с трибуны) и мотивировал «Амкал».

«Я стою на этой сцене, а слева от меня команда обычных ребят «Амкал», которая сейчас играет с одной из топовых команд – «Динамо», – начал Крид. – Верьте в свои мечты, не предавайте их. Вы поколение самых крутых и модных. На той трибуне прямо сейчас мои родители. Я очень вас люблю и благодарю, что сотворили такое недоразумение, как я. И я хоть как-то могу радовать людей и дарить им счастье».

Для «Динамо» у Крида была другая тактика. Не мотивация, а легкий троллинг. Сразу после выхода основы с Овечкиным Егор посвятил песню командам, «чтобы прикольнее разминаться».

И запел «Грустную песню»:

«Эта #### хочет денег

Поработай в постели, baby».

Правда, футболисты «Динамо» не обращали внимания на слова песни. Серьезно разминались, бегали, а Овечкин слегка отставал.

Зато на трибунах был восторг. Подпевали целыми секторами (не только этой песне), несмотря на юный возраст болельщиков.

«Если бы матч еще не 25 июня был, когда у всех выпускной из школы, то стадион бы полностью был забит, сто процентов – сказал после матча Алексей Гасилин (раньше играл за «Зенит» и «Амкар», теперь – за «Амкал» – Sports.ru). – Зато прикоснулись к празднику, посмотрели на Александра Великого, послушали Егора Крида и кайфанули». 

Игроки «Амкала» и сами развлекали болельщиков. Футбольный фристайлер Bizex перепасовывался с детьми – кидал мяч на трибуну и показывал на лысую голову, объясняя, как и куда нужно вернуть пас.

Другие – слушали Крида и верили в успех против «Динамо».

«Супер. Просто гениально! – реагирует вратарь «Амкала» Федор Маслов. – Интересно, почему так не проводят матчи РПЛ? Крид вообще не мешает разминаться, на трибунах праздник, люди тусуются как на концерте».

Овечкин забил на 10-й минуте и сделал силовой прием

«Динамо» и Овечкин куражились на поле. Окружили штрафную «Амкала», но не заходили в нее. При желании Макаров, Захарян или Смолов могли обойти всех соперников или заработать пенальти, но футболисты целенаправленно искали Овечкина на левом фланге.

Александр пару раз протащил мяч на скорости и подарил главный хайлайт дня.

«Я спрашивал Овечкина до игры, будут ли силовые, – рассказывал после матча вратарь «Динамо» Игорь Лещук. – Он сказал, что постарается без них, но, видимо, не удержался. И за десять минут успел одного «выкинуть из маршрутки».

Перед матчем игрок «Амкала» Майк Крапивников провел в инстаграме опрос: спросил у подписчиков, стоит ли сделать силовой на Овечкине. Но что-то пошло не так. Ови тащил мяч по флангу, когда Крапивников попытался оттеснить его корпусом. Хоккеист «Кэпиталс» примерно в 10 раз мощнее блогера, поэтому Майк просто отлетел от Овечкина под смех комментаторов. 

Через пару минут после силового Овечкин еще и забил, прямо в тот момент, когда его собирались менять на Даниила Фомина. Александр ярко отпраздновал в стиле Роналду: Siii! Потом отдал повязку Фомину и жалел об упущенном:

«Вот момент, надо было бить, но... Клоун на льду. Был еще один момент, нужно было бить, но пытался найти Смолова. Кстати, Смолов мне сегодня сказал: «Заходим в штрафную, открываешься – и я тебе под левую отдаю». Связка сработала».

«Из-за меня проиграли, получается, – делится эмоциями о пропущенном голе Федор Маслов. – Я коснулся мяча! Потом смотрел повтор: все правильно делал, упал, куда нужно, коснулся мяча. Обидно! Зато я буду во всех нарезках. Наверное, вошел в историю. Первый вратарь, которому Овечкин забил за «Динамо».

После ухода Овечкина напряжение спало. Игроки «Динамо» не слишком стремились забить – неточно били по девяткам и включались только в обороне. Грузинский полузащитник Гагнидзе в опорной зоне и воспитанник «Зенита» Сазонов в центре защиты легко съедали игроков «Амкала», как только они получали мяч. Завелся только Паршивлюк – даже схватил соперника за лицо после единоборства и получил желтую.

Во второй тайме «Динамо» почти полностью сменило состав – и стало гораздо бодрее. Молодые парни хотели забить и запомниться: был и незасчитанный гол из офсайда, и перекладина со штрафного от Фомина.

Алексей Гасилин верит, что до 80-й минуты у «Амкала» даже сохранялся шанс на ничью:

«Все все понимают насчет уровня «Амкала», но в одном матче что-то же могло случиться, – рассказывает Гасилин Sports.ru. – А вдруг при счете 0:1 был бы угловой, ошибка вратаря «Динамо» – и ничья! Я бы подкараулил такой шанс. Вообще, пообщались после матча со Скопинцевым и Сазоновым. Они оценили наш уровень. Мы, блогеры, тренируемся два раза в неделю, и у нас получилось навязать борьбу. Проиграли 0:5, а могло быть и 0:1».

Гасилин, конечно, преувеличивает – и насчет ошибок «Динамо», и насчет отношения к футболу. Все-таки он выигрывал юношеский ЧМ с Бариновым и Головиным, забивал 14 голов за вторую команду «Шальке», а два года назад еще играл в ФНЛ.

«У меня металлоконструкция в голеностопе, из-за этого полностью поменялся бег, колена почти нет, – объясняет Гасилин, почему завершил профессиональную карьеру. – Чтобы продолжать, нужно делать дорогую операцию. Я понимал, что могу еще пару лет поиграть в ФНЛ, но решил сменить индустрию.

А раньше я же играл почти со всеми ребятами из «Динамо». Сабу Сазонова практически воспитал. На моих руках рос! Когда он был в академии «Зенита», я привлекался в основу, приходил к ним на уроки в класс и рассказывал, как нужно себя вести. Вот поэтому человек и добился успеха.

Кстати, после этого матча на «Динамо» мне осталось сыграть только на одном большом стадионе в России. В «Лужниках». Может, «Амкал» там следующий матч проведет?»

После 80-й минуты «Амкал» посыпался. Два мяча Тюкавина (один – ножницами), голы Комличенко с пенальти и Гладышева красивым дальним ударом – 5:0. Но даже динамовцы отметили неплохой уровень блогеров.

«Парни из «Амкала» старались, – сказал после матча Николай Комличенко в интервью Sports.ru. – Мы следим за медиафутболом. Слышал про некоторых ребят, видел в инстаграме или ютубе Германа Эль Классико, Гасилина (мы вместе были в молодежной сборной), вратаря Женю Спирякова. В этом есть что-то. Бывают всякие приколюхи у ребят. Хотя я за «Броуков» (команда из медийного футбола – Sports.ru) болею. Там Антон Соснин, мой хороший друг, работает играющим тренером».

Лещук размазал торт по лицу Крида. За это его чуть не свернул охранник певца

После матча начался бенефис Овечкина и Крида. К Александру за фотографией потянулись игроки «Амкала». В том числе Майк Крапивников, который пытался его бортануть, и Федор Маслов, пропустивший гол (сказал Овечкину, что вратарь был нулевым).

Гасилин вообще называет Овечкина только Александром Великим.

«Я очень люблю хоккей, – признается Гасилин в интервью Sports.ru. – Смотрю сейчас финал Кубка Стэнли, Василевский и Кучеров его уже брали, поэтому хочу, чтобы Ничушкин с «Колорадо» выиграл. Для меня Овечкин – кумир и главный спортсмен в жизни. Люблю его больше Марадоны, Роналдо и Роналду.

Я же здоровался и фотографировался с Роналдиньо. Тогда «Терек» играл с «Амкаром». Я жду в подтрибунке, выхожу в старте, а тут рядом он! Вот и попросил спортивного директора: «У меня этих игр еще будет столько! А для фото с Роналдиньо – последний шанс». Так вот фото с Овечкиным для меня важнее, чем с ним. После матча сказал ему: «Еще два сезона впереди. Хочу, чтобы вы Гретцки обогнали». Он ответил: «Сделаем, Алешенька, сделаем!»

Дмитрий Скопинцев тоже в восторге от Александра:

«Овечкин, как и в хоккее, безупречен. Надеюсь, каждый год будет подписывать одноматчевый контракт. Сказал в раздевалке, что ждет [нашего] чемпионства рано или поздно».

Игорь Лещук больше восхищался Егором Кридом. После Игры певцу вынесли огромный синий торт, и пока Егор с папой и мамой задували свечки, Лещук в желтой форме подозрительно поджидал рядом. А потом схватил кусок торта – и размазал по лицу Крида. Егор и футболисты засмеялись, а вот охранник певца занервничал: отпихнул Лещука и что-то высказал. Такая работа.

«У нас традиция – именинников макать лицом в торт, – рассказывает Лещук. – Поэтому Крида тоже так поздравили. Он пришел к нам в гости на стадион. Традиции отменять нельзя. Он оценил прикол. Охранник просто не знал, что будет. О таком не предупреждают. Некоторые ребята в команде знали, но, если бы мы сказали представителям Егора, то ему бы тоже передали. Сюрприз не получился бы».

Кстати, через пару минут Лещук с охранником помирились. Правда, телохранитель Крида объяснял футболисту, что «ну, предупреждать же надо».

Все остались довольны. Крид размазал торт по футболке «Амкала», Лещук хвалил Овечкина и соперника, но резюмировал, что «медийный футбол – это не футбол, а пародия на него». Хотя и немного завидовал: «15 тысяч пришли на «Амкал» или «Динамо»? К сожалению, на нас особо не пришли. Это больше было шоу Крида и «Амкала».

Овечкин же исполнил мечту сыграть за «Динамо». Да еще и забил. 

– Можно сказать, вы сегодня побили рекорд Гретцки. Вот Уэйн в футболе не забивал!

– Ну, будем считать, 1:0 у меня с Гретцки.

Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский, Владимир Федоренко

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