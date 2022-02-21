Как делали новую эмблему «Спартака» и зачем ее вообще менять? Подробный рассказ создателя

«Спартак» активно готовится к столетию клуба. Один из первых и, вероятно, самых важных шагов – смена логотипа.

Слева – старый, справа – новый.

Мы узнали, почему «Спартак» поменял лого именно сейчас и какие проблемы были у прежних версий. Слово автору проекта и арт-директору студии спортивного дизайна Quberten Андрею Горбунову.

Зачем вообще «Спартаку» новый логотип?

«Сегодня критически важно, чтобы эмблема отвечала требованиям современного мира. Читалась на самых маленьких экранах, была технологичной и простой в производстве. Новый (но вечный) ромбик «Спартака» как раз такой.

Поэтому клуб попросил нас сделать редизайн логотипа и исправить ошибки предыдущего, сделанного в 2013 году.

Чувствовали большую ответственность, потому что «Спартак» – супербренд, самый популярный клуб страны, а накануне 100-летия внимание к клубу еще больше, миллионы людей увидят результат.

Сделали гораздо больше работы, чем обычно. Не могу раскрывать цифры, это коммерческая тайна, но ценник был довольно низким. Просто мы понимали, что работу с таким легендарным брендом нельзя упускать. И дело даже не в деньгах – по западным расценкам такая работа может стоить и в пять раз дороже.

Мы собрали историю логотипов клуба за все время и очень внимательно смотрели, как он менялся под влиянием времени, технологий и способов производства».

В чем ошибки старого логотипа?

«У лого 2013 года есть несколько базовых ошибок:

• Слишком мелкие детали в букве «С» и самом мяче.

• Тройная обводка вокруг мяча. Три обводки – слишком много для современного мира. В производстве мерча в маленьких масштабах это нивелируется толстым швом, сложно делать технологически. От обводки точно нужно было избавляться.

• У внешнего контура ромба лишняя белая обводка. Это не совсем в традиции «Спартака». Да, в какую-то эпоху она была на эмблеме, но не всегда.

• Углы. Пропорции ромба унаследовали от эмблемы 1998 года, до этого ромбик был чуть более широким».

Что изменили?

«Главный принцип изменений – симплификация, упрощение всех элементов и приведение к единому масштабу. В старом логотипе были тонкие, почти невидимые линии в мяче, теперь мы от них избавились. Как и от засечек на букве «С».

Цель – привести все к глобальной графической системе, в которую вписывается этот логотип. Теперь элементы проще и крупнее – например, увеличились звездочки. К тому же клуб попросил растворить мяч в белой полосе в середине ромба и сделать акцент не на мяче, а на букве.

Другие важные моменты: дизайн-система, в которой многие элементы связаны друг с другом. Правда, в случае «Спартака» мы пока не можем показать все-все-все. Только в апреле вы увидите, как именно это работает.

И фирменный шрифт. Не могу припомнить, чтобы у клубов РПЛ было что-то похожее. Тут «Спартак» пионер».

Логотип еще может измениться?

«В современном дизайне спортивных логотипов есть три главных тренда:

1. Уникальный шрифт.

Это нормальный и привычный инструмент для западных клубов.

2. Создание дизайн-систем.

Когда каждый элемент фирменного стиля связан с какими-то правилами. Это помогает бренду выглядеть цельно, чего в России практически нет. Если зайти на сайт «Локомотива», можно увидеть 250 миллионов оттенков зеленого. А он, как и красный, должен быть одного оттенка.

3. Легкость подачи материала, ирония и отношение к логотипу не как к чему-то каноничному.

Мы делали такое в кейсе хоккейного «Йокерита». Оказалось, что джокер на логотипе может не только подмигивать, но и сердиться, улыбаться и выражать эмоции. Бренд ситуативно оживает.

Это частая история в Европе, где уже не относятся к логотипу как к священной корове. Яркий пример – «Арсенал», который использует пушку вместо всего логотипа. Убирают даже самое священное – цвета. «Барселона» может себе позволить выглядеть фиолетовой или зеленой.

Теперь логотип играет с эмоциями болельщиков и находится в движении, может трансформироваться. У нас была такая версия логотипа для «Спартака» в честь столетия. В ней ретро-мяч 1920-х годов.

Лет через пять мы придем к такому же изменению цветов, как в «Арсенале» или «Барселоне», но не сейчас. РПЛ достаточно консервативна в плане дизайн-культуры. Но в мировых топ-клубах этого не стесняются, болельщиков это не травмирует, все понимают, что это новый графический вайб. Все-таки фанаты живут не только в спортивной среде, а смотрят тиктоки и другие соцсети, видят, как развиваются другие бренды. Это глобальный тренд, к которому подтягивается спорт. С небольшим опозданием на Западе и с довольно большим – у нас.

В дизайн-стиле «Спартака» все эти элементы заложены. Если захочется перекраситься, проблем не возникнет, тем более «Спартак» уже был не красно-белым. Наверное, олды помнят: в 1993 году в матче Лиги чемпионов против «Монако» выходили с сине-белым ромбиком. Да, это была какая-то ошибка или провокация, было необычно, но в современном мире это нормальная практика».

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; quberten.rufclm.ruМузей ФК «Спартак»