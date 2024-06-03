В русском дрифте сенсационная квала: идеальный проезд (есть видео!), топ-5 – в 2 баллах, у двадцатки – 90+! А в чем секрет?

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Второй этап нового сезона гран-при РДС, прошедший в Нижнем Новгороде, войдет в историю чемпионата как место исторического рекорда. Впервые на «Нижегородском кольце» победа в квалификации была одержана с максимальным результатом 100 из 100, а победитель парных заездов впервые набрал максимально возможное количество очков по новой схеме начисления. А если учесть, что в лидеры личного зачета вышел новичок RDS GP, то майский уик-энд удался на славу!

Третья «сотка» Дамира Идиятулина

В том, что пилот команды Fresh Racing способен идеально проезжать свои квалификационные попытки, сомнения исчезли давно — Идиятулин два года подряд начинал сезон на Москоу Рейсвей с проезда на максимально возможные 100 баллов. В 2024-м эта традиция, казалось бы, прервалась, но уже на втором этапе в Нижнем Новгороде Дамир подтвердил свое неофициальное звание «короля квалификаций», набрав заветную сотню. Кстати, это случилось впервые в истории «Нижегородского кольца» — до этого никто в RDS GP высший балл на этой трассе не получал.

Вот так выглядят идеальные проезды по новой конфигурации RDS GP на NRing (проезд Дамира Идиятулина на «сотку» на 08:40):

В продолжение фантастического сольного проезда Идиятулин начал одерживать победы в парных заездах одну за одной. И не сказать, что ему достались проходные соперники. В топ-16 пришлось побороться с Аркадием Цареградцевым, в топ-8 — с опытным Максимом Гроссманом, а в полуфинале Дамира этапа ждало внутрикомандное дерби с «великим и ужасным» Евгением Лосевым. Ну а в решающей схватке за первое место сетка парных заездов свела Идиятулина с Артемом Шабановым. Дебютант RDS GP был силен весь уик-энд, но в финале опыт взял верх над молодостью — Дамир победил.

С учетом третьего места Евгения Лосева, Fresh Racing завоевала в Нижнем Новгороде заветные «три кола» — победу в квалификации, победу в парных заездах и победу в командном зачете. А сам Дамир Идиятулин, набрав 272 зачетных балла, стал первым в истории Гран-при Российской Дрифт Серии пилотом, сумевшим на одном этапе завоевать максимально возможное количество очков по новой схеме их начисления, которая вступила в силу в сезоне-2024.

Артем Шабанов идет напролом

Приятным сюрпризом этапа снова оказался успех Артема Шабанова. Пилот проводит свой первый полный сезон в RDS GP, и эта глава спортивной карьеры пилота TimeUp складывается невероятно ярко!

Артем Шабанов претендует на звание главного открытия сезона-2024

На старте сезона на Москоу Рейсвей Артем пробился в полуфинал, где обеспечил себе третье место, а на «Нижегородском кольце» Шабанов со своим феноменальным квалификационным проездом на 99 баллов последовательно победил опытного Никиту Шикова, вице-чемпиона прошлого сезона Антона Козлова и талантливого пилота Тимофея Добровольского, уступив лишь Дамиру Идиятулину в финальной баталии.

Разбор решений судей, вызвавших так много комментариев и споров, смотрите в этом видео (финальный заезд Дамира Идиятулина и Артема Шабанова на 34:45):

Впрочем, победа над соперниками — ничто, на фоне того, что пришлось пройти пилоту на пути к заветному подиуму. Во-первых, весь уик-энд команда только и успевала, что устранять технические проблемы на «Тойоте» молодого дрифтера. Во-вторых, вылет в воскресных тренировках из-за отказавшего руля травмировал Артему руку, так что дальше пришлось бороться с больной рукой. В-третьих, словно для пущего драматизма Шабанов, снимая экипировку, случайно разодрал палец, запачкав кровью свой белоснежный комбинезон. Но все это того стоило! Ведь после второго этапа сезона-2024 дебютант гран-при Российской Дрифт Серии вышел в лидеры личного зачета — это ли не ярчайшая иллюстрация уровня Артема Шабанова?

Феноменальный «клуб 90+»

Однако этим сюрпризы «Нижегородского кольца» не ограничились. Первой по хронологии сенсацией уик-энда стал невероятно представительный неофициальный «клуб 90+», членский билет в который получает каждый пилот, сумевший в квалификации преодолеть отметку в 90 зачетных баллов. В Нижнем Новгороде таковых оказалось сразу 20 из 29 заявленных на этап участников!

Смотрите, как плотно:

Невероятно, но 92,5 балла Николая Горковенко закрепили за ним лишь 20-ю строчку в протоколах. А в пятерке лидеров всего полбалла разделили замыкающих ее Евгения Лосева (98 баллов) и Григория Гусева (98,5 балла) с Георгием Чивчяном (98,5 балла). В паре лучших – разрыв чуть больше. Проезда на 99 баллов хватило Артему Шабанову для второго места, а Дамир Идиятулин, как вы уже знаете, в третий раз в карьере заработал «сотку»! Плотность — феноменальная, результативность — на загляденье!

Fresh Racing вернулась к победным кондициям и включилась в гонку за титулы

Секрет напряженной борьбы — «обратная» конфигурация

Безусловно, мастерство пилотов обеспечивает высочайший уровень напряжения в заездах, но когда постоянные участники не первый год ездят по одной и той же трассе, то их опыт дает преимущество над новичками серии. В 2024 году на «Нижегородском кольце» силы уравняли организаторы, которые впервые в истории решили провести заезды на том же оцениваемом участке, но в противоположном направлении движения.

Эксперимент, очевидно, удался. В восторге были и пилоты, которые вынуждены были в рамках сжатого тайминга искать подход к новой конфигурации, и зрители, ставшие свидетелями непредсказуемых по накалу борьбы заездов. В выигрыше остались все, так что практику «обратных» конфигураций устроители серии намерены продолжать и на других автодромах.

Новая конфигурация бросила вызов и ветеранам, и новичкам RDS GP

«Конфигурацию надо менять как можно чаще: и пилоты привыкают, и зрители. Другое дело, что у нас далеко не везде такие возможности есть. Мне кажется, в Нижнем Новгороде у нас даже чуть более зрелищная конфигурация получилась — классическая японская постановка с большой скоростью в большой угол, дальше вылет и спуск с горки, причем накатанная за эти годы резина на спуске тоже преподносила пилотам сюрпризы и не всегда предсказуемо себя вела. С машинами всем пришлось хорошо поработать. За годы использования прошлой конфигурации все настройки уже были записаны в книжечку: на любую погоду, любую температуру — включил и тренируйся. А сейчас пришлось потрудиться. Весь четверг и всю пятницу на тренировках команды «пилили», крутили в разные стороны колеса, искали настройки. Это была совсем другая инженерная динамика», — подчеркнул глава РДС Дмитрий Добровольский.

Дамир Идиятулин добился максимального результата в Нижнем Новгороде, но в общем зачете после двух этапов лидирует Артем Шабанов

Непредсказуемость результатов

Второй этап Гран-при Российской Дрифт Серии показал, что сезон 2024 года будет максимально непредсказуемым. В одном чемпионате сложились несколько факторов, каждого из которых и в отдельности хватило бы для обострения интриги. А уж все вместе они и подавно делают бессмысленными любые прогнозы не то что на итоговых чемпионов в личном и командном зачетах, а даже на отдельных этапах.

Два первых этапа показали, что сезон Гран-при Российской Дрифт Серии 2024 будет напряженным

Два уик-энда — два разных победителя в квалификации, два разных победителя в парных заездах и пять разных пилотов на призовом подиуме. Турнирную таблицу возглавляет абсолютный новичок серии Артем Шабанов, а самый титулованный спортсмен Георгий Чивчян прозябает в конце первой пятерки. И в то время как два лучших пилота RDS GP 2023, Гоча и Антон Козлов, пытаются найти общий язык со своими новыми машинами, в молодой спортсмен Сергей Кузнецов, пришедший из RDS Europe, с ходу хорошо едет на сложнейшем Flanker F. Переменных и неизвестных в уравнении чемпионской гонки так много, что правильный ответ мы все узнаем только в конце сезона.

Добавьте к этому непривычные «обратные» конфигурации оцениваемых участков, осенние этапы в Красноярске и Санкт-Петербурге, где свою лепту в непредсказуемость способна внести погода, и получите рецепт идеального по своему накалу событий турнира. А не об этом ли мы все мечтаем?

Впереди нас ждет еще пять этапов, ближайший из которых примет «Игора Драйв» с абсолютно новой конфигурацией — остается только дождаться уик-энда в Санкт-Петербурге 22-23 июня, чтобы узнать, чем на сей раз нас удивит большой дрифт.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP.