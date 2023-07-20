В русском дрифте супербитва за титул! В деле пять претендентов от дебютанта до парня из Гонконга, развязка – на бывшем треке «Ф-1»

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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Перед финальным этапом Гран-при Российской Дрифт Серии на чемпионство претендуют сразу пятеро спортсменов. Причем четверку лидеров разделяют мизерные 16 очков. Поскольку на этапе пилот может заработать максимум 235 очков, шансы занять высшую ступень пьедестала практически равны.

У некоторых претендентов на чемпионство – своя история взаимоотношений с «Сочи Автодромом». А в активе пока еще действующего чемпиона RDS GP – горячий во всех смыслах эпизод.

Бетонные стены, дымовая завеса и накал страстей – это «Сочи Автодром»

Завершать сезон RDS GP в Сочи уже стало доброй традицией. Год от года сражение за титул одного из самых престижных в мире чемпионатов по дрифту продолжается вплоть до последнего заезда. Каждый сочинский этап богат на сюрпризы. Финал сезона – всегда особенно жаркий. И не только потому, что он проходит на черноморском курорте.

На «Сочи Автодроме» важно ехать как можно ближе к стенам, но не доводить дело до контакта

Дело в особенностях трассы – единственной в RDS GP «кольцевой» конфигурации, где старт оцениваемого участка совпадает с финишем. Совершить в парном заезде разворот на 180 градусов в довольно тесной «шпильке» – и так непростая задача, которая в разы усложняется близостью бетонных стен.

Дым над трассой осложняет возвращение пилотов к финишу

Спортсмены отправляют машины в занос в непосредственной близости от отбойников, права нет даже на малейшую ошибку. Это на других автодромах машина может вылететь с трассы в траву или в гравий – в Сочи все закончится серьезным столкновением со стеной. Добавьте еще слепящее южное солнце и густую дымовую завесу от собственных шин, которая не успевает рассеяться, когда пилоты после разворота едут к финишу. А если судьи щедры на OMT-заезды, решающие дуэли проходят порой и вовсе в темноте.

С такими вызовами способны справиться только сильнейшие! Давайте вспомним, какие эпизоды на «Сочи Автодроме» есть в активе пилотов этого сезона.

Любая ошибка на «Сочи Автодроме» – визит в стену, а в лучшем случае – в покрышки

2019 год: первая победа Чарльза НГ

Финал сезона-2019 вошел в историю российского дрифта двумя яркими событиями. Во-первых, тогда на заключительном этапе организаторы решили начислять двойные очки, и это встряхнуло всю турнирную таблицу. Во-вторых, именно на «Сочи Автодроме» в 2019 году одержал свою первую победу в Гран-при Российской Дрифт Серии пилот из Гонконга Чарльз НГ.

Чарльз НГ на «Сочи Автодроме» одержал свою первую победу в RDS GP

На том этапе соперники у Чарльза были серьезные. От напарника по команде Дайго Сайто (чемпион Formula D года и D1 GP) до еще более титулованного Масато Кавабаты (трехкратный чемпион D1 Grand Prix и обладатель Межконтинентального кубка ФИА 2017-го), которого на сочинский финал пригласила команда «Форвард Авто». Не говоря уже о сильнейших российских спортсменах вроде Георгия Чивчяна, Аркадия Цареградцева, Евгения Лосева, Дамира Идиятулина и Евгения Ружейникова.

Двойные очки на финале сезона-2019 помогли Чарльзу НГ стать вице-чемпионом RDS GP

Чарльз НГ смог блестяще пробиться через все стадии парных заездов. А в финале не дрогнул в дуэли против опытнейшего Кристапса Блушса (двукратный победитель Кубка Восточной Европы по дрифту) и выиграл тот этап. Благодаря двойным очкам эта победа позволила разом подняться на второе место в личном зачете сезона-2019. То вице-чемпионство до сих пор является лучшим результатом Чарльза НГ в RDS GP.

В этом видео – обзор финального этапа RDS GP 2019 (дуэль Чарльза НГ и Масаты Кавабаты в топ-8 смотрите на 28:52, а заезд с Кристапсом Блушсом в финале на 46:45)

В 2023 году Чарльз НГ снова борется за победу в RDS GP. Сейчас пилот команды STAR PER STARS AIMOL выступает на российском гиперкаре Flanker F. И у этого тандема есть реальный шанс впервые завоевать титул.

2020 год: необычно агрессивная победа Евгения Лосева

Годом позже в RDS GP отказались от практики начисления двойных очков на финальном этапе, но место его проведения осталось неизменным – «Сочи Автодром». И на этот раз на нем не было равных Евгению Лосеву.

Агрессивный стиль пилотажа Евгения Лосева особенно зрелищно выглядит на «Сочи Автодроме»

Квалификацию пилот не выиграл, но отметился традиционно ярким и агрессивным для себя проездом. На постановке Лосев показал угол 60 градусов, а скорость, на которой он бросил свой автомобиль в занос, составила впечатляющие 171,5 км/ч! И это в обрамлении бетонных отбойников, не оставляющих ни единого шанса на ошибку.

Евгений Лосев имеет реальный шанс впервые в карьере стать чемпионом RDS GP

Ни малейших помарок Лосев не допускал и дальше по ходу уик-энда, записав на свой счет победы во всех дуэлях по ходу парных заездов. Таким образом, Евгений Лосев является вторым претендентом на титул RDS GP 2023, кто раньше уже побеждал на «Сочи Автодроме».

2021: огненная квалификация Аркадия Цареградцева

Для многих именно финал RDS GP образца 2021 года стал первым знакомством с чемпионатом: кадры с полыхающим «Ниссаном» 370Z обошли все СМИ и стали одним из символов того уик-энда. Драматичный эпизод закончился благополучно для всех его участников и стал одним из самых горячих во всех отношениях моментов российского дрифта.

Горящий автомобиль Аркадия Цареградцева – один из символов RDS GP на «Сочи Автодроме»

В 2021 году «Ниссан» BadAss VR-Z Цареградцева горел неоднократно – во время заездов возгорания случались в Нижнем Новгороде и в Красноярске. Но эпизод в Сочи превзошел все предыдущие моменты вместе взятые. Огонь появился в середине оцениваемого участка в первой квалификационной попытке, и пилот успешно завершил ее, несмотря на то что моменту пересечения финишной черты пламя объяло уже половину автомобиля!

Вот как все было:

Машину потушили, механики смогли восстановить ее до состояния, позволившего пройти одиночный проезд без соперника «bye run» и выйти в топ-16. Но стать чемпионом в 2021 году Аркадию Цареградцеву не удалось. Несмотря на все усилия его команды, пилот завершил борьбу на стадии топ-8. Зато сколько ярких кадров и острых эмоций подарил фанатам тот проезд Царя на «Сочи Автодроме»!

Команда совершила чудо, вернув Царя в борьбу после сильнейшего пожара

2022: серьезная авария Дамира Идиятулина

Годом спустя обошлось без пожаров, но аварий было в избытке. Участником самой серьезной стал Дамир Идиятулин, который претендовал на чемпионство. Первую квалификационную попытку он совершил на 98 баллов, что сделало его победителем сессии, но затем этот успех отошел на второй план. Для всех участников и болельщиков RDS GP более важной темой было здоровье пилота, который полным ходом улетел в отбойники – удар автомобиля оказался столь сильным, что с места были сдвинуты несколько сегментов бетонного ограждения.

Дамир Идиятулин выиграл квалификацию, но после аварии выбыл из дальнейшей борьбы

Причиной аварии стала техническая поломка: на постановке сломалась подвеска переднего колеса, которое отправилось в свободный полет, а машина – прямиком в бетон.

Вот тут видео произошедшего:

После такого удара врачи не рекомендовали Дамиру продолжать участие в соревнованиях. В 2022 году, одержав седьмую в карьере победу в квалификации RDS GP, Идиятулин выбыл из сражения за титул. В 2023 году у него опять есть шансы на чемпионство, но пока только математические – в этот раз он не фаворит.

2021-2022: Гоча в шаге от четвертого титула

Реальная возможность завоевать рекордный четвертый титул чемпиона RDS GP снова есть у Георгия Чивчяна. Однако «Сочи Автодром» в последние годы не особо благоволит легендарному сибиряку. Два года подряд Гоча становился фигурантом аварий.

Георгий Чивчян два года подряд на «Сочи Автодроме» становится участником аварий

В 2021 году в финале 7-го этапа Георгий Чивчян боролся за победу, но допустил столкновение с Джеймсом Дином (трехкратный чемпион Formula Drift, обладатель Межконтинентального Кубка ФИА 2021-го и множества национальных и европейских титулов). Этот контакт лишил Гочу шанса на чемпионство в сезоне – пилот стал вице-чемпионом, а титул достался ирландцу Джеку Шанахану.

Столкновение двух напарников, каждый из которых претендует на титул — страшный сон для любой команды

В 2022 году для Гочи едва все не закончилось в топ-16, где сетка парных заездов свела его с напарником по «Форвард Авто» Романом Тиводаром. В первом же заезде оба пилота оказались в стене. И хотя судьи отправили в топ-8 Гочу, дальше он пробиться не смог. С мечтой на четвертый титул пришлось расстаться второй год подряд. Будет ли фортуна на стороне красноярца в этом году, узнаем уже скоро.

2023: кто сможет одолеть Антона Козлова?

А вот для лидера личного зачета сезона-2023 на «Сочи Автодроме» все будет впервые – дебютант чемпионата Антон Козлов еще не выступал на южной трассе в рамках RDS GP. А ведь от амбициозного новичка серии можно ждать сюрпризов!

Антон Козлов уже знает вкус побед в квалификациях и парных заездах RDS GP

Антон Козлов выиграл свой первый же этап RDS GP 2023 на абсолютно новой для себя трассе Moscow Raceway, а во второй половине сезона на этой же трассе, но в «обратной» конфигурации, выиграл свою первую квалификацию в серии. На столь же незнакомом «Красном кольце» Антон добрался до полуфинала. Так что этапы в Москве и Красноярске показали, что неизведанные автодромы пилоту нравятся, и он быстро осваивается в новой для себя обстановке. Благоволит к этому и специфика автомобиля Козлова — легкая и компактная трешка «БМВ» хорошо подходит для «Сочи Автодрома».

Пять претендентов, но титул только один — «Сочи Автодром» назовет нового чемпиона RDS GP

По силам ли Антону Козлову забрать «золото» Гран-при Российской Дрифт Серии в год своего дебюта в турнире? Сможет ли Чарльз НГ выиграть сезон на российском гиперкаре Flanker F? Добьется ли Евгений Лосев первого в карьере чемпионства? Или Гоча отпразднует на «Сочи Автодроме» четвертую победу в сезоне RDS GP?

«ВТБ Финал Гран-при Российской Дрифт Серии» встретит звезд российского дрифта 14 и 15 октября. Билеты еще есть в продаже на tickets.vdrifte.ru. Прямую трансляцию покажет RDS TV, не пропустите!

Всем дрифт!

Фото: RDS GP