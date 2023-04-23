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Четвертый этап Гран-при Российской Дрифт Серии-2023 стал одним из самых интересных в чемпионате. Вряд ли вообще кто-то ожидал, что именно на экваторе сезона нас ждут столь громкие взлеты и удивительные падения, причем в прямом и переносном смысле слова. На ADM Raceway случилось именно так.

Нечасто в парных заездах RDS GP преследователь наблюдает, как лидер уходит на взлет

Тотальное доминирование Евгения Лосева

Главной сенсацией прошедшего этапа в Мячково стало возвращение на вершину Евгения Лосева и команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс». Для московского коллектива этот сезон складывался, мягко говоря, не самым удачным образом. И чемпионскую команду, выигравшую RDS GP-2021, многие уже поторопились было списать со счетов. Но ровно на экваторе сезона случилось ее триумфальное возрождение.

Автором его стал великий для болельщиков и «ужасный» для соперников Евгений Лосев. За три бесславных этапа его новая «Тойота» Supra A80 была наконец-то доведена командой до боевого состояния. О чем пилот ярко заявил в квалификации на ADM Raceway. Первой же попыткой Лосев набрал 97,5 баллов из 100 возможных. Превзойти это достижение никто не смог , и Евгений в субботу прервал свою почти годичную серию без выигранных квалификаций. И этот успех стал началом блестящего уик-энда для пилота и его команды.

Квалификационный проезд Лосева на 97,5 баллов – в этом видео:

Уверенный старт уик-энда придал Лосеву сил, и в парных заездах он был неудержим. Владислав Попов («FailCrew x ДаркСайд»), Алексей Вахтин (VSTeam) и Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) не смогли встать на его пути к финалу, где Лосева ждал пилот TAKAYAMA FORWARD AUTO Роман Тиводар. И в решающей дуэли два опытнейших соперника не настроены были уступать победу.

Евгений Лосев провел блестящий этап и вместе с Романом Тиводаром устроил невероятную битву в финале

Лосев и Тиводар выложились на все 100% и каждый заезд проводили как последний — судьи смогли определить сильнейшего в этой паре только после трех «хитов». Одной плановой дуэли не хватило, поэтому был назначен сначала один, а затем и второй перезаезд (OMT). По итогам этого, казалось, бесконечного сражения судьбу победы решила небольшая помарка Романа. Лосев – первое место! А «SINTEC • Fresh Маркетплейс» впервые в этом сезона завоевала все «три кола» – победу в квалификации, первое место в парных заездах и первое место в командном зачете.

Фантастический дебют праворульного «БМВ» Григория Гусева

Еще одним героем уик-энда на ADM Raceway стал Григорий Гусев. Пилот LUKOIL Racing Drift Team наконец-то достроил свою новую машину и выехал на ней на четвертом этапе. Взяв за основу праворульную «БМВ» 3 Series, пилот из Находки превратил купе поколения E92 в бескомпромиссный дрифт-кар с культовым мотором 2JZ под капотом.

«БМВ» в российском дрифте не редкость, но праворульный «баварец» в RDS GP только один

Сборку автомобиля закончили традиционно для дрифта буквально в последний момент, поэтому провести тесты не получилось – знакомиться со своим 850-сильным монстром Гусеву пришлось уже на тренировках. И чуть ли не сразу же команде пришлось менять отказавший на новой машине мотор. Болельщикам было впору забеспокоиться, но, похоже, на этом свой лимит неудач Гриха исчерпал и дальше выступал на зависть – такого бы Гусева да на первых этапах сезона!

В квалификации Гусев всего полбалла не дотянулся до «клуба 90+», проехав в лучшей попытке на 89,5 баллов. Но затем пилот был неудержим. В топ-32 он разделался с Сергеем Кабаргиным, в топ-16 оставил не у дел вчерашнего лидера общего зачета Антона Козлова из Carville Racing, в топ-8 сенсационно взял верх над лидером TAKAYAMA FORWARD AUTO Георгием Чивчяном и оказался в полуфинале.

Новый автомобиль сразу поехал хорошо – Григорий Гусев на свой «трешке» пробился в полуфинал

Правда, на этом, кажется, запас везения Григория на этом этапе был исчерпан. В полуфинале Гусев допустил ошибку в самом конце заезда лидером, спровоцировав контакт с будущим победителем этапа, и отправился сражаться за третье место. Но и там досадная помарка оставила его без первого в карьере подиума в RDS GP. Третье место второй этап подряд занял Дмитрий Ермохин из STAR PЁR STARS AIMOL. Гусев – четвертый. Но даже без подиума он показал, на что способен – главное, чтобы и на оставшихся этапах пилот выступал в том же духе!

Спад результатов Антона Козлова

А вот к результатам со знаком «минус» можно отнести выступление Антона Козлова. Дебютант RDS GP громко начал сезон с победы на своем первом же этапе в Гран-при РДС. Затем завоевал второе место в Нижнем Новгороде. Но дальше что-то пошло не так. На этапе на «Игоре Драйв» пилот Carville Racing стал только пятым, а в Мячково – не смог даже выйти в топ-8.

Мощный старт сезона у Антона Козлова продолжения пока не получил – два этапа подряд пилот вне подиума

Да, на ADM Raceway Козлов был неплох в квалификации – проезд на 96 баллов обеспечил спортсмену пятое место и путевку в топ-16 через одиночный проезд без соперника «bye run». А вот дальше все разладилось. Антон раздельным решением судей уступил в дуэли с Григорием Гусевым и прекратил на этом участие в уик-энде. А вместе с тем и усугубил свое отставание от лидера личного зачета Георгия Чивчяна.

После четырех этапов Козлов занимает уже лишь третье место. Понятно, что отрывы пока отыграть можно, но и преследователи становятся все ближе и ближе. Так что поход Антона к сенсационному титулу, казавшийся после блестящего дебюта простым, сейчас уже так не выглядит.

Полный обзор 4-го этапа с разбором судейских решений смотрите в этом видео:

Мастерский проезд Тимофея Добровольского на трех колесах

Другой дебютант RDS GP, Тимофей Добровольский продолжает приятно удивлять. К сенсационной победе в квалификации на залитой дождем трассе «Игора Драйв» молодой спортсмен добавил ярчайший проезд в топ-32 на ADM Raceway.

Понять весь уровень мастерства юного пилота удалось после просмотра повтора. В первом приближении казалось, что Тимофей свой проезд преследователем запорол – много ошибок и помарок. Но когда в телетрансляции показали повтор заезда, да еще и с разных ракурсов, все встало на свои места.

На трех колесах новичок RDS GP проехал так, как не каждый опытный пилот серии проедет на четырех

В самом начале оцениваемого участка у пилота разбортировалось колесо. В таких условиях даже куда более опытные спортсмены чаще всего заканчивают дуэль, вылетая с трассы. Но не Тимофей Добровольский. С невероятным для новичка RDS GP хладнокровием пилот не просто доехал до финиша, но и продемонстрировал парный дрифт. И пусть в топ-16 ему выйти не удалось, этот заезд наверняка войдет в историю российского дрифта.

«Высший пилотаж» Андрея Астапова и Максима Гроссмана

И тем более отдельная страница в истории RDS GP будет выделена под «полеты» двух теперь в полном смысле пилотов российского дрифта. Максим Гроссман и Андрей Астапов выбрали идеальную трассу, чтобы совершить свои полеты над автодромом (ADM Raceway находится фактически на территории аэродрома «Мячково»). Да-да, в прямом смысле полеты – с отрывом от земли!

Максим Гроссман активно изучал обочины, а команда TimeUp устраняла последствия этих экскурсий...

Первым пробовать воздушное пространство над трассой взялся Максим Гроссман. Харизматичный пилот TimeUp на тренировках вылетел с асфальта и на неровной обочине «нашел» такую кочку, которая отправила его «Тойоту» Mark II в зрелищный полет. Отделался пилот легким испугом и новыми впечатлениями, а команде пришлось срочно восстанавливать автомобиль.

И полученные во время этого незапланированного ремонта навыки механикам пригодились. По ходу уик-энда Максим еще несколько раз ошибался с аналогичными последствиями для машины. Но его полеты затмил Андрей Астапов из LUKOIL Racing Drift Team, который на тренировке перед топ-16 совершил первые в истории RDS GP «уши» — пилот вылетел с трассы и перевернул свой автомобиль на крышу!

...а вот Андрей Астапов в аварию попал лишь один раз, но зато сразу сделал «уши»

«Уши в дрифте!? Ну нет, невозможно!» Вот и я так думал, пока осознанно не спрямился в зону вылета, чтобы не воткнуться боком в грунт, дабы не создавать ситуацию, в которой можно перевернуться, а засейвить автомобиль и уехать на прямых колесах. Но для меня было сюрпризом, когда мне только стоило съехать в траву, где меня ожидал огромный трамплин в виде травяной кочки.

Момент вращения вокруг своей оси еще не закончился и, конечно же, как только у меня оторвались от земли все четыре колеса, меня начало перекладывать с левого бока на правый и это все в воздухе. Скажу так — как бы быстро нам в летнем дрифте не приходилось принимать решения, здесь ничего уже не оставалось, как просто держаться за руль и надеяться на лучший исход. Когда воткнулся в трамплин, все произошло за секунду. Было только одно понимание, при виде кочки, что все, «попадос полный» .

Слава богу все обошлось – сам жив, даже не ушибся, мотор сохранил, пытался заглушить его еще в процессе переворота. «Лексус» отделался повреждением пластика и внешней «кожурки» крыши. Весь удар на себя приняла подвеска Swapworks – вначале передняя правая, а потом после «сальтухи на месте» и задняя левая. Хочется выразить благодарность моей команде и команде механиков. Все огромные молодцы – такого оперативного воскрешения, думаю, никто не ожидал», — прокомментировал свой полет в соцсетях Андрей Астапов.

Вот видео этого полета:

А вот как это выглядело изнутри автомобиля:

Команда LUKOIL Racing Drift Team сотворила настоящее чудо, за пару часов починив автомобиль. Так что Андрей Астапов вовремя выехал в топ-16, где его соперником стал… Гроссман! От двух «летчиков» в одном заезде можно было ожидать все что угодно! Но, к счастью, Андрей и Максим не стали повторять свои подвиги – ошибаться ошибались, но больше не летали. Потому что в историю российского дрифта себя уже вписали.

Да, сказать, что сезон RDS GP-2023 выдался богатым на неожиданности – ничего не сказать! Какие сенсации преподнесет 5-й этап чемпионата на родине российского дрифта в Красноярске, увидим 12 и 13 августа. Билеты на tickets.vdrifte.ru, а прямая трансляция будет доступна на платформе RDSTV.ru.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP