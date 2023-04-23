Всем ДРИФТ
Блог
Трибуна

Проезд без одной шины, переворот на крышу с возвращением в Гран-при, праворульная «БМВ» – на дрифте в Мячково было все

Дрифтинг
RDS GP RDS GP
видео видео
Евгений Лосев
Роман Тиводар
Авто Авто

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Четвертый этап Гран-при Российской Дрифт Серии-2023 стал одним из самых интересных в чемпионате. Вряд ли вообще кто-то ожидал, что именно на экваторе сезона нас ждут столь громкие взлеты и удивительные падения, причем в прямом и переносном смысле слова. На ADM Raceway случилось именно так. 

Нечасто в парных заездах RDS GP преследователь наблюдает, как лидер уходит на взлет

Тотальное доминирование Евгения Лосева 

Главной сенсацией прошедшего этапа в Мячково стало возвращение на вершину Евгения Лосева и команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс». Для московского коллектива этот сезон складывался, мягко говоря, не самым удачным образом. И чемпионскую команду, выигравшую RDS GP-2021, многие уже поторопились было списать со счетов. Но ровно на экваторе сезона случилось ее триумфальное возрождение. 

Автором его стал великий для болельщиков и «ужасный» для соперников Евгений Лосев. За три бесславных этапа его новая «Тойота» Supra A80 была наконец-то доведена командой до боевого состояния. О чем пилот ярко заявил в квалификации на ADM Raceway. Первой же попыткой Лосев набрал 97,5 баллов из 100 возможных. Превзойти это достижение никто не смог, и Евгений в субботу прервал свою почти годичную серию без выигранных квалификаций. И этот успех стал началом блестящего уик-энда для пилота и его команды. 

Квалификационный проезд Лосева на 97,5 баллов – в этом видео:

Уверенный старт уик-энда придал Лосеву сил, и в парных заездах он был неудержим. Владислав Попов («FailCrew x ДаркСайд»), Алексей Вахтин (VSTeam) и Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) не смогли встать на его пути к финалу, где Лосева ждал пилот TAKAYAMA FORWARD AUTO Роман Тиводар. И в решающей дуэли два опытнейших соперника не настроены были уступать победу. 

Евгений Лосев провел блестящий этап и вместе с Романом Тиводаром устроил невероятную битву в финале

Лосев и Тиводар выложились на все 100% и каждый заезд проводили как последний — судьи смогли определить сильнейшего в этой паре только после трех «хитов». Одной плановой дуэли не хватило, поэтому был назначен сначала один, а затем и второй перезаезд (OMT). По итогам этого, казалось, бесконечного сражения судьбу победы решила небольшая помарка Романа. Лосев – первое место! А «SINTEC • Fresh Маркетплейс» впервые в этом сезона завоевала все «три кола» – победу в квалификации, первое место в парных заездах и первое место в командном зачете. 

Фантастический дебют праворульного «БМВ» Григория Гусева

Еще одним героем уик-энда на ADM Raceway стал Григорий Гусев. Пилот LUKOIL Racing Drift Team наконец-то достроил свою новую машину и выехал на ней на четвертом этапе. Взяв за основу праворульную «БМВ» 3 Series, пилот из Находки превратил купе поколения E92 в бескомпромиссный дрифт-кар с культовым мотором 2JZ под капотом. 

«БМВ» в российском дрифте не редкость, но праворульный «баварец» в RDS GP только один

Сборку автомобиля закончили традиционно для дрифта буквально в последний момент, поэтому провести тесты не получилось – знакомиться со своим 850-сильным монстром Гусеву пришлось уже на тренировках. И чуть ли не сразу же команде пришлось менять отказавший на новой машине мотор. Болельщикам было впору забеспокоиться, но, похоже, на этом свой лимит неудач Гриха исчерпал и дальше выступал на зависть – такого бы Гусева да на первых этапах сезона! 

В квалификации Гусев всего полбалла не дотянулся до «клуба 90+», проехав в лучшей попытке на 89,5 баллов. Но затем пилот был неудержим. В топ-32 он разделался с Сергеем Кабаргиным, в топ-16 оставил не у дел вчерашнего лидера общего зачета Антона Козлова из Carville Racing, в топ-8 сенсационно взял верх над лидером TAKAYAMA FORWARD AUTO Георгием Чивчяном и оказался в полуфинале. 

Новый автомобиль сразу поехал хорошо – Григорий Гусев на свой «трешке» пробился в полуфинал

Правда, на этом, кажется, запас везения Григория на этом этапе был исчерпан. В полуфинале Гусев допустил ошибку в самом конце заезда лидером, спровоцировав контакт с будущим победителем этапа, и отправился сражаться за третье место. Но и там досадная помарка оставила его без первого в карьере подиума в RDS GP. Третье место второй этап подряд занял Дмитрий Ермохин из STAR PЁR STARS AIMOL. Гусев – четвертый. Но даже без подиума он показал, на что способен – главное, чтобы и на оставшихся этапах пилот выступал в том же духе! 

Спад результатов Антона Козлова 

А вот к результатам со знаком «минус» можно отнести выступление Антона Козлова. Дебютант RDS GP громко начал сезон с победы на своем первом же этапе в Гран-при РДС. Затем завоевал второе место в Нижнем Новгороде. Но дальше что-то пошло не так. На этапе на «Игоре Драйв» пилот Carville Racing стал только пятым, а в Мячково – не смог даже выйти в топ-8. 

Мощный старт сезона у Антона Козлова продолжения пока не получил – два этапа подряд пилот вне подиума

Да, на ADM Raceway Козлов был неплох в квалификации – проезд на 96 баллов обеспечил спортсмену пятое место и путевку в топ-16 через одиночный проезд без соперника «bye run». А вот дальше все разладилось. Антон раздельным решением судей уступил в дуэли с Григорием Гусевым и прекратил на этом участие в уик-энде. А вместе с тем и усугубил свое отставание от лидера личного зачета Георгия Чивчяна. 

После четырех этапов Козлов занимает уже лишь третье место. Понятно, что отрывы пока отыграть можно, но и преследователи становятся все ближе и ближе. Так что поход Антона к сенсационному титулу, казавшийся после блестящего дебюта простым, сейчас уже так не выглядит. 

Полный обзор 4-го этапа с разбором судейских решений смотрите в этом видео:

Мастерский проезд Тимофея Добровольского на трех колесах 

Другой дебютант RDS GP, Тимофей Добровольский продолжает приятно удивлять. К сенсационной победе в квалификации на залитой дождем трассе «Игора Драйв» молодой спортсмен добавил ярчайший проезд в топ-32 на ADM Raceway. 

Понять весь уровень мастерства юного пилота удалось после просмотра повтора. В первом приближении казалось, что Тимофей свой проезд преследователем запорол – много ошибок и помарок. Но когда в телетрансляции показали повтор заезда, да еще и с разных ракурсов, все встало на свои места. 

На трех колесах новичок RDS GP проехал так, как не каждый опытный пилот серии проедет на четырех

В самом начале оцениваемого участка у пилота разбортировалось колесо. В таких условиях даже куда более опытные спортсмены чаще всего заканчивают дуэль, вылетая с трассы. Но не Тимофей Добровольский. С невероятным для новичка RDS GP хладнокровием пилот не просто доехал до финиша, но и продемонстрировал парный дрифт. И пусть в топ-16 ему выйти не удалось, этот заезд наверняка войдет в историю российского дрифта. 

«Высший пилотаж» Андрея Астапова и Максима Гроссмана 

И тем более отдельная страница в истории RDS GP будет выделена под «полеты» двух теперь в полном смысле пилотов российского дрифта. Максим Гроссман и Андрей Астапов выбрали идеальную трассу, чтобы совершить свои полеты над автодромом (ADM Raceway находится фактически на территории аэродрома «Мячково»). Да-да, в прямом смысле полеты – с отрывом от земли! 

Максим Гроссман активно изучал обочины, а команда TimeUp устраняла последствия этих экскурсий...

Первым пробовать воздушное пространство над трассой взялся Максим Гроссман. Харизматичный пилот TimeUp на тренировках вылетел с асфальта и на неровной обочине «нашел» такую кочку, которая отправила его «Тойоту» Mark II в зрелищный полет. Отделался пилот легким испугом и новыми впечатлениями, а команде пришлось срочно восстанавливать автомобиль. 

И полученные во время этого незапланированного ремонта навыки механикам пригодились. По ходу уик-энда Максим еще несколько раз ошибался с аналогичными последствиями для машины. Но его полеты затмил Андрей Астапов из LUKOIL Racing Drift Team, который на тренировке перед топ-16 совершил первые в истории RDS GP «уши» — пилот вылетел с трассы и перевернул свой автомобиль на крышу! 

...а вот Андрей Астапов в аварию попал лишь один раз, но зато сразу сделал «уши»

«Уши в дрифте!? Ну нет, невозможно!» Вот и я так думал, пока осознанно не спрямился в зону вылета, чтобы не воткнуться боком в грунт, дабы не создавать ситуацию, в которой можно перевернуться, а засейвить автомобиль и уехать на прямых колесах. Но для меня было сюрпризом, когда мне только стоило съехать в траву, где меня ожидал огромный трамплин в виде травяной кочки.

Момент вращения вокруг своей оси еще не закончился и, конечно же, как только у меня оторвались от земли все четыре колеса, меня начало перекладывать с левого бока на правый и это все в воздухе. Скажу так — как бы быстро нам в летнем дрифте не приходилось принимать решения, здесь ничего уже не оставалось, как просто держаться за руль и надеяться на лучший исход. Когда воткнулся в трамплин, все произошло за секунду. Было только одно понимание, при виде кочки, что все, «попадос полный»

Слава богу все обошлось – сам жив, даже не ушибся, мотор сохранил, пытался заглушить его еще в процессе переворота. «Лексус» отделался повреждением пластика и внешней «кожурки» крыши. Весь удар на себя приняла подвеска Swapworks – вначале передняя правая, а потом после «сальтухи на месте» и задняя левая. Хочется выразить благодарность моей команде и команде механиков. Все огромные молодцы – такого оперативного воскрешения, думаю, никто не ожидал», — прокомментировал свой полет в соцсетях Андрей Астапов. 

Вот видео этого полета:

А вот как это выглядело изнутри автомобиля:

Команда LUKOIL Racing Drift Team сотворила настоящее чудо, за пару часов починив автомобиль. Так что Андрей Астапов вовремя выехал в топ-16, где его соперником стал… Гроссман! От двух «летчиков» в одном заезде можно было ожидать все что угодно! Но, к счастью, Андрей и Максим не стали повторять свои подвиги – ошибаться ошибались, но больше не летали. Потому что в историю российского дрифта себя уже вписали. 

Да, сказать, что сезон RDS GP-2023 выдался богатым на неожиданности – ничего не сказать! Какие сенсации преподнесет 5-й этап чемпионата на родине российского дрифта в Красноярске, увидим 12 и 13 августа. Билеты на tickets.vdrifte.ru, а прямая трансляция будет доступна на платформе RDSTV.ru.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий