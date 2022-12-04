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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Если зарубежные спортсмены в ответ на предложение устроить дрифт на грузовике для ралли-рейдов недоуменно покрутят пальцем у виска, то пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев покрутит рулем своего 9-тонного грузовика. И в этом нет ни доли шутки – для российского гонщика за рулем российской машины нет ничего невозможного.

Дрифт на грузовиках – реально?

Легендарная «Синяя армада» ассоциируется с триумфальными победами в сложнейшем внедорожном марафоне планеты – в грузовом зачете «Дакара» нет и не предвидится команды, которая смогла бы в обозримом будущем превзойти достижения грузовиков из Набережных Челнов. Но почивать на лаврах чемпионы не собираются и ставят перед собой новые амбициозные цели.

Идея устроить дрифт на грузовике пришла в голову руководителю «КАМАЗ-мастер» Владимиру Чагину , который как никто другой знает потенциал техники и своих пилотов.

«Идея Владимира Геннадьевича попробовать что-то новое захватила команду, и мы начали экспериментировать. Нашли правильные решения – поджали подвеску, подобрали шины – и начали тренироваться», – вспоминает пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

Эдуард Николаев может не только быстро ехать по бездорожью, но и умело управлять многотонным грузовиком в заносе

Эдуарда привычнее видеть покоряющим песчаные дюны, чем несущимся в заносе по асфальту. Но колоссальный гоночный опыт помог ему адаптироваться и в новой для него и грузовика дисциплине.

« Наш грузовик построен в первую очередь для ралли-рейдов и полностью раскрывает потенциал на бездорожье, но мы всегда стремились продемонстрировать его возможности и на асфальте, в том числе в дрифте. Да, КАМАЗ подготовлен под песчаные дюны, быструю езду по каменистым дорогам и прыжки по бездорожью – у машины очень выносливая подвеска, которая обеспечивает высокую плавность хода на любом покрытии.

А в дрифте это минус. Большой дорожный просвет значит, что у машины высокий центр крена – грузовик очень сильно кренится, в заносе его очень сложно контролировать. Надо постоянно быть начеку, потому что в дрифте автомобиль может в любой момент опрокинуться. Перед каждым заездом мы тщательно изучаем асфальт на площадке, подбираем под это шины и давление в них, а также подстраиваем блокировки в трансмиссии.

Для «КАМАЗ-мастер» и ее пилотов нет ничего невозможного – они способны заставить дрифтовать даже ралли-рейдовый грузовик

Кроме того, у ралли-рейдового «КАМАЗа» нет той мощности двигателя, которая позволяла бы сразу с места срывать колеса в занос. Нам нужен разгон, чтобы получить инерцию, за счет которой мы можем выставить грузовик боком и спровоцировать занос. Но чем больше мы участвовали в мероприятиях, общались с дрифтерами, тем больше у нас появлялось опыта, и мы научились ехать на нашем автомобиле в дрифте», – рассказывает Эдуард Николаев.

Не верите? Смотрите это видео:

А наставники у легенды «Дакара» были что надо. В те славные годы, когда «КАМАЗ-мастер» устраивал совместные проекты с другими атлетами «Ред Булл», Эдуард Николаев дважды встречался с Майком Уидеттом. Новозеландский дрифтер по прозвищу Mad Mike известен не только безумными дрифт-карами на базе различных моделей «Мазды», но и, вероятно, одним из самых фантастических парных дрифтов в мире. Ну кто еще может похвастать, что он проехал в заносе в паре с дакаровским грузовиком?

«Безумный Майк» против «КАМАЗа»

В 2018 году территория Кировского завода в Санкт-Петербурге превратилась в трассу для дрифта. Майк Уидетт сел за руль своей BadBull RX-8, а Эдуард Николаев взобрался в кабину КАМАЗ-43509, чтобы сотворить самый невероятный проезд в истории мирового дрифта. 800-сильное японское купе против 1050-сильного российского грузовика, который в девять раз тяжелее «Мазды». И в ситуации, когда за одним колесом дакаровского «КАМАЗа» способен скрыться весь дрифт-кар целиком, пилоты не растерялись – Эдуард Николаев блестяще справился с задачей управлять грузовиком в заносе, а Mad Mike эталонно проехал за ним в синхронном дрифте.

Удивить «Безумного Майка» сложно, но парный дрифт с грузовиком впечатлил и его

«На Кировском заводе мы играли в «кошки-мышки» с Майком, и ему приходилось очень близко подъезжать к колесу грузовика – страшно было и Майку, и мне! После тренировок мы привыкли, и нам удалось устроить красивый зрелищный дрифт. С Майком приятно работать, потому что он профессионал, а дрифт – его стихия. Он очень точно и тонко контролирует машину, в чем я убедился, когда проехал с ним. Майк показал мне пару элементов, которые помогли нашей команде. Ну а сам он был очень удивлен, что наш грузовик может так ехать в заносе», – вспоминает Эдуард Николаев.

Смотрите в этом видео, как все было!

Грузовик для дрифта? Почему бы и да!

Опыт совместных заездов со звездным дрифтером не прошел даром. В «КАМАЗ-мастер» задумались о постройке специального грузовика для дрифта и уже взялись за реализацию!

«Мы озадачились подготовкой грузовика под дрифт. В первую очередь будем работать над подвеской – в дрифте полный привод не нужен, а вот большой угол поворота передних колес очень важен. Поэтому оставим задний мост стандартным, а передний либо заменим новой подвеской, либо доработаем балку ради большего выворота. Это позволит легче ехать в заносе и увереннее контролировать машину. Ну и в дрифте не нужны такие хода подвески, не нужна такая коробка передач и редуктора, а важнее всего – легкость. Процесс запущен!», – раскрыл секреты Эдуард Николаев.

На Гран-при Российской Дрифт Серии фанатов ждет самый неожиданный и безумный парный дрифт

А пока пилоты «Синей армады» Эдуард Николаев и Антон Шибалов оттачивают навыки в новой для себя дисциплине и готовятся к… дебюту на втором этапе Гран-при Российской Дрифт Серии в Нижнем Новгороде!

«Нам выпал шанс поучаствовать в уик-энде RDS GP в Нижнем Новгороде. Это будет шоу-заезд. Понятно, что ехать парные заезды по правилам серии по трассе – это не то же самое, к чему мы привыкли на выставках. И это будет очень интересно!», – говорит Эдуард Николаев.

Нижний Новгород в 2023 году станет местом исторического события в RDS GP – первого в серии парного дрифта ралли-рейдовых «КАМАЗ»

Если вы раздумываете, ехать ли 3-4 июня в Нижний Новгород на второй этап RDS GP 2023, сомнений быть не должно – скорее за билетами. Когда еще вы увидите легендарные грузовики «КАМАЗ» под управлением многократных чемпионов «Дакара» в реальном парном дрифте?

Расписание уикенда RDS GP на автодроме NRing:

3 июня, суббота:

10:00 – 13:30 – квалификация по группам

14:00 – 15:00 – парад пилотов и автограф-сессия

15:20 – 15:30 – дрифт на грузовиках в исполнении пилотов «КАМАЗ-мастер»

15:30 – 18:00 – парные заезды ТОП 32

4 июня, воскресенье:

11:30 – 12:20 – парад пилотов и автограф-сессия

13:00 – 14:30 – парные заезды ТОП 16

14:30 – 15:00 ­­– дрифт на грузовиках в исполнении пилотов «КАМАЗ-мастер»

16:00 – 18:00 – парные заезды ТОП 8, ТОП 4, финал

18:30 – 19:00 – церемония награждения

Билеты на этап в Нижнем Новгороде можно найти тут, а прямую трансляцию соревнований, включая заезды пилотов «КАМАЗ-мастер», покажет RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: «КАМАЗ-мастер», RDS GP