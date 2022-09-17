Вал аварий и вылет лидеров на дрифте в Москве раздул интригу RDS GP: теперь на титул претендуют пятеро

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Достаточно было изменить направление движения дрифтеров и казалось бы «от и до» изученная трасса «Москоу Рейсвей» превратилась в абсолютно незнакомый трек, на котором даже топовые пилоты Гран-при Российской Дрифт Серии допускали ошибки и столкновения.

Участок трассы «Москоу Рейсвей» тот же, а направление движения — противоположное

Про обратную конфигурацию трассы под Волоколамском для RDS GP мы уже подробно рассказывали в этой статье. И сейчас можно смело сказать, что эксперимент с дрифтом «против шерсти» удался! Во-первых, изменился рельеф – если раньше ехали вниз, то теперь в горку и с постоянным разгоном. Во-вторых, появилось больше «клипов» – обязательных зон, которые должны поймать пилоты. И справиться с новым конфигом удалось не всем.

Чивчян и Лосев вылетели в топ-16, Идиятулин – в топ-8

Трасса «Москоу Рейсвей» традиционно открывала сезон RDS GP-2022. Тогда в пятерку лучших по итогам квалификации и парных заездов вошли Дамир Идиятулин, Роман Тиводар, Георгий Чивчян, Евгений Лосев и Аркадий Цареградцев. Могло показаться, что вопрос с претендентами на подиум шестого этапа на этой же трассе снят еще до начала уик-энда. Но за то и любят дрифт, что в нем с уверенностью говорить о результатах нельзя!

Да, сентябрьский этап эта пятерка пилотов начала ударно – у каждого в квалификации 90+ баллов из 100. Топ квалификационных заездов в этом видео, тут же подробно про новый конфиг и судейское задание:

Зато уже в парных заездах все прогнозы посыпались как карточный домик. И началось необъяснимое...

Чивчян сенсационно выбыл в топ-16 после столкновения с Андреем Астаповым. Затем его «подвиг» повторил Евгений Лосев — пошел на таран в заезде с Сергеем Саком. И внезапно сразу два фаворита остались не у дел! Да и Дамир Идиятулин продержался не сильно дольше. Одолев в топ-16 Леонида Шнайдера, на стадии топ-8 он уступил другому пилоту «Форвард Авто» – Роману Тиводару. В итоге сложилась невероятная ситуация. Сразу два претендента на чемпионский титул остались даже без мест в полуфинале.

Георгий Чивчян и Евгений Лосев на сей раз на удивление рано выбыли из борьбы на этапе

Дамир Идиятулин, впрочем, в парных заездах продвинулся не сильно дальше основных соперников

Бенефис Романа Тиводара и его бесконечные дуэли

В том, что Роман способен на многое, в этом сезоне убедились все. И на «Москоу Рейсвей» Роман тоже не разочаровал. Показав четвертый результат в квалификации, дальше он был буквально неудержим.

На пути к победе Роману Тиводару пришлось испытать многое...

Первая победа – уже в субботу в неофициальной битве «bye run челлендж». Девяти лидерам квалификации, оставшимся без соперников в топ-32 из-за меньшего числа спортсменов, предстояло проехать весь конфиг в боевом режиме и показать максимальную скорость во внешней клиппинг-зоне прямо перед финишной чертой. Выиграл Тиводар со скоростью 154,8 км/ч. Для сравнения у Гочи – 151,5 км/ч, у Григория Гусева – 148 км/ч.

Смотрите, как все было:

Дальше — больше. По ходу воскресных парных заездов Роман блестяще выдержал прессинг соперников и проявил фантастическое хладнокровие в уже казалось бесконечных дуэлях с Андреем Астаповым из «Лукойл Рэйсинг Дрифт Тим».

Помимо основного заезда их ждали сразу два дополнительных OMT (англ. one more time). И даже после двух перезаездов судьи не смогли определить сильнейшего в этой паре. Был бы и третий ОМТ, если бы спортивный регламент RDS GP позволял такое развитие событий. Поэтому исход битвы определили по результатам квалификации — в финал решением судей отправился Тиводар, поскольку он квалифицировался выше Астапова.

...и выдержать немало дуэлей со столкновениями

Так Роман получил возможность побороться с Аркадием Цареградцевым в финале – и выиграть! А Астапов наконец-то заехал на свой первый подиум в RDS GP – третье место. «Царь» – второй.

Триумф Lukoil Racing Drift Team

Если говорить о командах, то главным героем этапа точно стала «Лукойл Рэйсинг Дрифт Тим». Хотя бы потому, что на их долю выпало столько испытаний, сколько другим коллективам не случается пережить за целый сезон.

Сначала Андрея Астапова взял на таран Георгий Чивчян. В следующем заезде в него приехал уже Дмитрий Ермохин. К счастью, машина страдала не слишком сильно, да и у механиков между заездами было достаточно времени, чтобы подремонтировать автомобиль. Другое дело, что второй пилот коллектива – Григорий Гусев – тоже подкидывал работы команде!

Магомед Омаров протаранил Дмитрия Ермохина...

В топ-16 Гусев без проблем взял верх над Федором Воробьевым, но дальше в дуэли с Сергеем Саком из BY Motorsport пришлось попотеть. Судьям потребовалось целых два OMT-заезда, чтобы решить, кого отправить в полуфинал. В итоге Сак ошибся и на самой финишной черте вылетел с трассы. Машина преодолела всю зону безопасности и уткнулась в стальной отбойник — команде BY Motorsport не хватило буквально нескольких секунд, чтобы отремонтировать автомобиль и вернуть пилота в борьбу.

Так что в полуфинал вышел Гусев. Ровно для того, чтобы в первом же заезде врезаться в машину Аркадия Цареградцева.

...Григорий Гусев пошел на таран Аркадия Цареградцева...

К счастью, Царь смог благополучно добраться до финиша. А вот машину пилота «Лукойл Рэйсинг Дрифт Тим» пришлось эвакуировать. Времени на ремонт уже не было, поэтому в финал отправился Цареградцев.

Перед внутрикомандным дерби за третье место механики «Лукойл Рэйсинг Дрифт Тим» смогли все-таки починить автомобиль Григория. И Астапов, и Гусев получили реальный шанс на свой первый подиум в RDS GP. Естественно, уступать не собирался никто. Прибавьте к этому то, что оба уже поучаствовали в авариях, и получите в сумме невероятный накал событий.

...а механики «Лукойл Рэйсинг Дрифт Тим» без устали чинили машины пилотов команды

И пилоты не разочаровали. Во втором заезде Гусев в роли преследователя допустил легкий контакт с лидером перед самой финишной чертой, а уже после финиша влетел в машину Астапова куда сильнее. В итоге Астапов третий, Гусев – на четвертом месте.

Ни заезда (ну почти) без крэшей

Если бы в RDS GP вели зачет по числу аварий, в которых поучаствовал пилот на одном этапе, то на «Москоу Рейсвей» победил бы, наверняка, Андрей Астапов. Пилот «Лукойл Рэйсинг Дрифт Тим» уже честно признавался своим соперникам, что под финиш оцениваемого участка скорость у него падает и к этому надо быть готовым тому, кто едет позади. Оппоненты принимали эту информацию к сведению ровно для того, чтобы в итоге приехать в многострадальную машину будущего бронзового призера 6 этапа RDS GP.

Механики BY Motorsport совершили настоящее чудо, починив автомобиль Сергея Сака, но нескольких секунд все-таки не хватило

Но и без Астапова аварий было в избытке. Контактами разной степени тяжести отметились и гранды уровня Георгия Чивчяна и Евгения Лосева, и юный Леонид Шнайдер, и пилоты BY Motorsport и «Лукойл Рэйсинг Дрифт Тим» в полном составе.

Крэши, крэши и еще раз крэши смотрите в этом видео: на 04:07 столкновение Гочи и Астапова, 04:33 – таран Лосева, на 07:06 – Гусев влетает в Цареградцева, а на отметке 05:20 – та самая драматичная дуэль Сака и Гусева, когда механикам BY Motorsport не хватило нескольких секунд, чтобы вернуть пилота в борьбу:

А полный обзор этапа и разбор судейских решений смотрите на платформе RDS TV по этой ссылке

Если ошибаться на «Москоу Рейсвей» можно было с минимальным риском серьезных повреждений автомобилей, то следующий этап таких возможностей не даст — финал сезона-2022 пройдет на «Сочи Автодроме». Близость отбойников к гоночной траектории не оставляет ни единого шанса на помарку, а решающая битва за чемпионский титул просто не позволяет лидерам ошибаться.

Леонид Шнайдер и Сергей Кабаргин были не единственными, кто пылил по обочинам

Шестой этап перемешал все карты в турнирной таблице чемпионата. Теперь Гоча и Дамир сравнялись по очкам – по 1043 балла. На расстояние атаки к ним приблизились Роман Тиводар (1024 балла) и Аркадий Цареградцев (1020 баллов). И даже Евгений Лосев, который проигрывает лидерам 197 баллов, вполне может стать чемпионом, если у всей этой четверки что-то не заладится на финале в Сочи. Потому что на одном этапе можно получить максимум 235 очков – 25 за победу в квалификации и 210 за выигранные парные заезды. Будут ли сюрпризы в Сочи? Наверняка!

Увидеть развязку сезона RDS GP 2022 можно как с трибун «Сочи Автодрома» (билеты — тут), так и из любой точки страны во время прямой трансляции на платформе RDS TV. Сочи встретит большой дрифт 15 и 16 октября!

Всем дрифт!

Фото: RDS GP