Rate me
Блог

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

НБА НБА
Джейлен Браун Джейлен Браун
Лаури Маркканен Лаури Маркканен
Тайриз Халибертон Тайриз Халибертон
Де'Аарон Фокс Де'Аарон Фокс
Джоэл Эмбиид Джоэл Эмбиид
Джа Морэнт Джа Морэнт
Брэдли Бил Брэдли Бил
Яннис Адетокумбо Яннис Адетокумбо
Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
Джамал Мюррэй Джамал Мюррэй
Зак Лавин Зак Лавин
Джейлен Брансон Джейлен Брансон
Шэй Гилджес-Александер Шэй Гилджес-Александер
Никола Йокич Никола Йокич
Крис Миддлтон Крис Миддлтон
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Карл-Энтони Таунс Карл-Энтони Таунс
Джейсон Тейтум Джейсон Тейтум
Энтони Эдвардс Энтони Эдвардс
Трэй Янг Трэй Янг
Джулиус Рэндл Джулиус Рэндл
Лука Дончич Лука Дончич
Стефен Карри Стефен Карри
Десмонд Бэйн Десмонд Бэйн
Ламело Болл Ламело Болл
Кристапс Порзингис Кристапс Порзингис
Кавай Ленард Кавай Ленард
Клэй Томпсон Клэй Томпсон
Бэм Адебайо Бэм Адебайо
Брэндон Ингрэм Брэндон Ингрэм
Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Демар Дерозан Демар Дерозан
Джарен Джексон-младший Джарен Джексон-младший
Виктор Вембаньяма Виктор Вембаньяма
Пол Джордж Пол Джордж
Дрю Холидэй Дрю Холидэй
Дэмиан Лиллард Дэмиан Лиллард
Эндрю Уиггинс Эндрю Уиггинс
Донован Митчелл Донован Митчелл
Зайон Уильямсон Зайон Уильямсон
Джеймс Харден Джеймс Харден
Микэл Бриджес Микэл Бриджес
Девин Букер Девин Букер
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Паоло Банкеро Паоло Банкеро
Домантас Сабонис Домантас Сабонис
Дариус Гарлэнд Дариус Гарлэнд
Паскаль Сиакам Паскаль Сиакам
Джимми Батлер Джимми Батлер
Баскетбол Баскетбол

Йокич, Карри, Яннис, Леброн и все-все-все.

Кого вы считаете лучшими игроками НБА на старте нового сезона?

Более двух с половиной тысяч пользователей состали свои топ-10, топ-20, а кто-то – даже топ-50. Более 200 игроков получили как минимум два голоса.

Все это позволило собрать второй рейтинг лучших игроков НБА по версии читателей Sports.ru, который, надеемся, станет ежегодным. Ведь самое интересное в таких рейтингах – динамика. Как воспринимается звезда после неудачного сезона? Как мы оцениваем новичков? Что важнее – MVP или чемпионский перстень? Какую роль играют возраст, травмы, переходы? Именно поэтому для каждого игрока в рейтинге указана его позиция в прошлом году.

Не все из прошлогоднего топ-50 вернулись в рейтинг в этот раз. Самое глубокое падение у Криса Пола – он рухнул с 18-го на 54-е место. Даже Бен Симмонс упал только на 21 строчку в рейтинге (с 43 на 74). Еще из топ-50 вылетели Руди Гобер (с 26 на 59), Расселл Уэстбрук (с 29 на 56), Маркус Смарт (с 33 на 62) и Никола Вучевич (с 37 на 69), а также Деджонте Мюррэй, Эван Мобли, Си Джей Макколлум и Деандре Эйтон из пятого десятка (сейчас они все – в топ-75).

Еще один рейтинг, с которым можно сравнить этот пользовательский список лучших – это 50 самых дорогих игроков НБА. Из топ-50 по финансам в топ-50 по баскетболу не вошли Джордан Пул (53-й, близко), Майкл Портер (79), Джерами Грант и Тобайас Харрис (92 и 93), а также Кайл Лаури (вне топ-100) и Гордон Хэйворд (вне топ-200!). Но обиднее всего, наверное, Фреду Ванвлиту – именно он стал 51-м в этом сезоне, и в прошлом году также не попал в рейтинг.

Из 20 лучших молодых в топ-50 попали сразу семь человек.

60-летний Майкл Джордан набрал больше голосов, чем любой из игроков «Детройта».

Грегг Попович по итогам голосования оказался выше Кайла Лаури, Нуркича, Брогдона и Анферни Саймонса.

Но ни Джордана, ни Поповича, ни других «вписанных кандидатов» мы бы не учитывали, если бы они пробились в топ-50 – выбирались только действующие игроки. Все они претендуют на статус как минимум звезды НБА, а некоторые – на статус лучшего баскетболиста мира.

Кто стоит слишком высоко? Кто все еще недооценен? Кого не хватает в рейтинге? Поделитесь в комментариях.

НБА возвращается! Давайте решим, за кого вам поболеть в новом сезоне

НБА ждет непредсказуемый сезон: все прогнозы экспертов

Лучший помощник по Fantasy НБА: недорогие и самые эффективные игроки для вашей команды

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zrkwrpyrsy
Ахахах, Харден который наполовину выглядывает это тонко))
+79
-2
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kira_B
Ответ dev0
Как же все любят пухляша)
Пухляша в смысле Йокича, Дончича, Хардена или вообще Зайона?)))))
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пятая гайка Леброна
Получилось лучше, чем в американских рейтингах, где везде Яннис запихан на 1 позицию. А тут и Никола как положено на троне, и Батлера оценили по достоинству, и Дюрэнт справедливо выше Эмбиида и Тейтума

Имхо - Дэвиса местами с Леброном махнуть, ибо в атаке они на одном уровне, но в защите бровь на порядок сильнее в последние 2 сезона
+33
-4
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Кёнигсберг
Мы лучше экспертов всяких еспн и тп
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svetqa
Ответ Can
не понял, гордон в топ 50 не попал? я в шоке
Да, только за интервью с Паниным можно было б в 50-ку поместить, но увы. Не оценили маэстро
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kira_B
Когда вижу Джимбо в эмо образе - не могу сдержать смех)) Чувак просто мега тролль!
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evincive
Достаточно объективно. Удивляет высокое место Таунса. И не слишком ли много авансов Вембаньяме.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jerry Rodrogha
Ответ Kira_B
Пухляша в смысле Йокича, Дончича, Хардена или вообще Зайона?)))))
Да
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dev0
Как же все любят пухляша)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
Ответ Пятая гайка Леброна
Получилось лучше, чем в американских рейтингах, где везде Яннис запихан на 1 позицию. А тут и Никола как положено на троне, и Батлера оценили по достоинству, и Дюрэнт справедливо выше Эмбиида и Тейтума Имхо - Дэвиса местами с Леброном махнуть, ибо в атаке они на одном уровне, но в защите бровь на порядок сильнее в последние 2 сезона
The Ringer и CBS Sports поставили Йокича на 1-е место, Яннис у них 3 и 2-й
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
de-fussball
не нашел в списке Альварадо. подкредется ли он к автору статьи сзади? время покажет...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kira_B
Ответ Can
не понял, гордон в топ 50 не попал? я в шоке
и тут его Лавин обошёл!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evincive
Ответ Analjinn
Ну его рейтят чуть ли не как возможного подвигателя Леброна/Мдж, для которого даже просто хоф будет провалом. Так что это ещё адекватно.
Дай Бог, конечно, чтобы у него всё сложилось и он оправдал бы авансы. Но мне, почему то по этой раскрутке вспоминается Ральф Сэмпсон.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Джимми "Чёлка" Батлер в десятке. Я спокоен.:)))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Денис Кёнигсберг
Мы лучше экспертов всяких еспн и тп
Ну так, я без монокля на спортс не захожу.:)))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бернер тайлера 9ер9ена
Ответ Can
джокер грикфрик процесс ШГА фанаткобе рюкзак шефкарри пончич бровь эдвардс митчел плоскоземельщик часы букер каравай батя мюррей полджорж краб ...
вот они слева направо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Can
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Йокич Яннис Эмбиид ШГА Тейтум Дюрант Карри Дончич Дэвис Эдвардс Митчелл Кайри Лиллард Букер Кавай Батлер Мюррэй ПолДжордж Леброн Халибертон Адебайо Ламело JJJ Сабонис Каннингем Таунс ТрэйЯнг Макси МикалБриджес
джокер грикфрик процесс ШГА фанаткобе рюкзак шефкарри пончич бровь эдвардс митчел плоскоземельщик часы букер каравай батя мюррей полджорж краб ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lay's
Ответ dev0
Как же все любят пухляша)
у меня обратное впечатление по поводу мнения большинства на ветке про Дончича) Все время все говорят, что он ноет много и это правда канеш, но стабильно в топ 5 пролезает)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Северянин
Ответ Kira_B
Когда вижу Джимбо в эмо образе - не могу сдержать смех)) Чувак просто мега тролль!
Гламурный, сцуко)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Can
Ответ Kira_B
а вообще я сначала про Эрика Гордона подумал... точнее сначала даже про Бена Гордона, но точно знаю что тот уже лет 5 не играет :)
да понятно))) мне тем он и нравится что он рояль носит и одеяло не тянет, а в чемпионской команде очень важную роль сыграл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jerry Rodrogha
Ответ Can
да понятно))) мне тем он и нравится что он рояль носит и одеяло не тянет, а в чемпионской команде очень важную роль сыграл
Слишком много Гордонов. Голосующие запутались.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рассел не пасует
Приятно что Джимми с новой причёской
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кеша Вашуков
Ответ Пятая гайка Леброна
Получилось лучше, чем в американских рейтингах, где везде Яннис запихан на 1 позицию. А тут и Никола как положено на троне, и Батлера оценили по достоинству, и Дюрэнт справедливо выше Эмбиида и Тейтума Имхо - Дэвиса местами с Леброном махнуть, ибо в атаке они на одном уровне, но в защите бровь на порядок сильнее в последние 2 сезона
Дэвис на одном уровне в атаке с Ле Броном?
Закусывать надо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Analjinn
Ответ Evincive
Дай Бог, конечно, чтобы у него всё сложилось и он оправдал бы авансы. Но мне, почему то по этой раскрутке вспоминается Ральф Сэмпсон.
Сэмпсон это уже хорошо. Мне больше новый Леброн (Симмонс) и новый Баркли (Зайон) вспоминаются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rock-n-Rolla
Дюрэнт в топ-10... ясно, вопросов больше нет)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий