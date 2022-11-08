50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Йокич, Карри, Яннис, Леброн и все-все-все.

Кого вы считаете лучшими игроками НБА на старте нового сезона?

Более двух с половиной тысяч пользователей состали свои топ-10, топ-20, а кто-то – даже топ-50. Более 200 игроков получили как минимум два голоса.

Все это позволило собрать второй рейтинг лучших игроков НБА по версии читателей Sports.ru, который, надеемся, станет ежегодным. Ведь самое интересное в таких рейтингах – динамика. Как воспринимается звезда после неудачного сезона? Как мы оцениваем новичков? Что важнее – MVP или чемпионский перстень? Какую роль играют возраст, травмы, переходы? Именно поэтому для каждого игрока в рейтинге указана его позиция в прошлом году.

Не все из прошлогоднего топ-50 вернулись в рейтинг в этот раз. Самое глубокое падение у Криса Пола – он рухнул с 18-го на 54-е место. Даже Бен Симмонс упал только на 21 строчку в рейтинге (с 43 на 74). Еще из топ-50 вылетели Руди Гобер (с 26 на 59), Расселл Уэстбрук (с 29 на 56), Маркус Смарт (с 33 на 62) и Никола Вучевич (с 37 на 69), а также Деджонте Мюррэй, Эван Мобли, Си Джей Макколлум и Деандре Эйтон из пятого десятка (сейчас они все – в топ-75).

Еще один рейтинг, с которым можно сравнить этот пользовательский список лучших – это 50 самых дорогих игроков НБА. Из топ-50 по финансам в топ-50 по баскетболу не вошли Джордан Пул (53-й, близко), Майкл Портер (79), Джерами Грант и Тобайас Харрис (92 и 93), а также Кайл Лаури (вне топ-100) и Гордон Хэйворд (вне топ-200!). Но обиднее всего, наверное, Фреду Ванвлиту – именно он стал 51-м в этом сезоне, и в прошлом году также не попал в рейтинг.

Из 20 лучших молодых в топ-50 попали сразу семь человек.

60-летний Майкл Джордан набрал больше голосов, чем любой из игроков «Детройта».

Грегг Попович по итогам голосования оказался выше Кайла Лаури, Нуркича, Брогдона и Анферни Саймонса.

Но ни Джордана, ни Поповича, ни других «вписанных кандидатов» мы бы не учитывали, если бы они пробились в топ-50 – выбирались только действующие игроки. Все они претендуют на статус как минимум звезды НБА, а некоторые – на статус лучшего баскетболиста мира.

Кто стоит слишком высоко? Кто все еще недооценен? Кого не хватает в рейтинге? Поделитесь в комментариях.