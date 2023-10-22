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20 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

НБА НБА
Скотти Барнс Скотти Барнс
Джош Гидди Джош Гидди
Кейд Каннингем Кейд Каннингем
Чет Холмгрен Чет Холмгрен
Ар Джей Барретт Ар Джей Барретт
Скут Хендерсон
Никола Йович Никола Йович
Эван Мобли Эван Мобли
Франц Вагнер Франц Вагнер
Дариус Гарлэнд Дариус Гарлэнд
Тайриз Макси Тайриз Макси
Виктор Вембаньяма Виктор Вембаньяма
Энтони Эдвардс Энтони Эдвардс
Джейлен Грин Джейлен Грин
Тайлер Хирро Тайлер Хирро
Ламело Болл Ламело Болл
Алперен Шенгюн Алперен Шенгюн
Зайон Уильямсон Зайон Уильямсон
Тайриз Халибертон Тайриз Халибертон
Паоло Банкеро Паоло Банкеро
Баскетбол Баскетбол

Уже более 2 тысяч человек отметились в голосовании за топ-50 лучших игроков НБА, а вы еще нет? Поторопитесь, в понедельник оно закрывается.

А пока начнем подсчитывать предварительные итоги, собрав лучших молодых игроков лиги – по вашей, читательской, версии.

В прошлом году к рейтингу в формате «25 до 25» были претензии – там были такие игроки, как Дончич и Тейтум, которые воспринимались как полноценные «франчайз-игроки», а не восходящие юные звезды. Что ж, в этот раз возрастной порог мы решили понизить и отбирать строже.

В рейтинг 20 лучших попали только те игроки, кто родился в 2000-е. Четкая отсечка, понятная и логичная, всем этим игрокам сейчас не больше 23 лет. В таком возрасте иногда в НБА даже дебютируют (привет Остину Ривзу) – кажется, в 23 еще игроки считаются молодыми, и адекватно провести границу именно здесь.

Это оставляет вне рейтинга не только Ривза (который вообще 1998 года рождения), но и некоторых других все еще молодых игроков. Например, Джарену Джексону и Келдону Джонсону стукнуло 24 только этой осенью, а Болу Болу (по крайней мере, по документам) до сих пор еще 23 – но все они родились в 1999-м, а потому не попали в рейтинг.

А вот кто пробился в топ-20.

Оставить голос за топ-50 лучших игроков НБА

3 комментария

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Xander Rate
Серьезно? Кливленд? Я пропустил трансфер? =)))
+2
0
+2
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Константин Ловков
Заменил бы Йовича на Джейлена Уильямса и Хирро бы пониже, а так - для общего смешанного рейтинга норм
0
0
0
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Константин Ловков
Ответ Xander Rate
Серьезно? Кливленд? Я пропустил трансфер? =)))
Отбой тревоги, просто опечатка, уже поправили
0
0
0
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