20 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Уже более 2 тысяч человек отметились в голосовании за топ-50 лучших игроков НБА, а вы еще нет? Поторопитесь, в понедельник оно закрывается.

А пока начнем подсчитывать предварительные итоги, собрав лучших молодых игроков лиги – по вашей, читательской, версии.

В прошлом году к рейтингу в формате «25 до 25» были претензии – там были такие игроки, как Дончич и Тейтум, которые воспринимались как полноценные «франчайз-игроки», а не восходящие юные звезды. Что ж, в этот раз возрастной порог мы решили понизить и отбирать строже.

В рейтинг 20 лучших попали только те игроки, кто родился в 2000-е. Четкая отсечка, понятная и логичная, всем этим игрокам сейчас не больше 23 лет. В таком возрасте иногда в НБА даже дебютируют (привет Остину Ривзу) – кажется, в 23 еще игроки считаются молодыми, и адекватно провести границу именно здесь.

Это оставляет вне рейтинга не только Ривза (который вообще 1998 года рождения), но и некоторых других все еще молодых игроков. Например, Джарену Джексону и Келдону Джонсону стукнуло 24 только этой осенью, а Болу Болу (по крайней мере, по документам) до сих пор еще 23 – но все они родились в 1999-м, а потому не попали в рейтинг.

А вот кто пробился в топ-20.