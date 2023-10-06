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Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

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Баскетбол Баскетбол

В прошлом году мы все вместе определили 50 лучших игроков НБА – интересно же посмотреть, как изменилась ситуация за год. Какие новые звезды зажглись? Кто выпал из элиты? Кто берет новые высоты в иерархии баскетбола или теряет позиции? В общем, теперь это будет ежегодная традиция, ведь любой рейтинг интересен в динамике.

Как и в прошлом году, топ-50 определят исключительно пользователи, без вмешательства редакции Sports.ru. Вы вводите своих кандидатов в форму ниже, распределяете их по местам, а мы подсчитываем – и к старту сезона публикуем результаты.

Для удобства форма для голосования автоматически предлагает некоторые самые популярные варианты, но вы можете выбрать абсолютно любого игрока НБА. После ввода можно легко поменять игроков местами, просто перетягивайте строки, держась за левый край. Или удалить лишнего – для этого есть «х» справа в строке. Так можно сначала отобрать 10, 15, 20 или хоть даже 100 самых ярких игроков НБА, а потом всех расставить по персональному рейтингу.

Для того, чтобы голос зачелся, нужно вписать минимум 10 человек в форму ниже и нажать кнопку «отправить». Но лучше, конечно, выбрать больше. Голоса в комментариях подсчитываться не будут. Так что если хотите озвучить свой выбор – это классно, но не забудьте продублировать его тут:

 
 
 

8 комментариев

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Tiemme
Ответ Адилет Сапаров
Кто если не Леброн?!
Кто угодно,, но только не Леброн!
+6
0
+6
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shooter77
Ответ Квадратура Круга
1. Леброн 2. Йокич 3. Яннис 4. КД 5. Эмбиид 6. Тейтум 7. Лука 8. Букер 9. Кавай 10. Лиллард 11. Митчелл 12. Бровь 13. Эдвардс 14. Джа 15. Зайон 16. Джимбо 17. Джейлен Браун 18. Кайри 19. Бэм 20. ШГА 21. Трэй 22. Борода 23. Сиакам 24. Плейофф Пи 25. Бэйн 26. Ингрэм 27. Карри 28. Вембаньяма 29. Таунс 30. Гарлэнд 31. Джамал 32. Рэндл 33. Халибёртон 34. ЦП3 35. Лавин 36. Фокс 37. Дрэймонд 38. Миддлтон 39. МВП-2017 40. Ламело 41. Порзингис 42. Лебронто 43. Сабонис 44. Уиггинс 45. Бил 46. Хорфорд 47. Пул 48. Брансон 49. Ванвлит 50. Карузо
Два признака леброносекcуала:
1 - Леброн ВСЕГДА №1. Даже когда не №1 и даже не в топ-10.
2 - Карри ВСЕГДА не в топ-50 :D
+2
0
+2
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Адилет Сапаров
Кто если не Леброн?!
+4
-4
0
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Квадратура Круга
Ответ shooter77
Два признака леброносекcуала: 1 - Леброн ВСЕГДА №1. Даже когда не №1 и даже не в топ-10. 2 - Карри ВСЕГДА не в топ-50 :D
в топ-50 же он, очень хорошо отыграл прошлый сезон, что разве это мало что он у меня между Ингрэмом и Таунсом, они же не плохие игроки
0
0
0
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