Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

В прошлом году мы все вместе определили 50 лучших игроков НБА – интересно же посмотреть, как изменилась ситуация за год. Какие новые звезды зажглись? Кто выпал из элиты? Кто берет новые высоты в иерархии баскетбола или теряет позиции? В общем, теперь это будет ежегодная традиция, ведь любой рейтинг интересен в динамике.

Как и в прошлом году, топ-50 определят исключительно пользователи, без вмешательства редакции Sports.ru. Вы вводите своих кандидатов в форму ниже, распределяете их по местам, а мы подсчитываем – и к старту сезона публикуем результаты.

Для удобства форма для голосования автоматически предлагает некоторые самые популярные варианты, но вы можете выбрать абсолютно любого игрока НБА. После ввода можно легко поменять игроков местами, просто перетягивайте строки, держась за левый край. Или удалить лишнего – для этого есть «х» справа в строке. Так можно сначала отобрать 10, 15, 20 или хоть даже 100 самых ярких игроков НБА, а потом всех расставить по персональному рейтингу.