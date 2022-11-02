25 лучших европейцев НБА по версии пользователей Sports.ru

Не зажгли на Евробаскете, зажгут в НБА.

После выжимки топ-25 молодых из общего рейтинга лучших игроков НБА по итогам голосования мы представляем вторую часть – лучшие игроки из Европы на просторах НБА.

Почему исключительно «европейцы», а не просто иностранцы? Во-первых, отметим, что это был год Евробаскета.

Во-вторых, если рассматривать все страны, кроме США, будет слишком много спойлеров к основному рейтингу топ-50.

Во-третьих, уроженцы практически всех остальных континентов не отличаются от жителей США по своему баскетбольному развитию: канадцы, австралийцы, багамцы, доминиканцы, представители стран Африки проходят через систему американских колледжей (исключение – Джош Гидди), а иногда стартуют даже с американской школы. Вот как считать Таунса иностранцем в НБА?

Ну а Южная Америка и Азия в последнее время совсем негусто представлены в лиге.

Но кого именно считать европейцем? Это тоже не так просто. В Европе есть натурализованные американцы и не только, есть, наоборот, уроженцы других стран, рассчитывающие сыграть за сборную США. Правило такое: игрок должен обладать европейским паспортом, не быть заигранным за неевропейскую сборную и хотя бы минуту провести в Европе либо за клуб, либо за сборную.

Поэтому вне рейтинга О Джи Ануноби, переехавший в США в 4 года, и Паоло Банкеро, который планировал, но так и не дебютировал за сборную Италию. А также обладатель трех паспортов Джоэл Эмбиид, не игравший за Камерун и теперь предлагающий свои услуги как Франции, так и США.

Эмбиид и Сиакам, Таунс и Хорфорд, Эйтон и Симмонс, четверо канадцев (догадаетесь, кто?) были бы в топ-25 без привязки к одному континенту. А еще в рейтинг попал бы Бол Бол.

Результаты за пределами топ-7, мягко говоря, спорные. Спорные не потому, что здесь есть почва для споров, кто должен быть выше или ниже, а спорные в плане серьезности наших пользователей. Зато по такому рейтингу очень хорошо отследить психологию респондентов, по каким параметрам они отдают голоса. Не это ли более интересно при изучении списка, чем просто распределение игроков по местам?