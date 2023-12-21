Новый пост Радимова: объяснил проблему Медиалиги на примере «Реала» c «Барсой», сравнил отказ от сборной с «Письмом четырнадцати»

Легенда о медиафутболе.

Друзья, всем привет! На связи Влад Радимов. В первом посте своего блога на Sports.ru я делился воспоминаниями из игровой карьеры. Вторую часть хочется полностью посвятить медиафутболу.

Во-первых, я достаточно активно погрузился в эту сферу благодаря тому, что тренирую команду «Чисто Питер». Во-вторых, медиафутбол как явление просто заставляет о себе говорить. Относиться к нему можно по-разному, но игнорировать невозможно.

Так что я с удовольствием подведу итоги своего первого сезона в Медиалиге.

Уважение к медийности: зачем выпускать за «Чисто Питер» легенду медиафутбола? Ролик с ним собрал 3 млн просмотров

Откровенно скажу, что я не следил внимательно за Медиалигой до появления «ЧП». Но знал о явлении, на слух помнил названия ключевых команд и персонажей – все-таки сын увлекается.

Да и мой старинный друг Вася Уткин часто рассказывал про свое детище «Эгриси». Причем с такой теплотой и любовью, что невооруженным глазом было видно, насколько искренне он переживает и горит этим. Поэтому я не сомневался, что смогу органично вписаться в эту движуху.

Вливаться в Медиалигу было не трудно, а скорее непривычно. Уже на стартовых отборах в команду стало очевидно, что спортивный уровень не у всех будет таким же высоким, как у профессионалов. Но ведь с чего начинается медиафутбол? Со слова «медиа». Именно поэтому я не стесняюсь дать сыграть и Гене Миллеру (про него отдельно чуть позже), и Бандерасу, и Бартезу с Сантьяго Федосом, и другим медийным парням. Не все это понимают, а я считаю подход правильным.

Кстати, это дает мне полную индульгенцию от любых нападок. Я уважаю медийность в медиафутболе, и зрители это чувствуют.

В первой же игре в стыках я выпустил на замену Гену Миллера (легенда медиафутбола и бывший игрок «Амкала» – Sports.ru): он заработал пенальти, и этот эпизод собрал три миллиона просмотров на канале лиги. Комментатор «Матч ТВ» и Медиалиги Карен Адамян сказал что «именно это и есть медиафутбол».

Любые разговоры про искусственность проекта «ЧП», про какую-то газовую трубу (тоже частая претензия в наш адрес) сразу улетели в топку. Да, ворчливый старик, да, новая команда, да – из Питера, но с первого же матча «прохавали» вашу игру так, что никакие нападки в свой адрес не принимаем.

В деталях – о конфликтах с 2Drots

Я с первых дней в медиафутболе дал понять – прыгать первыми намерений нет, но «вбросы» готов разбирать по фактам и отвечать по существу. Срач со Слоном тому подтверждение. Приятно, что в итоге все удалось свернуть в дружеское русло: потом мы пообщались лично – классный пацан, без агрессии. Кажется, так и должны решаться конфликты в Медиалиге.

Еще один нашумевший конфликт – мое предложение Некиту (президенту 2Drots – Sports.ru) исполнить трек «Красная команда» перед матчем «ЧП» и 2Drots. Конечно, я не слушал треки Некита, я и про его музыкальную карьеру не знал. Но накануне нашего матча он давал большое интервью, и там прозвучала эта песня. «Дроты» тогда ставили нам и лиге странный ультиматум: «Или мы играем против «ЧП» на «Газпром Арене», или не играем вообще». Дерзкое заявление. Я подумал, что окей – футболисты хотя бы выйдут на поле и покажут себя. А что Некит? Раз он певец, пусть споет перед матчем.

Песня, кстати, неплохая, легкая, романтичная, не грузит – для молодежи в самый раз. Уверен, никто не был бы против насладиться ей перед игрой. Но, увы, с самоиронией не у всех порядок.

Жаль, что с Никитой не удается решить проблемы так же легко, как со Слоном. Но здесь иная совсем причина (и она, кстати, таит опасность для всей лиги). А именно – привилегированное положение команд-грандов. Пожалуй, бессмысленно отрицать, что с точки зрения интереса аудитории, финансов и составов выделяются 2-3 команды. Но это не повод превращать их в небожителей и разделять лигу на них и всех остальных.

В чем проблема Медиалиги – на примере «Барсы» и «Реала»

Я учусь на спортивного менеджера, поэтому особенно внимательно слежу за тем, как устроены разные лиги. И у меня есть вопросы к МФЛ.

Приведу пример из той же Испании, где провел много лет. Там тоже есть два гранда – «Реал» и «Барселона». Раньше они сами реализовывали права на трансляции своих матчей и оставляли себе все деньги. Но постепенно поняли, что без сильной лиги их тотальная доминация приведет в тупик, и согласились стать частью коллективного соглашения. Теперь гранды делят доходы от телевидения с остальными командами лиги, благодаря чему Ла Лига становится сильнее.

Даже «Реал» и «Барселона» понимают, что без сильных конкурентов они не смогут. А в Медиалиге почему то продолжают жить парадигмой «есть мы и есть все остальные». Я считаю, что она вредна и опасна для всей лиги. Отсюда эти глупые разговоры про «наживаетесь на 2Drots» и отказ отпускать игроков в сборную Медиалиги. Для меня это особенно непонятно.

Это серьезный вызов для руководства лиги – который, надеюсь, они смогут решить. Кстати, знаю, что они очень вдохновляются североамериканской бизнес-моделью. А там схема с коллективным распределением доходов еще более развита. Даже часть доходов от продажи мерча идет в общий фонд и распределяется между всеми командами. Представляете себе выпуск Стола, на котором Некиту скажут, что он должен делиться доходами от мерча 2Drots с другими командами? Он же всю комнату слюной забрызгает от возмущения!

Ситуация со сборной Медиалиги напоминает «Письмо четырнадцати»

История про то, что медийные топ-клубы не отпускают игроков в сборную Медиалиги – нонсенс! Причем одно из объяснений – разные спонсоры у команд и сборной.

Медиалига почему-то уверена, что они во всем первооткрыватели. Но по факту это все очень напоминает нашу ситуацию из середины 90-х. Даже споры из-за спонсоров присутствовали. Кстати, обязательно посмотрите фильм Михаила Моссаковского про знаменитое «Письмо четырнадцати».

Я те события немного не застал, но вот Дмитрий Викторович Кузнецов их знает. Ключевой вывод – неумение договариваться (в том числе насчет коммерческих условий) больше всего вредит самим футболистам. А договариваться все равно рано или поздно придется.

Ребята, проснитесь! Это все уже проходили, ваша ситуация не уникальна.

Победы медиакоманд в Кубке России — не сенсация

Не все болельщики поняли историю с участием медиакоманд в Кубке России. Я же считаю, что это совершенно нормальная практика, если мы хотим сделать турнир популярнее. Но хочется обратить внимание вот на что.

Недавно «Броуки», даже не самая богатая команда лиги, опубликовали зарплатную ведомость. Даже запасные получают от 100 тысяч рублей в месяц. Поверьте, такие условия считаются очень хорошими даже в «Зените-2», где я работал.

Поэтому, когда в Кубке команда Медиалиги обыграет кого-то из профиков, у которых зарплата меньше, чем у них, не нужно называть это сенсацией. Это давно уже не сенсация, а закономерность.

Что не нравится в медиафутболе: раздражают драки (ощущал себя небезопасно) и плохое судейство

Ничего нового! Как в профессиональном футболе судейство – одна из наших проблем, так и в медийном.

В нашей игре с «Десяткой» возникла странная ситуация, когда судья ошибся, а потом получил отстранение. За что – я так и не понял. В моем представлении, наказывая судью за ошибку, мы не решаем судейскую проблему. Отстранять можно и нужно за преднамеренные недобросовестные действия, а если казнить судей именно за ошибки, мы в итоге придем к тому, что даже последние энтузиасты плюнут на судейство – ну зачем им постоянный стресс и хейт?

Еще один эпизод. В игре «Чисто Питер» против Fight Nights судье во время матча пообещали набить лицо, если он поставит пенальти. Ну и как к такому относиться? Как воспринимать его решения? Он действительно так считает или беспокоится за свою безопасность? Мы никогда этого не узнаем.

У меня самого всегда с судьями отношения были не самые теплые, но мы просто рискуем растерять последних из тех, кто готов за эту неблагодарную работу взяться.

Что я еще никогда не пойму, так это драки. В какой-то момент просто в каждом матче Медиалиги происходил мордобой, все грани были нарушены, становилось банально небезопасно. Хорошо, что быстро это потушили, в том числе оперативным вмешательством руководителей лиги и дисквалификациями.

Но все равно не понимаю, откуда эта злость, агрессия, желание навредить друг другу. Мне кажется, что лига должна быть про доброту, радость, эмоции. Чего греха таить, сам я ангельским характером как игрок не отличался, но то ведь профи. Откуда такая злоба в медифутболе – честно, не понимаю.

Как реагировать на шутки про админресурс «Чисто Питер»?

Будем честны, МФЛ – не та лига, которую легко можно взять с наскока. Поэтому для нас результат дебютного сезона («Чисто Питер» вышел в 1/8 финала – Sports.ru) можно считать успешным. Мы неплохо показали себя и со спортивной стороны, и с точки зрения медиа – активно делаем контент, ищем новые форматы. Мне кажется, получается очень даже достойно.

Нам удалось сформировать коллектив единомышленников: все кайфуют от атмосферы, от общения друг с другом, от футбола в конце концов. Да, уровень мастерства у ребят разный, но мы все равно команда. И именно это я считаю самым важным итогом первого сезона.

Если честно, мне слегка надоело слушать шутки про админресурс нашей команды. Не из-за того, что правда глаза режет, даже не надейтесь. А потому что очень расстраивает слабая фантазия шутников и полное отсутствие связи с реальностью. Если бы у «Чисто Питер» была цель обязательно выиграть турнир, за нас бы бегал Прокоп и другие топовые медиафутболисты. Мы бы маршем прошлись по Медиалиге. Но это не наш путь. А тот, которым мы идем, мне нравится куда больше.

Закончить хочется на приятной ноте.

Еще одно мое яркое впечатление от медиафутбола – знакомство с Геной Миллером. Конечно, я был наслышан про Гену, но когда познакомился поближе, просто обезумел от того, насколько это добрый, искренний, но при этом безбашенный человек. Как он искрометно шутит, какие сообщения пишет – феерия!

Цель на следующий сезон – сделать так, чтобы Гена бросил пить!

Еще я знаю, что многих интересует – кто станет следующей жертвой рубрики #пофактам в моем телеграм-канале.

Жертва #пофактам, как правило, выбирает себя сама. Напрашивается. Вот Стронг из «Народной Команды» решил про организацию нашего турнира [Чисто Кубок] поворчать, пришлось ему на его организаторские способности указать.

Будет ли рубрика жить в новом сезоне? Конечно же да!

Фото: vk.com/media.football.league; instagram.com/chisto_mfc