Пособие по ралли для новичка: где смотреть новый сезон чемпионата мира, какие сейчас машины, кто – фаворит

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Пустая гравийная дорога, которую окружает темнота леса. На пути тебе не встречается ни одного автомобиля. Есть только дорога, красивые пейзажи, ты, твой напарник и твоя машина. Ты не сражаешься с другими гонщиками за позицию. Никто не выбьет тебя с трассы. Гоночный директор не прервет тебя машиной безопасности.

В этот момент, в момент прохождения спецучастка, ты находишься в одиночестве. Ты сражаешься не с людьми, ты сражаешься с дорогой и самим собой. Что тебя ждет за следующим поворотом? Ответ тебе подсказывает очень далекий голос твоего напарника. Хватит ли тебе смелости подчиниться его голосу и пройти поворот так быстро как он просит? Ты прошел. Но тут же возникает новый поворот и совсем новые инструкции от голоса твоего напарника. Хватит ли тебе ума найти более оптимальную траекторию по более чистому участку дороги? Ты и ее нашел. А может и нет.

В этом заключается вся прелесть ралли. Великие мастера управления автомобилями решают задачи, которые им ставит дикая природа, побеждая и ее, и самого себя. Главным козырем дикой природы является ее неизвестность: напарник за долю секунды говорит гонщику каков будет поворот и как быстро его стоит пройти. Но никто не знает, каким будет состоянии дорожного покрытия в момент прохождения поворота, не будет ли где лежать какого большого камня, который может сломать подвеску любой машине. Быстрое реагирование, мгновенная адаптация и незамедлительное принятие решений — жизненно важные качества любого гонщика ралли.

Impreza в классических цветах под управлением Колина Макрея

Наверняка многим с детства в память врезались легендарные раллийные автомобили в классических ливреях вроде «Субару» Impreza и «Митсубиси» Lancer Evolution. Знаменитые тележурналисты вроде Джереми Кларксона снимают классные фильмы о прошлом ралли. В интернете люди восхищаются большой мощностью машин «запрещенной» Группы Б. Раллийные видеоигры являются одними из самых популярных среди всех гоночных игр. Видео раллиста Кена Блока собирают миллионы просмотров по всему миру.

Однако из всех людей, кто в том или ином виде любит ралли, только малый процент следит за актуальным сезоном. Возможно, кто-то не знает где смотреть. Возможно, кто-то не до конца разобрался с правилами. Возможно, кто-то просто не задумывался, что ралли можно смотреть и это очень интересно. Помочь максимально просто разобраться в ралли с нуля поможет этот пост.

Что вообще такое ралли?

Ралли – вид автогонок, заезды которого главным образом прокладываются по автомобильным дорогам общего пользования (дороги могут быть асфальтовыми, гравийными, снежными, со смешанным покрытием), в формате «из пункта A в пункт B» с прохождением контрольных точек. Пилоты едут на максимальной скорости только на специально перекрытых скоростных участках (спецучастках или СУ). А от одного спецучастка до другого раллисты передвигаются, соблюдая все правила дорожного движения и за строго определенный промежуток времени, поэтому в отличие от обычных гоночных машин раллийные автомобили должны иметь все необходимые атрибуты для езды по дорогам общего пользования (такие как поворотники, фары и другие).

Автомобили начинают проезд спецучастка по одному через равные промежутки времени. В конце каждого спецучастка записывается время его прохождения, которое суммируется к общему времени всего ралли. Гонщик, у которого итоговое время прохождения всех спецучастков к концу ралли окажется наименьшим, становится победителем ралли. Если гонщик сходит на одном из спецучастков по технической причине или по причине аварии, то он не может претендовать на победу. Гонщикам разрешают принимать участие в прохождении следующих СУ, однако к общему времени ралли добавляют очень большой штраф за сход.

Поэтому в ралли очень актуально выражение: «Чтобы финишировать первым, сперва нужно финишировать». Потому что от схода никто не застрахован: ни водители, ни автомобили.

Как раллисты запоминают дорогу?

Обычно продолжительность всех спецучастков ралли составляет 300 км или больше. Поэтому в отличие от гонщиков кольцевых гонок, раллисты не могут запомнить весь маршрут. Тут им на помощь приходят штурманы, которые во время движения дают информацию о поворотах и как их нужно проходить.

Существует несколько систем обозначения поворотов, но в классической происходит оценка поворотов по шестибальной шкале: 6 означает, что поворот можно проходить практически на полном газу, а 1 – что поворот надо проходить как можно медленнее. Поэтому обычно от штурмана можно услышать что-то вроде: «5 лево, 4 право, 6 право». В записях штурмана также указывается информация о прыжках, возможности срезать поворот, с какой стороны дороги лучше проезжать секцию и еще множество мелких деталей, которые помогут гонщику проходить спецучасток быстрее.

Какие существуют чемпионаты?

В мире существуют десятки различных чемпионатов по ралли. Самый нижний уровень – национальные чемпионаты отдельных стран. Практически в любой более-менее крупной европейской стране есть свой. Более престижными считаются международные соревнования: чемпионат Европы, чемпионат Африки, чемпионат Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеаанский чемпионат и другие.

Но вершиной ралли считается чемпионат Мира WRC (World Rally Championship), где за титул чемпиона мира сражаются лучшие гонщики планеты. Именно с него я и рекомендую начать знакомство с соревнованиями ралли. У чемпионата мира есть своя система поддерживающих младших чемпионатов, таких как WRC2 и WRC3.

На чем ездят раллисты?

Участники ралли ездят или на очень сильно модифицированных серийных автомобилях, либо на специально созданных с нуля болидах для ралли. Раллийные машины очень крепкие и способны выдерживать очень серьезные аварии.

Безопасности в ралли уделяют очень много внимания, так как в отличие от кольцевых гонок машина может столкнуться с чем угодно: сорваться с обрыва, врезаться в дерево или улететь в озеро. По этим же причинам безопасности раллийные машины не могут сравниться по мощности например с самыми мощными кольцевыми спорткарами или суперкарами ралликросса. Тем не менее, с прошлого года мы вошли в эпоху самых мощных автомобилей WRC в истории.

В прошлом году международная автомобильная федерация, наконец-то, воплотила в жизнь свою пирамиду классов раллийных автомобилей.

Rally1 – самые мощные и технологичные машины, которые используются только на чемпионате мира. Автомобили этого класса полноприводные и оснащены 500-сильной гибридной силовой установкой (380 лошадей приходятся на двигатель внутреннего сгорания, а 120 генерируются электромоторами). Электромоторы не работают на протяжении всего спецучастка, с ними можно ехать только определенное количество времени. Пилот сам решает, как более эффективно использовать дополнительную мощность по ходу СУ.

Rally2 (ранее известный как R5) – автомобили для WRC2, являются топовым классом в других международных и национальных чемпионатах. Они полноприводные и имеют мощность 300 л.с. Это самый популярный класс современных раллийных автомобилей по всему миру, и, если кто-то катается на автомобилях этого класса, то его уже можно считать очень серьезным раллийным гонщиком.

Rally3 – новый класс, представленный в 2021 году. До этого между нынешними машинами Rally2 и Rally4 был большой скачок мощности и стоимости обслуживания. А самое главное, молодые пилоты с переднеприводной или заднеприводной машины сразу пересаживались на очень быструю полноприводную. Класс Rally3 должен сделать этот переход более плавным и дать возможность молодым водителям раньше пересесть на полноприводную технику.

Rally4 и Rally5 – еще менее мощные переднеприводные или заднеприводные машины, предназначенные для новичков.

Команды и гонщики чемпионата мира

Рассмотрим главных действующих лиц чемпионата мира по ралли

«Тойота»

Автомобиль: GR Yaris Rally1

Японский автопроизводитель является прошлогодним чемпионом и главным фаворитом этого сезона как в Кубке конструкторов, так и в личном зачете.

Пилоты:

Элвин – вице-чемпион двух предыдущих сезонов. После ухода Леба являлся главным фаворитом прошлого сезона, но стал только 4-м. Конкуренция у Эванса очень серьезная, и чтобы стать королем, «принц Уэльса» должен приложить все усилия. Следить за Элвином очень интересно.

Калле – сын бывшего гонщика WRC Харри Рованперы, и он штурмует чемпионат мира по ралли. В свои 22 года он уже чемпион мира WRC сезона-2022 и многократный победитель этапов WRC.

В этом смысле он уже превзошел отца, у которого за карьеру была всего одна победа на чемпионате мира. Ждем защиты титула?

Себ – восьмикратный чемпион мира. Но в прошлом году он перестал выступать в WRC на постоянной основе. Француз решил погнаться за еще одной мечтой – победой на «Ле-Мане». Поэтому сейчас у него в приоритете выступление на чемпионате мира по гонкам на выносливость. Однако ралли он полностью бросать не захотел, а боссы «Тойоты» только и рады при любой возможности предоставить в распоряжение нынешнего короля ралли третью машину. А нам, фанатам ралли, всегда приятно посмотреть на еще один мастеркласс ралли от Ожье.

Такамото – главная надежда Японии и японского конструктора на чемпионате мира. Катсута с каждым годом все больше прибавляет, и в 2021 году он смог завоевать первый подиум на Ралли Сафари. Будем с интересом и дальше наблюдать за прогрессом молодого самурая.

«Хендэ»

Автомобиль: i20 N Rally1

Главные противники «Тойоты» прошлых лет. Корейцы смогли выиграть несколько кубков конструкторов, однако личный зачет пилотам этой команды так и не покорился.

Пилоты:

Тьерри – лидер «Хендэ» уже много лет, он был тем кто помогал строить эту команду. Во многом благодаря ему корейский автопроизводитель смог взять несколько Кубков конструкторов. Однако бельгиец так и не смог стать чемпионом мира, хотя он и становился вице-чемпионом WRC целых пять раз. В прошлом сезоне было 3-е место.

Ветеран. Две из трех его побед в WRC он одержал за рулем «Хендэ» в последние несколько сезонов. Испанец знает как работать с корейскими машинами.

Лаппи не убедил боссов «Тойоты» подписать себя на полный сезон и так оказался в команде корейского производителя. В прошлом году у финна, который проехал не полное расписание в «Тойоте», было 3 подиума и 9-е место в общем зачете.

Брин после первого полного сезона в карьере с «Фордом» перешел в «Хендэ». Ирландец был лидером «Форда» в прошлом сезоне, два раза попав на подиум и заняв 7-е место в личном зачете чемпионата мира.

«М-Спорт Форд»

Автомобиль: Puma Rally1

Последние несколько сезонов «М-Спорт» была частной, а не заводской командой. Поэтому она не могла конкурировать с крупными азиатскими автопроизводителями. Но с прошлого сезона команда получила заводскую поддержку для их новой машины Puma, которая получилась довольно удачной. Поэтому иногда британская команда может бороться даже за победы.

Пилоты:

Молодой француз за рулем «Форда». Раньше Любе показывал очень неплохой темп, однако сезон-2021 в младшей команде «Хендэ» для Пьера-Луи превратился в катастрофу: постоянные сходы, лишь один раз он смог приехать в очки. В прошлом сезоне француз хоть и не попадал на подиум, но смог два раза финишировать 4-м на Ралли Италии и Ралли Акрополис.

Тянак — чемпион мира 2019 года в составе «Тойоты» и единственный гонщик, кто смог остановить победный стрик Себа Ожье. В «Тойоте» Отт был настоящей неудержимой машиной, но 2020 году эстонец перешел в «Хендэ» и дела у него пошли на спад. На одних ралли его часто подводила техника, на других Тянак сам допускал ошибки. В сезоне-2022 у Тянака дела шли получше и он стал вице-чемпионом мира. В этом году, после двух лет в команде из Кореи, эстонец перешел в «Форд» и попробует принести титул уже британскому коллективу.

Когда и где смотреть WRC?

Сезон начнется уже 19-22 января легендарным Ралли Монте-Карло.

А где его смотреть? У вас есть несколько возможностей. Самая дорогая и самая хардкорная — смотреть все спецучастки на сервисе WRC+. Сервис платный и подписка на месяц стоит 11 евро. Конечно, для начинающих зрителей этот способ далеко не оптимальный, однако есть и альтернатива.

Ралли, как и гонки на выносливость – скорее вид автоспорта, за которым нужно следить, полностью смотреть. Даже WRC+ показывает проезд по спецучасткам только 10-15 гонщиков, в то время как в ралли может принимать участие и 60, и даже больше экипажей.

Следить за результатами этапов чемпионата мира можно прямо на официальном сайте WRC. На спецучастках собираются тысячи болельщиков, многие из них снимают видео, поэтому самые свежие видео прохождения гонщиками спецучастков можно легко искать в ютубе. Такие видео зачастую намного атмосфернее чем трансляции WRC+. Так же рекомендую подписаться на ютуб-канал Dirtfish. Сотрудники канала имеют доступ к закулисью всех команд, сообщают срочные новости, берут свежие интервью у пилотов, выкладывают множество видео с мест событий. Официальный ютуб-канал WRC не настолько крут, однако подписаться можно и на него.

Ну и самое главное. В конце каждого гоночного дня (с пятницы по воскресенье) обычно в 23:00 по московскому времени выходят очень подробные получасовые обзоры событий дня на «Ред Булл» ТВ. И эти обзоры совершенно бесплатны. Если вам будет лень искать пользовательские видео и смотреть более новостные видео Dirtfish, то я настоятельно рекомендую начать знакомство именно с этих обзоров.

Вы не поверите, но и это еще не все. Если вы установите локацию Германия или Австрия на своем VPN, то сможете посмотреть несколько спецучастков в прямом эфире на немецком канале ServusTV. Можно будет посмотреть 10-й, 13-й и 16-й спецучастки, а также – последний, 18-й спецучасток Powerstage, за быстрое прохождение которого даются дополнительные очки в зачет чемпионата и который определит победителей всего ралли.

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Как вы познакомились с ралли? Смотрите ли вы его? Будете ли впервые смотреть Ралли Монте-Карло в эти выходные? Кто станет победителем? Пишите в комментариях. Обязательно пишите, если даже после прочтения этого поста у вас остались какие-либо вопросы.

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Фото: Gettyimages.ru/Phil Walter, Michael Steele; unsplash.com/Tristan Boucher, Riley Crawford, Maxime Agnelli, Alex Perz