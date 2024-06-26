Царукяна дисквалифицировали на 9 месяцев за удар фаната. Титульника против Махачева не будет?

Но может помочь съемка в соцрекламе.

Официально: первый номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян отстранен от боев за нападение на фаната. Дисквалификация продлится девять месяцев – будет ли реванш против Ислама Махачева ?

«Неважно, кто ты – я врежу тебе по лицу. Я из России». Царукян набросился на фаната из-за неприличного жеста

Инцидент произошел на юбилейном турнире UFC 300, в главном карде которого Царукян судейским решением победил Чарльза Оливейру. Во время выхода в октагон он неожиданно набросился на одного из болельщиков – позже стало известно, что тот показал бойцу средний палец.

«Я захотел ударить его в ответ. Никто не может показывать мне средний палец. Неважно, кто ты – я врежу тебе по лицу. Ты можешь показать средний палец с 200 метров и я не ударю тебя. Но если ты передо мной – это происходит автоматически. Я из России», – объяснял ситуацию Царукян.

После турнира президент UFC Дана Уайт выразил опасение, что поведение Царукяна может стать причиной судебного иска, но до этого дело не дошло – болельщик извинился перед организацией и заявил, что не имеет никаких претензий к бойцу. В ответ Царукян пообещал подарить фанату билеты на предстоящий номерной турнир UFC – казалось, инцидент исчерпан.

Но вскоре атлетическая комиссия штата Невада продолжила рассмотрение дела. На время дисциплинарного слушания комиссия заморозила часть гонорара – Царукян недополучил 20% от $158 тысяч. Представители бойца были уверены, что отстранение продлится несколько месяцев, но итоговое решение оказалось более суровым.

Царукян отстранен до конца года, но может сократить срок дисквалификации – для этого нужно записать специальный видеоролик

По итогам заседания комиссии, которое состоялось 25 июня, Царукян получил дисквалификацию на девять месяцев – это значит, что выйти в октагон он сможет только в январе-2025. Бойца обязали выплатить штраф в $25 тысяч и покрыть все судебные издержки.

Кажется, Царукяну даже повезло. После заседания председатель атлетической комиссии Даллас Хаун заявил, что в дальнейшем подобные нарушения будут караться гораздо строже – он считает, что инцидент мог иметь катастрофические последствия для всех участников.

Но Царукян может сократить срок дисквалификации – для этого нужно поучаствовать в специальной кампании и записать ролик, посвященный борьбе с буллингом. Менеджер бойца Саят Абдрахманов уже сообщил , что Царукян воспользуется этой опцией – в таком случае выйти в клетку можно октябре.

Именно в октябре пройдет номерной турнир UFC в Абу-Даби, который должен возглавить Ислам Махачев. Если Царукян выполнит обязательства перед комиссией, то реванш состоится – на это рассчитывают его представители: «Да, в приоритете бой за пояс».

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Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales, Jeff Bottari