Боец поп-ММА сделал предложение после поражения. Девушка отказала – в нее плеснули водой и освистали
Скандал из Чехии.
В поп-ММА по всему миру творятся странные вещи, которые покоряют соцсети. Фриков стало меньше, но иногда они всплывают. В этот раз в Чехии: там боец унизительно проиграл и сделал предложение девушке – она отказала на глазах 20 тысяч зрителей.
Боец из Чехии сделал предложение после поражения. Девушка отказала из-за измены – он оправдывался в интервью
Лукаш Буковац подрался в чешском поп-ММА промоушене Clash of the Stars – в бою двое против одного. В России этот формат популяризировал Epic Fighting – там дрались толстяки против нескольких женщин или карликов.
Буковац вышел в паре с Патриком Хорватом, но проиграл Яну Михалеку – выглядело унизительно. Несмотря на это, Буковац, покрасивший волосы в розовый, перед 20-тысячной толпой сделал предложение своей девушке.
Когда Буковац опустился на колено, девушка смущенно закрыла лицо руками. Она взяла микрофон и отказалась под недовольный гул зрителей. Мужчина из зала попытался плеснуть в нее водой.
Девушка объяснила отказ тем, что поймала Буковаца на измене. Боец стыдливо смотрел в пол, понимая, что облажался. «Основываясь на всем, что произошло, я думаю, что, вероятно, нет. Я так не думаю», – сказала девушка на глазах тысяч фанатов и онлайн-зрителей.
После боя Буковац опроверг обвинения в измене в закулисном интервью. У бойца 16 тысяч подписчиков в инстаграме, а неудачное предложение завирусилось в соцсетях. В комментариях смеются над бойцом-неудачником: «Можно проиграть поединок, но так опозориться перед полной ареной никому не пожелаешь».
Другой пользователь написал, что Буковац ошибся в выборе момента: «Он мог бы отложить это до победы в бою. Кто-то должен был научить этого парня выбирать подходящий момент». Были и те, кто раскритиковал бойца за возможную измену: «Если он и правда спал с другими девушками, то ничего не заслуживает».
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В ММА бойцы уже делали предложения в клетке, но обычно – после побед. В 2013-м Бенсон Хендерсон победил Гилберта Мелендеса в UFC раздельным решением: под свист трибун он встал на одно колено и подарил кольцо девушке.
У Александра Густафссона в 2017-м вышло красивее: победив нокаутом в родном Стокгольме, он пригласил в октагон растерянную девушку. Под аплодисменты он сделал ей предложение, что стало одним из самых трогательных моментов в истории UFC. Невеста бойца расплакалась и приняла предложение.
В боксе бойцы тоже делали предложения на ринге. Самое необычное – из 2015-го после боя 44-летнего Адриана Фиркинса и 24-летнего Рика Уэлсби в Англии. Трехраундовый поединок закончился ничьей, но самое интересное случилось после.
Вместо того чтобы разойтись по углам, боксеры остались на ринге. Промоутер Пит Джексон попросил девушку Адриана, от которой у него двое детей, и девушку Рика выйти на ринг. Девушки думали, что им надо сфотографироваться со своими парнями. Но когда те синхронно опустились на колени, то расплакались.
Пока зрители хлопали и подбадривали их, запыхавшиеся боксеры достали коробки с обручальными кольцами. Сначала девушки были шоке, но обе пришли в себя и сказали «да», вызвав бурные овации. «Я планировал это месяцами, но она понятия не имела. Я так счастлив, что она согласилась», – сказал после боя Рик, который вне ринга работал на складе.
Адриан, который 16 лет встречался с девушкой, родившей ему двоих детей, признался, что сильно нервничал. В 44 года он боялся проиграть нокаутом молодому сопернику: «Я рад, что через это прошел. И не был нокаутирован, иначе не смог бы сделать предложение Дебби».
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Фото: Instagram/bukyyyss; mirror.co.uk
Если бы она согласилась, то об этом не написал бы даже чешские СМИ. А так чел из чешского фрик-промоушена прославился на весь мир. Не удивлюсь, если это постанова.
А ещё там в роли октагон-гёрлз выступали стриптизерши из крутейшего клуба с Вацлавской площади, под названием - Goldfingers. Я про них скоро отдельный пост напишу в своём блоге, так же, как до этого написал про их конкуренток из клуба Hot Peppers: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/jazboxsex/3234549.html
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Вообще, не смотря на то, что поступил товарищ как-то странно, сам по себе отказ ему вызывает противоречивые чувства: с одной стороны, он чуть было не обручился со стрёмной бабой, так что вроде и радостно за мужика. Но с другой стороны, обидно же, когда перед двадцатитысячной аудиторией тебе отказывает такая... вот вообще не танцовщица из Голдфингерс! Я специально только что сверился, и подтверждаю: её туда не пустят!)
(хотя девчонки из ХотПепперс мне понравились побольше. По фоткам, во всяком случае)