Боец поп-ММА сделал предложение после поражения. Девушка отказала – в нее плеснули водой и освистали

Скандал из Чехии.

В поп-ММА по всему миру творятся странные вещи, которые покоряют соцсети. Фриков стало меньше, но иногда они всплывают. В этот раз в Чехии: там боец унизительно проиграл и сделал предложение девушке – она отказала на глазах 20 тысяч зрителей.

Боец из Чехии сделал предложение после поражения. Девушка отказала из-за измены – он оправдывался в интервью

Лукаш Буковац подрался в чешском поп-ММА промоушене Clash of the Stars – в бою двое против одного. В России этот формат популяризировал Epic Fighting – там дрались толстяки против нескольких женщин или карликов.

Буковац вышел в паре с Патриком Хорватом, но проиграл Яну Михалеку – выглядело унизительно. Несмотря на это, Буковац, покрасивший волосы в розовый, перед 20-тысячной толпой сделал предложение своей девушке.

Когда Буковац опустился на колено, девушка смущенно закрыла лицо руками. Она взяла микрофон и отказалась под недовольный гул зрителей. Мужчина из зала попытался плеснуть в нее водой.

Девушка объяснила отказ тем, что поймала Буковаца на измене. Боец стыдливо смотрел в пол, понимая, что облажался. «Основываясь на всем, что произошло, я думаю, что, вероятно, нет. Я так не думаю», – сказала девушка на глазах тысяч фанатов и онлайн-зрителей.

После боя Буковац опроверг обвинения в измене в закулисном интервью. У бойца 16 тысяч подписчиков в инстаграме, а неудачное предложение завирусилось в соцсетях. В комментариях смеются над бойцом-неудачником: «Можно проиграть поединок, но так опозориться перед полной ареной никому не пожелаешь».

Другой пользователь написал, что Буковац ошибся в выборе момента: «Он мог бы отложить это до победы в бою. Кто-то должен был научить этого парня выбирать подходящий момент». Были и те, кто раскритиковал бойца за возможную измену: «Если он и правда спал с другими девушками, то ничего не заслуживает».

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В ММА бойцы уже делали предложения в клетке, но обычно – после побед. В 2013-м Бенсон Хендерсон победил Гилберта Мелендеса в UFC раздельным решением: под свист трибун он встал на одно колено и подарил кольцо девушке.

У Александра Густафссона в 2017-м вышло красивее: победив нокаутом в родном Стокгольме, он пригласил в октагон растерянную девушку. Под аплодисменты он сделал ей предложение, что стало одним из самых трогательных моментов в истории UFC. Невеста бойца расплакалась и приняла предложение.

В боксе бойцы тоже делали предложения на ринге. Самое необычное – из 2015-го после боя 44-летнего Адриана Фиркинса и 24-летнего Рика Уэлсби в Англии. Трехраундовый поединок закончился ничьей, но самое интересное случилось после.

Вместо того чтобы разойтись по углам, боксеры остались на ринге. Промоутер Пит Джексон попросил девушку Адриана, от которой у него двое детей, и девушку Рика выйти на ринг. Девушки думали, что им надо сфотографироваться со своими парнями. Но когда те синхронно опустились на колени, то расплакались.

Пока зрители хлопали и подбадривали их, запыхавшиеся боксеры достали коробки с обручальными кольцами. Сначала девушки были шоке, но обе пришли в себя и сказали «да», вызвав бурные овации. «Я планировал это месяцами, но она понятия не имела. Я так счастлив, что она согласилась», – сказал после боя Рик, который вне ринга работал на складе.

Адриан, который 16 лет встречался с девушкой, родившей ему двоих детей, признался, что сильно нервничал. В 44 года он боялся проиграть нокаутом молодому сопернику: «Я рад, что через это прошел. И не был нокаутирован, иначе не смог бы сделать предложение Дебби».

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Фото: Instagram/bukyyyss ; mirror.co.uk