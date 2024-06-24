Эволюция капы: чем защищали рты раньше и правда ли, что с ее помощью можно читерить

Лекция Артема Шашуры.

Капы уже давно неотъемлемая часть спорта. Их используют не только представители контактных видов спорта, но и других дисциплин – бейсбола, сноубординга и даже гольфа.

Эффективность кап объясняется тем, что они поглощают и распределяют ударную силу по зубному ряду, снижая риск получения серьезного повреждения.

Как менялись капы и какие преимущества дают?

Раньше для защиты зубов использовали плотную ткань и кусочки древесины – для этого челюсть держали сомкнутой

Предшественники кап появились еще в эпоху античности. Хорошо известно, что древнегреческие спортсмены во время выступлений держали между зубов кожаные ремешки – правда, делали это не для защиты от повреждений. Считалось, что подобная практика увеличивает силу и помогает концентрироваться – ремешки активно использовали не только атлеты, но и воины.

Частью защитной экипировки капы стали значительно позже – лишь к концу XIX века. Для предотвращения травм бойцы использовали кусочки древесины и изделия из плотной ткани. Подобные капы были слишком примитивными и не фиксировались на деснах – спортсмены держали зубы сомкнутыми, чтобы не уронить протектор. Это не только отвлекало от поединков, но и оказывало серьезную нагрузку на мышцы челюсти.

Очевидные изъяны первоначального дизайна исправил дантист из Лондона Вульф Крауз, который разработал специальные полоски из натурального каучука – они были гибкими, что позволяло боксерам фиксировать их на верхней челюсти. Сын Вульфа Филип продолжил работу над изобретением – считается, что именно он разработал капы многократного использования.

Сам Филип обожал кулачные бои и близко дружил с боксером Тедом Льюисом, дважды становившимся чемпионом мира в полусреднем весе. Льюис с неправильным прикусом больше других страдал от травм ротовой полости – он стал первым профессиональным бойцом, согласившимся использовать капу.

Шесть лет капы запрещались – считалось, что они дают спортсменам «несправедливое преимущество»

В 1921 году, перед поединком Льюиса с Джеком Бриттоном, зубные протекторы неожиданно попали под запрет – менеджер Бриттона убедил спортивных функционеров, что капы позволяют спортсменам получать несправедливое преимущество. «Требуется время, чтобы подобные вещи стали общепринятыми. Изначально традиционалисты выступали против введения кап так же, как против введения боксерских перчаток», – объяснял историк бокса Майк Сильвер.

Спустя шесть лет атлетическая комиссия штата Нью-Йорк все же отменила решение. Это произошло, когда боксер Майк МакТиг получил серьезное повреждение в поединке с Джеком Шарки – осколок зуба вонзился в губу МакТига, спровоцировав сильное кровотечение. Несмотря на уверенное преимущество МакТига, ему присудили поражение техническим нокаутом – рефери остановил бой. Вскоре капы стали неотъемлемой частью бокса – считается, что Джин Танни был последним чемпионом, так и не принявшим нововведение.

Прорыв в изготовлении зубных протекторов произошел в 1947 году, когда американский дантист Родни О. Лиликвист разработал капу из прозрачной акриловой смолы – ее отливали по форме зубов спортсмена. Она не только плотно прилегала к нижней и верхней челюсти, но и позволяла спортсменам свободно разговаривать во время ношения.

Разработанная технология привлекла внимание Американской стоматологической ассоциации, которая стала активно продвигать изобретение Лиликвиста – вскоре капы появились и в других спортивных дисциплинах. Согласно исследованию в 1950-х, почти половина травм в американском футболе была связана с повреждением зубов – после введения кап процент челюстно-лицевых травм снизился до трех.

Стандартные, термопластичные, индивидуальные. Какие виды кап существуют – и чем отличаются?

Существует три основных типа спортивных кап. Первый и наиболее экономный вариант – стандартная капа. Они выпускаются на серийной основе и не предполагают индивидуального подхода к изготовлению. Специалисты не рекомендуют приобретать подобный тип – но отмечают, что даже стандартные капы значительно уменьшают вероятность получения повреждений.

Следующий вид – термопластичные капы. Их изготавливают из мягкого полимерного материала, который легко меняет форму при нагревании. Для этого достаточно поместить капу в горячую воду и зафиксировать ее на зубах. Термопластичные капы особенно популярны в кругах любителей и полупрофессионалов, поскольку гарантируют достаточную защиту при относительно небольшой стоимости.

Но самым эффективным типом кап остаются индивидуальные зубные протекторы, которыми пользуются почти все профессиональные спортсмены. Процесс их изготовления занимает много времени: в него входит обсуждение дизайна, создание слепка ротовой полости, подготовка гипсовой копии челюсти и нанесение на нее полимерного материала.

Существуют и стоматологические капы – они набирают все большую популярность как альтернатива традиционным брекет-системам. Подобные капы изготавливают из прозрачного силикона или биопластика и используют для возвращения искривленных зубов в правильное положение.

Капа может предотвратить сотрясение мозга? А что насчет увеличения силовых показателей?

Очевидное предназначение кап – защита зубов и предотвращение рваных ран губ и щек. Но на этом список преимуществ не заканчивается. Существует предположение, что капы значительно снижают риск получения черепно-мозговых травм – если протектор надет правильно, то между челюстной костью и черепом создается пространство, которое уменьшает воздействие на мозг при ударе. И хоть ученые пока не провели исчерпывающее исследование, многие специалисты не сомневаются в правоте теории.

Зато ученые доказали, что ношение капы способствует кратковременному увеличению силовых показателей. На самом деле это неновый концепт – об этом знали еще в античные времена. Все дело в том, что смыкание челюсти провоцирует активное выделение кортизола – гормона стресса. Считается, что выброс кортизола не только положительно влияет на силу, но и на скорость и концентрацию.

В связи с этим специалисты разработали специальную нейромышечную капу – по словам стоматолога Сергей Цукора, она помогает спортсменам добиваться максимальных результатов: «С помощью специального оборудования определяется уникальное положение нижней челюсти. Со стороны это выглядит так, будто к лицу человека подключают электроды и на время пускают очень слабый заряд тока, чтобы мышцы максимально расслабились. А мы фиксируем это положение.

Вы же замечали, что при максимальном усилии челюсть всегда непроизвольно смыкается. Если мы ее смыкаем в правильной позиции, то человек разовьет мышечные усилия на более качественном уровне. Он будет резче, жестче, сможет лучше терпеть боль. Нейромышечная капа дает возможность находить именно такую позицию».

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Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Steve Marcus, Carmen Mandato, Jason McCawley, Scott Barbour