Самый сильный человек планеты провел бой с близнецами – нокаутировал обоих

Безумие.

Обладатель титула «Самый сильный человек планеты» Эдди Холл давно хотел зайти в ММА, но долго не находил подходящего соперника.

Нашел. В главном событии турнира World Freak Fight League Холл провел бой по правилам «двое против одного» – и оформил сразу два нокаута.

Холл усердно готовился к дебюту в смешанных единоборствах – тренировался с Аспиналлом и спарринговал с Волковым

Холл завершил карьеру стронгмена в 2018 году и начал прокачивать медийку – суммарно у него семь миллионов подписчиков на разных платформах. Несмотря на это, Холл полностью не покинул спорт. В 2022-м он встретился с исландским стронгменом Хафтором Бьернссоном в боксерском поединке, который продвигали как «самый тяжелый бой в истории спорта» – общий вес участников превышал 290 кг.

Холл проиграл судейским решением, но продолжил заниматься единоборствами. В октябре-2023 он посетил зал, в котором тренируется временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл. Аспиналл показал технику нанесения лоу-киков и научил правильно выполнять удушающие приемы.

После этого Холл получил приглашение в подготовительный центр UFC, где превзошел рекорд по силе удара, принадлежавший двойному чемпиону промоушена Алексу Перейре. Холл набрал 208 тысяч баллов на специальном тренажере – у Перейры 191 тысяча. Там же бывший стронгмен провел спарринг с тяжеловесом промоушена Александром Волковым.

После тренировки он признался, что удивился давлению со стороны профессионального бойца: «Боже мой, Александр заставил меня выдохнуться. Просто загонял меня. Вы видели, как он постоянно шел вперед, не давая мне дышать? Это было здорово. Он оказывал на меня постоянное давление».

Волков похвалил Холла за спарринг и отметил силу его удара: «Некоторые люди считают, что пауэрлифтеры и стронгмены не умеют драться. Не верьте этому! Эти парни могут бить сильно. Я держал блок, но все равно чувствовал его удары».

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Планировалось, что в дебюте по правилам ММА Холл встретится со стронгменом Брайаном Шоу, но организаторы отменили бой: «Не знаю, что пошло не так, но переговоры провалились. Это были большие деньги. Деньги, которые могли изменить жизнь. Я согласился на условия, подписал контракт, но бой не состоялся. Такое случается».

Холлу быстро нашли нового соперника. Даже двух – против него вышли братья Неффати. Близнецы, прославившиеся благодаря роликам в тиктоке, до этого не выступали в клетке – и вдвоем весят почти на 40 кг меньше, чем соперник. Несмотря на это, братья верили в победу и не испугались потасовки с Холлом на битве взглядов.

Поединок состоялся в Блэкберне и возглавил первый в истории турнир промоушена World Freak Fight League. Первые два раунда братья Неффати избегали прямого боя с Холлом, но в конце третьего попытались затащить его в борьбу – и это решило исход поединка.

Холл легко поднял одного из близнецов на руки и вбил в настил, добив прямым попаданием в челюсть. Второй брат без численного преимущества продержался недолго – Холл победил.

После победы Холл сказал, что собирается и дальше строить карьеру в MMA. Теперь он хочет встретиться с Мариушем Пудзяновски – пятикратным обладателем титула «Самый сильный человек планеты», выступающим в польском ММА-промоушене KSW.

Зимой Пудзяновски исполнилось 47 лет, но Холла это не смущает: «Он все еще очень большой и сильный парень. Жесткий ублюдок, в этом я не сомневаюсь. Думаю, фанаты хотят увидеть этот бой».

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Фото: Instagram/eddiehallwsm