Сечка от Порье – самый страшный момент в карьере Махачева. Как это произошло?

Много крови.

До UFC 302 никто не верил, что Дастин Порье защитится от борьбы Ислама Махачева , а чемпион перебоксирует его в стойке. Но бой не просто удивил, а вошел в историю – настолько кроваво Махачев еще не побеждал.

Почему Махачев закончил бой в крови? Все из-за сечки, которую Порье открыл ударом локтя

Если в первом раунде Махачев спокойно перерабатывал Порье в партере, со второго – начались трудности. Во-первых, Махачев не поджимал Порье к сетке, а проводил много тейкдаунов в центре клетки. Порье защищался, а Махачев терял силы.

Во-вторых, Порье проработал ошибки после боя с Хабибом Нурмагомедовым и отлично защищался у сетки, съедая силы Махачева. То же самое на земле – Порье несколько раз поднялся из партера, хотя Махачев находился в доминирующей позиции.

Проблемы Порье касались скорее стойки, где он выглядел медленным, не давал привычный объем и уступал Махачеву. Самый эффективный удар Порье – в конце четвертого раунда, когда он в очередной раз сбросил с себя Махачева и поднялся из партера.

Поймав его на смене позиций, Порье пробил мощный локоть с ближней дистанции. Он открыл на лбу Махачева огромную сечку, из которой пошла кровь.

Сечка от Порье – самая тяжелая в карьере Махачева. Он никогда не любил пропускать удары

Таких тяжелых повреждений Махачев еще не получал – он вообще не любит пропускать. Раньше он считался рекордсменом, который пропускал меньше всего ударов за минуту (сейчас рекорд у Умара Нурмагомедова). Махачев почти все бои заканчивал с чистым лицом, исключение – первый бой с Алексом Волкановски, когда под глазом у него был синяк, а по лицу – ссадины.

Но в этот раз Порье так сильно рассек его локтем, что между бровями образовался порез. Из него сочилась кровь, которая заливала лицо Махачева.

В перерыве над Махачевым поработал угол, поэтому на концовку он вышел без крови. Порье замедлился и почти перестал бить в стойке, в итоге проиграв удушающим. Он хорошо подготовился к борьбе Махачева и пропустил только 5 тейкдаунов из 16. Но просел в стойке – своей стихии, где, обещал нокаутировать Махачева.

После третьего раунда у Порье искривился нос – похоже, был сломан. Он травмировал ногу, когда уходил от тейкдауна Махачева (это видно в трансляции). Махачев доказал, что стал не только большим чемпионом, но и топовым ударником, который способен перебивать Порье. Несмотря на сечку, Махачев выглядел лучше в разменах, тяжелее попадал и забирал бой – даже без финиша.

Кровавая победа Махачева: получил сечку, но задушил Порье – на глазах Хабиба и Трампа

Пять быстрых мыслей по бою Махачев – Порье

Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales; кадры трансляции