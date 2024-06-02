Хабиб ради боя Махачева пропустил финал ЛЧ – и кричал громче всех

«Ислам только что получил нагоняй!»

В ночь на 2 июня состоялся турнир UFC 302 , в главном событии которого Ислам Махачев победил Дастина Порье . Ради этого поединка в ММА вернулся Хабиб Нурмагомедов – он готовил Махачева к титульной защите и присутствовал в его углу.

«Ему не хватало этих эмоций». Хабиб не планировал возвращаться, но сделал исключение ради одного из важнейших боев Махачева

В конце 2022 года Хабиб объявил о полном уходе из ММА – тогда он объяснил это тем, что хочет проводить больше времени с семьей. Еще в октябре-2023 он уверял, что не изменит решения: «Я не хожу на бои, не бываю в углу, потому что полностью оставил все, что связано с ММА. Прошу принять мое решение так же, как это сделали мои братья, друзья и спарринг-партнеры».

Хабиб пропустил первые две титульные защиты Махачева, но ради поединка с Порье сделал исключение. Возможно, на это повлиял тот факт, что сам Нурмагомедов уже встречался с американцем, победив его удушающим приемом в сентябре-2019. Сам Хабиб не назвал конкретные причины возвращения – по словам Махачева, он просто соскучился по боям: «Ему не хватало этих эмоций. Он заботится о нас, хочет помогать».

Возвращение Хабиба к полноценной тренерской работе долгое время держали в секрете. Лишь в середине мая Махачев признался, что Нурмагомедов присоединится к тренировочному лагерю в США – о том, что Хабиб станет его секундантом, Ислам рассказал всего за четыре дня до поединка с Порье.

«Хабиб сказал, что из‑за моего боя не попадает на финал ЛЧ [между «Реалом» и дортмундской «Боруссией»]. Я ответил, что финал ЛЧ бывает каждый год, а бой Махачев – Порье – раз в жизни», – говорил Махачев.

«Это многое значит для меня. Присутствие Хабиба – плюс 20% к ударной технике, плюс 20% к борьбе и геймплану. Всегда здорово иметь его в углу, он дает мне хорошие советы. Помню, во время боя с Тибау он сказал мне выбросить левый хук – и я победил нокаутом. Во время поединка с Хукером он дал мне отличный совет, и я финишировал Дэна болевым приемом».

Возвращение Хабиба вызвало не только восторг, но и критику. Ветеран UFC Джим Миллер считал, что присутствие Хабиба в углу Махачева может навредить чемпиону. По его мнению, Порье сильно изменился со времен поединка с Нурмагомедовым – и если Хабиб не перестанет это отрицать, то может подставить.

«Ислам только что получил нагоняй!» Хабиб кричал – хотя до боя был уверен в легкой победе Махачева

Миллер был прав в одном – Нурмагомедов действительно считал, что Порье перестал развиваться как боец: «Я уже побеждал Дастина, это было почти пять лет назад. Если сравнить его ту версию и нынешнюю и спросить: многое ли он изменил, стал ли он сильно лучше? Нет, я так не думаю. Ислам превосходит Дастина почти во всем».

Но Порье доказал, что Хабиб ошибался, хоть первый раунд выдался для него тяжелым – Махачев контролировал соперника на земле четыре минуты. В перерыве Нурмагомедов был спокоен: хвалил, призывал придерживаться того же плана и даже советовал работать менее агрессивно, чтобы экономить силы. Но по ходу второй пятиминутки настрой изменился.

Несмотря на неоднократные попытки, Махачеву не удавалось затащить Порье в борьбу – почти весь раунд прошел в стойке. Хабиб требовал от Ислама провести тейкдаун – в перерыве он ругался. В начале третьего отрезка Махачев прислушался к нему, но снова не удержал Порье в партере. Во время паузы комментатор Даниэль Кормье сообщил, что это сильно разозлило Нурмагомедова: «Ислам только что получил от Хабиба нагоняй!»

Серьезное рассечение на лбу, которое открылось у Махачева по ходу четвертого раунда, заставило Хабиба сильно переживать. Перед заключительным отрезком он завелся и призывал Ислама выложиться по максимуму: «Ты намного свежее, нужно работать. По раундам ты побеждаешь, но оставь [все силы] в клетке».

Возможно, именно это помогло Махачеву победить. В середине пятого раунда он поймал Порье на удушающий прием и защитил чемпионский пояс в третий раз. Оказавшись в октагоне, Хабиб помог Порье встать на ноги – похвалил за поединок и поднял вверх руку претендента.

Как же я счастлив, что Хабиб вернулся

Фото: AFP /GIUSEPPE CACACE; Instagram/ufc