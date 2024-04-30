«Я выкрикивал его имя снова и снова, но он не откликался». У Нганну умер полуторагодовалый сын

Конор и Джошуа выразили соболезнования.

Ужасные новости из Камеруна – умер полуторагодовалый сын Фрэнсиса Нганну . Бойцовский мир сплотился и скорбит вместе с экс-чемпионом UFC.

«Рядом с ним я был лучшей версией себя, а теперь понятия не имею, кто я такой». Сыну Нганну было всего 15 месяцев

О трагедии впервые стало известно 28 апреля, когда о случившемся сообщил камерунский портал 237online: «Королю октагона предстоит новая битва. Битва с горем и болью потери близкого человека, маленького ребенка. Испытание, к которому не подготовятся даже величайшие из чемпионов».

На следующий день страшную новость подтвердил сам Нганну – он опубликовал в соцсетях пост, сопроводив его черно-белой фотографией с сыном. «Слишком рано уходить, но это случилось. Мой маленький мальчик, друг, напарник Коби был полон жизни и радости.

Я выкрикивал его имя снова и снова, но он не откликался. Рядом с ним я был лучшей версией себя, а теперь понятия не имею, кто я такой. Жизнь так несправедлива, что бьет нас по самому уязвимому. Как с этим справиться и жить дальше? Пожалуйста, помогите, если знаете, потому что я действительно не понимаю, что делать и как бороться».

Нганну сообщил, что трагедия произошла 27 апреля – сейчас он находится в Камеруне, где проживает его семья. Новость шокировала ММА-комьюнити. В том числе и потому, что Нганну тщательно скрывал любую информацию, касающуюся личной жизни. Сыну экс-чемпиона UFC было всего 15 месяцев. О других деталях произошедшего пока не сообщается.

«Чаще говорите родным, что любите их. Завтрашний день не гарантирован». Бойцовский мир выражает Нганну соболезнования

Члены команды, журналисты, тренеры, бойцы и бывшие соперники – ММА-комьюнити выражает искренние соболезнования экс-чемпиону UFC.

• Конор Макгрегор: «Я очень расстроился, читая это, Фрэнсис. Можно только представлять, какую боль ты сейчас испытываешь, так жаль видеть эти новости. Молюсь, чтобы Бог уготовил для него самое лучшее место на небесах, пока вы не встретитесь снова. Очень жаль из-за твоей потери, Фрэнсис. Молюсь за тебя и твою семью»;

• Майкл Баффер: «Никакой выбор и количество слов не смогут выразить, насколько душераздирающая эта новость! Весь мир спорта эмоционально подавлен и поддерживает Фрэнсиса. Пожалуйста, знай, что миллионы из нас обнимают маленького Коби своими молитвами»;

• Генри Сехудо: «Мне очень жаль, Фрэнсис. Потеря семьи – самое тяжелое, что может пережить человек в жизни. У нас нет ответа, но однажды вы встретитесь снова. Мы любим тебя, брат»;

• Энтони Джошуа: «Пусть воспоминания, которые вы создали вместе, принесут тебе спокойствие»;

• Алекс Волкановски: «Я сожалею о твоей потере. Мои мысли и молитвы – с Фрэнсисом и его семьей»;

• Эрик Никсик: «Это были тяжелые несколько дней, слова не могут выразить ту боль, которую мы все испытываем, думая о семье Нганну. Пожалуйста, молитесь за Фрэнсиса, и пусть это станет напоминанием о хрупкости жизни. Чаще говорите: «Я люблю тебя». Завтрашний день не гарантирован».

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Фото: Instagram/francisngannou