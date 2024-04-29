Отказ грузина от фото, отключившийся гимн и победы без выхода соперников – как Россия выиграла ЧЕ по боксу

11 золотых медалей.

В Белграде завершился чемпионат Европы по боксу, где сборная России заняла первое место в общекомандном зачете.

Что нужно знать о победном для России ЧЕ – 10 быстрых фактов:

● Это первый турнир, где одновременно выступали мужчины и женщины. Раньше их чемпионаты проходили в разное время.

● Несмотря на недопуск российских и белорусских боксеров на ОИ от МОК и бойкот нескольких федераций, на чемпионате Европы выступил 401 боксер из 35 стран.

● Турнир прошел под эгидой Европейской боксерской конфедерации (EUBC), которая появилась в 1970 году в Москве и входит в состав IBA. В EUBC включены 46 стран, включая Англию, Украину и Уэльс.

● Но на чемпионат Европы не приехали сборные Англии, Украины, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Уэльса.

● Победители и призеры получили хорошие призовые: $15 тысяч за первое место, $10 тысяч – за второе, $5 тысяч – за третье и $1 тысячу за проход в 1/4 финала.

● В составе сборной России выступили один призер Олимпийских игр, два чемпиона мира, три участника Олимпиады и восемь боксеров-профессионалов.

● В женском зачете россиянки выиграли три золотые и семь серебряных медалей, заняв общее первое место.

● В мужском зачете российская сборная взяла восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль, тоже заняв первое место.

● В составе сборной Сербии одну из золотых медалей взяла уроженка Бурятии Наталья Шадрина. В финале она победила россиянку Нуне Асатрян.

● А за сборную Болгарии выступили два натурализованных кубинца, которые завоевали серебряную и бронзовую медали.

Выключившийся гимн и отказ от совместного фото с российским боксером

На чемпионате Европы Россия выступала с флагом и гимном – один из немногих крупных международных турниров, где не запрещена российская символика. Но прошло не без инцидентов.

Сначала во время награждения призерок турнира в весовой категории до 48 кг оборвался российский гимн в честь чемпионки Юлии Чумгалаковой – она допела его при поддержке зала. Организаторы извинились перед российской делегацией.

«Мы объективно понимаем, что это технический сбой. А так как наш гимн был первым, так все сошлось. Не надо тут усматривать что-то неприятное. Главное, что мы знаем слова гимна и спели, что всем всегда и советую делать», – заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Затем в финальном поединке в весовой категории до 67 кг Тархан Идигов досрочно победил грузинского боксера Лаша Гурули, который отказался выходить на третий раунд. После боя Гурули отказался от общей фотографии на ринге, хотя пожал Идигову руку.

«Нормально воспринял отказ фотографироваться. Не хочет – пускай не фотографируется. Это не что‑то принципиальное между нами, он даже сейчас подходил, поздравил, пожелал удачи. Сказал, что дело не во мне, а в судьях. А причем тут судьи, если он сам снимается с боя во втором раунде, когда начинаю его бить? Судьи здесь ни при чем», – прокомментировал ситуацию Идигов.

Главные российские звезды: один брал серебро на Олимпиаде и выступает в профессионалах, другой – в сборной уже 10 лет

Два российских чемпиона выиграли финал без боя. Это Муслим Гаджимагомедов и Габил Мамедов. Их соперники из Молдовы и Армении не вышли на ринг.

«Есть досада, что не было финального боя? Чуть‑чуть есть. Все же хотелось показать хороший бокс, настраивался на хороший бой. До этого встречался с соперником, знаем друг друга. К сожалению, боя не было», – рассказал Гаджимагомедов.

Соперник Шарабутдина Атаева вышел на финальный бой, но снялся в первом раунде из-за травмы руки. «Чемпионат Европы – самый легкий турнир в моей карьере. Провел один полноценный бой и стал победителем.

Я был расстроен, что изначально нужно было провести два боя. Спортсмен из Беларуси вышел на бой, и я настраивался на него как на серьезного соперника. Не знал, что у него проблемы с рукой. Алферов подошел ко мне и сказал, что снимается с поединка», – сказал Атаев.

Для Гаджимагомедова эта победа на чемпионате Европы стала первой в карьере. Ранее он становился серебряным призером Олимпиады в Токио, дважды выигрывал чемпионат мира и занимал второе место на чемпионате Европы-2017. С 2021 года Гаджимагомедов выступает в профессионалах на турнирах IBA, где забрал все бои.

В ближайшие 1,5 месяца он планирует провести титульный бой. «Я из любителей не ухожу. Проведу профессиональный бой и вернусь снова к любителям. Наверное, за пояс чемпиона мира WBA. С китайцем, скоро расскажу подробно», – заявил Гаджимагомедов.

У чемпиона мира-2023 Шарабутдина Атаева нет олимпийского опыта, но есть профессиональный: он провел больше боев, чем Гаджимагомедов (7-0, четыре нокаута). Он тоже выступает на турнирах IBA, где стал чемпионом в весе два месяца назад.

Габил Мамедов впервые выиграл чемпионат Европы. Ранее он был вторым на чемпионате Европы-2017 и Европейских играх-2019, выигрывал Кубок Европы-2023, участвовал на Олимпиаде в Токио, где добрался до 1/4 финала, и пять раз становился чемпионом России.

Но самый опытный – 30-летний Василий Егоров, который попал в сборную России еще 10 лет назад. Он трижды выигрывал чемпионат Европы, пять раз – чемпионат России и становился серебряным призером чемпионата мира-2017. Он единственный боксер из этой сборной, кто выступал на Олимпиаде-2016.

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Фото: Федерация Бокса России