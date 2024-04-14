«Обычно не рассчитываю, что буду жив в день после боя». Гейджи как знал – улетел в нокаут за секунду до конца

Момент, который войдет в историю UFC.

К бою за титул BMF на UFC 300 Макс Холлоуэй подошел андердогом. Но с первых раундов показал, что превосходит Джастина Гейджи во всем. Тот истекал кровью, с трудом дышал, выглядел безнадежно.

Но в четвертом раунде уронил Холлоуэя в нокдаун. Это была образцовая рубка за пояс BMF («Самый опасный ублюдок»), которая не могла завершиться судейским решением. Когда до конца боя оставались секунды, случилось то, что навсегда войдет в историю.

Мы часто видим, как в концовке бойцы дерутся без защиты. Гейджи преследовал Холлоуэя, чтобы зарубиться. Макс уверенно вел на карточках судей и мог спокойно отбегать концовку, чтобы выиграть по очкам. Но бой за статус BMF обязывал действовать по-другому. И Холлоуэй оформил глухой гангстерский нокаут за секунду до гонга.

Самое забавное – что до боя Гейджи говорил о планах: «Я бегу по четверть мили за раз – не заглядываю слишком далеко. Если честно, не представляю, что ждет меня в будущем. Обычно не планирую, что буду жив в день после боя. Надеюсь, в воскресенье буду». Не угадал.

Скорее всего, мы увидели лучший нокаут года. Гейджи впечатался лицом в канвас, а Холлоуэй бросился к трибунам. Гладиаторский поединок, который закончился кровавой драмой. Реакции бойцов на трибунах бесценны. О’Мэлли в шоке – он не верит в случившееся:

Гилберт Бернс сморщился – настолько жутко это выглядело:

Холлоуэй сразу запросил двойной бонус, ведь на UFC они повышенные – 300 вместо $50 тысяч. И потребовал бой с Исламом Махачевым. В итоге Холлоуэй получил сразу $600 тысяч, но точно не подерется с Махачевым – тот встретится с Дастином Порье.

Холлоуэй казнил Гейджи страшным нокаутом. Новый обладатель пояса BMF!

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato