Царукян ударил фаната, который перед боем показал ему средний палец. Что происходит?

«Не делайте так, иначе в США меня посадят в тюрьму».

Перед UFC 300 многие болельщики желали Арману Царукяну чемпионства и надеялись на реванш с Исламом Махачевым. Отношение изменилось после пресс-конференции перед турниром, где Царукян ответил на глупый вопрос блогера Вахо Бруклина, который спросил, сколько раз тот бы переспал с Кайлой Харрисон. Звездная дебютантка UFC сидела рядом и ничего не понимала, а Царукян сказал, что сделал бы это дважды.

Инцидент настроил фанатов против Царукяна, потому что Харрисон – жертва сексуального насилия. Она пережила домогательства тренера в детстве, а сейчас помогает детям, прошедшим через подобные ситуации. Царукян тренируется с Харрисон, поэтому уладил конфликт, а потом признался, что послал бы блогера с таким вопросом, если бы мог отмотать время назад.

Но перед боем против Оливейры случился другой инцидент. Когда Царукян выходил в октагон, то хлопал по протянутым рукам фанатов. Один из них демонстративно показал средний палец – Царукян ударил . Многие фанаты возмутились поступком профессионального бойца, который так отреагировал на провокацию.

В бою Царукян дрался чисто, а вот Оливейра нанес запрещенный удар в первом раунде, когда находился на спине в партере. Оливейра дважды чуть не задушил Царукяна, но проиграл раздельным решением. При этом болельщики освистали такой итог – как и гудели, когда Царукян выходил на бой.

После поединка Царукян объяснил ситуацию с болельщиком: «Он показал мне средний палец и хотел ударить. Я захотел ударить его в ответ. Никто не может показывать мне средний палец. Неважно, кто ты – я врежу тебе по лицу. Ты можешь показать средний палец с 200 метров и я не ударю тебя. Но если ты передо мной – это происходит автоматически. Я из России. Не делайте так, пожалуйста. Иначе меня посадят в американскую тюрьму».

Кто этот фанат и зачем он это сделал – неизвестно. Отреагирует ли на это в UFC – тоже.

Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato