Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего

«Я выиграю реванш у Махачева!»

Бой Армана Царукяна и Чарльза Оливейры на UFC 300 для многих фанатов из СНГ был боем вечера. После победы Царукян мог приблизиться к титульнику с Исламом Махачевым и взять реванш за поражение в 2019-м.

Как сложился бой и почему не все фанаты согласны с исходом?

Царукян вырос и стал одной из главных угроз для Махачева в дивизионе. Но против Оливейры вышел неоправданно большим фаворитом

Перед боем против Оливейры Царукян считался фаворитом. Он шел на серии побед – последним нокаутировал Бенеила Дариуша за минуту. Царукян прогрессирует: все больше дерется в стойке, вырубает, а не только борется. Когда Царукян дрался с Махачевым, ему было всего 22 года – дебютировал в UFC. Прошло пять лет, и Царукян – надежда легкого веса, который выглядит главным конкурентом Махачева.

Бои Махачева с Порье или Гейджи не интригуют. Это громкие афиши, но исход очевиден – Махачев не хочет доедать соперников за Хабибом. Он постоянно говорит о полусреднем весе, намекая на завершение дел в легком. Царукян – претендент, который мог вернуть интригу в дивизион.

Но его статус большого фаворита против Оливейра настораживал: тот выиграл 11 боев подряд, проиграл Махачеву, после чего нокаутировал Дариуша. Это топ дивизиона, которого недооценили, каким бы мощным не казался Царукян.

Перед UFC 300 Царукян рассказывал, как победит Оливейру. По его мнению , у экс-чемпиона слабый характер – он слишком быстро сдается:

«В чем вижу свои козыри? В духе. Оливейра сдается. Он легко сдается, когда ему тяжело. В бою с Махачевым он пропустил. Ислам не успел еще хороший захват сделать, а он уже через секунду стучал. Даже не пытался развернуться. Он просто сломался. Надо его доломать».

Царукян чуть не проиграл удушающим в партере, но навязал борьбу. После победы вызвал Махачева на реванш – чемпион принял бой

Царукян вышел в октагон со скандалом – ударил фаната Оливейры из толпы, который показывал средний палец. Царукян хорошо начал бой, работая первым номером, но потерял равновесие, пропустив удар по опорной ноге. После этого началась катастрофа: Оливейра долго пытался забрать спину Царукяна, чуть не задушил его гильотиной, после чего забрался в фулл-маунт. Царукян вязал Оливейру и уворачивался от локтей, но положение было нервное.

На третьей минуте Царукян успешно свипнул Оливейру, заняв доминирующую позицию. Было заметно, что Царукян сильнее физически – пару раз мог перевернуть Оливейру, но не решался, боясь отдать шею. До конца раунда Царукян доминировал, методично разбивая Оливейру в партере, который ответил нелегальным ап-киком со спины. В последние секунды Оливейра поднялся, но не нанес урона.

Во втором раунде Царукян следовал геймплану и избегал ошибок. В стойке работал первым номером: не давал загонять себя в угол, хорошо двигался и взрывался сериями, чтобы отогнать Оливейру в центр октагона. Тот понимал, что нужно запирать Царукяна у сетки, поэтому ринулся вперед. Там его ждал проход в ноги – Царукян с трудом, но провел тейкдаун. Несколько минут мощно бил Оливейру в партере – тот закончил раунд в крови.

В третьем раунде Царукян снова забрал инициативу, а на третьей минуте провел успешный тейкдаун. Но не добился контроля – Оливейра выкручивался. А в концовке раунда и вовсе взял Царукяна на удушающий, но не финишировал. Царукян дотерпел до конца, после чего демонстративно бодро вскочил и поднял руки.

Бой получился близким: Царукян точно забрал второй раунд, Оливейра, хоть и отдал концовку первого раунда, чуть не задушил Царукяна. Третий раунд получился самым скомканным, ведь Царукян вел его, но отдал концовку.

Судьи раздельным решением признали победу Царукяна – двое посчитали, что он был сильнее в третьем раунде. Многие болельщики недовольны решением, но Царукяна выручила его борьба. После победы он вызвал на реванш Махачева:

«Спасибо большое Оливейре, один из лучших людей в нашем дивизионе, для меня честь драться с ним. Я не понимаю, что за судья дал ему победу в бою, но окей. Я выиграл и хочу драться за пояс. Я буду самым молодым чемпионом в легком весе.

Я был уверен, что все судьи отдадут мне победу. Я должен был выиграть ТКО или сабмишеном, но Чарльз очень сильный, мне нужно поработать над моими навыками. Бой с Исламом был 5 лет назад, я дрался на коротком уведомлении и дал ему самый тяжелый бой, я верю, что в реванше выиграю у него, просто дайте мне возможность».

Махачев моментально отреагировал в соцсетях: «Будь готов. Скоро увидимся, парень». Похоже, нас ждет второй бой Царукяна и Махачева – в этот раз за чемпионский пояс.

Царукян правда покорит UFC и поборется с Махачевым за пояс?

Царукян сказал, что победил бы молодого Хабиба. Серьезно?

Фото: Gettyimages.ru /Кармен Мандато, Джордан Джонс; East News /Matt Davies/PxImages/Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via AP Images