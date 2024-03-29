Легенда UFC прятал у себя экс-президента Бразилии и стал боксером, а теперь возвращается в клетку

Попрощается с MMA на домашнем турнире.

Легендарный Жозе Альдо в 37 лет возобновит карьеру после длительного перерыва – не дрался с августа-2022. 5 мая экс-чемпион в полулегком весе подерется с Джонатаном Мартинесом на турнире UFC 301, который пройдет в Бразилии.

Чем Альдо занимался все это время?

Альдо обещал, что никогда не вернется в UFC – пытался построить карьеру в боксе и хотел подраться с Мейвезером

С последнего появления Альдо в октагоне прошло более полутора лет: в августе-2022 он проиграл Мерабу Двалишвили, после чего завершил карьеру в MMA. И хоть до встречи с Двалишвили Альдо шел на серии из трех побед, его решение не стало неожиданным. На момент объявления Жозе было уже 36 лет – серьезный возраст для легчайшего веса.

Сам Альдо объяснял решение тем, что не видит смысла выступать без перспектив снова подраться за пояс – и обещал, что больше никогда не вернется в UFC: «Это был мой последний титульный забег. Я был полон надежд и усердно тренировался, был в отличной физической форме. Я хотел стать чемпионом – знал, что если не выиграю у Двалишвили, то уйду. Так и сделал».

В руководстве UFC отказались расторгать контракт с Альдо, но позволили ему выступать по правилам других единоборств. В феврале-2023 он дебютировал в боксе. Выставочный бой состоялся в Рио-де-Жанейро, а соперником стал малоизвестный боец Эммануэль Замбрано, у которого четыре поражения в ММА.

Поединок продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу экс-чемпиону UFC. После объявления решения Альдо неожиданно сообщил, что вскоре встретится с Флойдом Мейвезером: «Его сторона уже согласилась, моя сторона – тоже. Теперь мы ждем промоутеров, чтобы заключить сделку».

Несмотря на продвижение в переговорах, заключить соглашение с Мейвезером так и не удалось. Следующим оппонентом Альдо стал Джереми Стивенс, с которым Жозе встречался еще в UFC, когда победил нокаутом в первом раунде. Реванш по правилам бокса состоялся в апреле на турнире лиги Gamebred Boxing, принадлежащей Хорхе Масвидалю, и завершился вничью. Сообщалось, что за поединок Альдо заработал $425 тысяч.

В июле прошлого года Альдо вернулся на ринг, победив Эстебана Эспиндолу судейским решением. Этот бой стал для него последним перед возвращением в UFC.

В 2023-м Альдо помог укрыться оппоненту президента Бразилии от преследования. Теперь – вернется на родину, чтобы попрощаться с ММА

После ухода из UFC Альдо не только увлекся боксом, но и погрузился в политику: зимой 2023 года он попал в большой скандал, связанный с экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Проиграв на выборах, Болсонару обвинил политических оппонентов в фальсификациях и спровоцировал масштабные протесты по всей стране. После того как митинги перетекли в прямые столкновения с полицией, Болсонару попал под следствие и покинул Бразилию.

Проживающий во Флориде Альдо помог Болсонару укрыться от уголовного преследования, предоставив ему собственный особняк. Журналисты, обратившие внимание на это событие, вскоре обнаружили, что в период пандемии коронавируса Альдо получал от правительства Болсонару государственные выплаты, которые полагались лишь беднейшим семьям Бразилии. «Только потому, что мы поселили Болсонару в нашем доме, леваки теперь подглядывают за нашей жизнью», – отвечала на обвинения жена Альдо.

Удивительно, но скандал не навредил репутации Альдо. Вскоре после инцидента стало известно, что Жозе попал в зал славы UFC и стал там лишь четвертым бразильцем. На церемонии Альдо плакал и уверял, что больше не появится в октагоне. При этом признавался, что желание соревноваться остается сильным.

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По контракту с UFC у Жозе оставался один поединок – промоушен уговаривал его доработать соглашение и провести прощальный бой с более простым оппонентом. Все это время Альдо отказывался и говорил, что хочет сфокусироваться на семье:

«Мне грустно, потому что я мог бы подраться в Рио. Но у меня больше нет такого желания. Если бы мне и пришлось выполнять контрактные обязательства, то я бы выбрал самого крутого соперника, чтобы проверить себя. Но этого не произойдет. У меня появился сын, так что мысли о возвращении не приходят мне в голову».

Теперь все изменилось. Альдо попрощается со смешанными единоборствами в родной Бразилии – и, возможно, завершит яркую карьеру победой.

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger, Alex Goodlett