Зачем UFC сталкивает лучших русских тяжей? Кажется, Павловичу и Волкову не оставили выбора

«Саша узнал об этом ночью».

Сергей Павлович подерется с Александром Волковым 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Два лучших русских тяжа UFC проведут бой, которого они оба избегали.

Почему UFC решился на это и как его смотреть российский болельщикам?

Почему Павлович и Волков дерутся – разве нет других вариантов? Тренер Волкова не знал о бое, потому что обсуждались другие соперники

Для российских фанатов этот поединок крайне неприятный. Был ли у UFC другой выход? Однозначно. Обсуждался бой Павловича (3-й в рейтинге) и Сирила Гана (2-й в рейтинге) на турнире в Париже. Волкова (6-й в рейтинге) рассматривали как соперника Жаилтона Алмейды (7-й в рейтинге), недавно проигравшего Кертису Блейдсу.

Это максимально логичные бои соседей по рейтингу. Волков пока бьет середняков вроде Тыбуры, Туивасы и Романова. Он несколько раз приближался к титулу, но каждый раз оступался, поэтому сейчас не рассматривается претендентом.

Для Волкова бой против Алмейды – ожидаемый, он сам его просил. Непобежденный бразилец споткнулся на Блейдсе и должен реабилитироваться. После поражения он не получит бой с Ганом, Аспиналлом или Павловичем – соперниками из топ-3, которых видели для него до поражения.

Бой Павловича против Гана тоже логичный: два соседа по рейтингу, которые ждут, когда Джонс освободит пояс. Да, временный чемпион – Том Аспиналл, но он настаивает на реванше с Блейдсом, которому проиграл из-за травмы в 2022-м.

Казалось, все определились с соперниками и довольны: Ган и Павлович возглавят турнир UFC в Париже, Аспиналл и Блейдс – летний в Лондоне, Волков подерется с Алмейдой в США. Но ворвался фактор Саудовской Аравии – страны, которая много платит за турниры UFC, но которую не устраивают второсортные карды.

В итоге Волкова экстренно свели с Павловичем – возможно, после претензии саудовцев (мы о ней, конечно, не узнаем). Спешка была такая, что о бое не узнал даже тренер Волкова Тарас Кияшко:

«Мы очень удивлены этой новостью. Саша узнал об этом ночью, я – утром. Это стало для нас сюрпризом. Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем мы готовы драться за пояс. Наши менеджеры сейчас разбираются в ситуации».

По информации журналиста Игоря Лазорина, есть довольно высокая вероятность, что этот поединок не состоится, потому что у Волкова был контракт на бой с Алмейдой. При этом афишу Павлович – Волков анонсировал лично Дана Уайт.

Павлович и Волков – друзья. Они вместе тренировались и хотели драться только за титул или статус претендента

Проблема боя Павлович – Волков не в том, что они соотечественники. К такому в UFC мы привыкли: бразильцы и американцы дерутся друг с другом, как и россияне. Копылов встречался с Дураевым, Павлович побил Абдурахимова, а Волков в Bellator проиграл Минакову. Расстраивает, что Павлович и Волков – два лучших российских тяжа в UFC, которые давно дружат.

Волков и Павлович вместе готовились к боям, появлялись в интервью и подкалывали друг друга. Когда вопрос о бое стал актуальным, все спрашивали о нем. Ответ всегда был один и тот же: «Мы не хотим драться, полно других соперников. Готовы лишь за титул или статус претендента. Но если UFC заставит…»

Будет ли это претендентский бой? Скорее всего, нет – к нему ближе Аспиналл или Ган. Похоже, UFC спасает турнир в Саудовской Аравии: в январе обсуждалось, что его перенесли на лето из-за недовольства кардом (Уайт это отрицает). Логично, что карду нужны бойцы-мусульмане, поэтому турнир возглавляет Хамзат Чимаев. Многие ждали Ислама Махачева, но вместо него – дуэль россиян.

Насколько интересен бой? Нельзя сказать, что он предсказуем. Бой Павловича с Ганом интриговал больше: сила против скорости, природный нокаутер против искусного кикбоксера. Бой Волкова с Алмейдой тоже хорош: против Блейдса бразилец первый раунд ставил рекорды по тейкдаунам, но нелепо проиграл во втором. Бороться с Волковым проще, но огромная разница в антропометрии и навыках в стойке оставляла тому шансы.

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Какие у шансы у Павловича и Волкова? Это интересный бой для фанатов – сила против интеллекта

Победителя спрогнозировать трудно, хотя очевидно, что фаворитом будет Павлович. Бойцы досконально изучили друг друга и знают все слабые места. Возможно, Павлович, который не борется в UFC, использует против Волкова партер. Волков, проведя кучу спаррингов с Павловичем, сможет уйти от прямолинейных ударов первом раунде. В том числе от длиннющего апперкота и оверхенда – они шокируют соперников Павловича, которые не успевают адаптироваться. Волков их видел на тренировках, поэтому может выработать геймплан против Павловича.

У Волкова хватает хейтеров, но это крайне думающий и постоянно развивающийся боец, который борется со слабостями. Он переехал в США, чтобы выбраться из зоны комфорта и прогрессировать. Не хватало мощи? Набрал мышечную массу и превратился в гиганта, а джеб стал каменным. Проседал партер? Фанатично работает над борьбой и получил черный пояс по джиу-джитсу.

При этом до сих пор Павлович – боец-загадка. В России он проводил полные бои, но в UFC изменил стратегию: бежит за нокаутом в первом раунде, бросаясь в размены. Аспиналл показал, что будет, если соперник Павловича быстрее и сам обладает нокаутирующим ударом. Это проглядывалось в бою с Блейдсом, который несколько раз хорошо контратаковал Павловича. Но тогда Блейдс быстрее улетел в нокаут.

Сможет ли Волков поймать Павловича в первом раунде? Крайне маловероятно. Бои с Ганом и Аспиналлом показали, насколько Волков медленный на фоне скоростных тяжей. Павлович быстрый на руках, поэтому Волкову придется тяжело. Он вообще склонен много пропускать и имеет проблемы с движением голов: по Волкову попадал даже ветеран Оверим, а Тыбура так и вообще показал близкий бой.

Волков хорош против соперников, которых удачно держит на дистанции. Обычно это малоподвижные и грузные тяжи, как Розенстрайк или Романов. Волков использует фронт-кики, удары в корпус, добавляет джеб. На более близкой дистанции – проблемы: голова Волкова напоминает неподвижную башню, по которой надо хорошо попасть.

Поэтому интрига есть: Волкову нужно удержать Павловича на дистанции, перевести бой во второй раунд и рассчитывать, что соперник устанет. Это соглавное событие, поэтому возможны пять раундов. Для Волкова это идеальный формат – на дистанции трех раундов у него меньше шансов как финишировать, так и победить по очкам.

«Отвратительно, что русских парней ставят против друг друга». Не все довольны боем Павлович – Волков

Два русских тяжа в UFC хотели драться только за пояс – но выйдут просто так

Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger/Zuffa LLC, Sarah Stier