Мощная победа Бивола: вышел под Цоя и уничтожил соперника на глазах Роналду и Конора

Триумф нашего чемпиона.

На боксерском турнире в Саудовской Аравии непобежденный Дмитрий Бивол подрался с британцем Линдоном Артуром. Это шестая защита пояса WBA Super российского чемпиона.

Как все закончилось?

Бивол скандально развелся с женой и готовился в Кыргызстане. Считался разгромным фаворитом, но хвалил Артура

Победив Сауля Альвареса, Бивол ворвался в элиту медийного бокса: посыпались рекламные контракты и новые вызовы. Но с боя против Канело прошло почти 20 месяцев, а Бивол подрался лишь однажды – против непобежденного Хильберто Рамиреса. Бой с Бетербиевым по-прежнему в планах, реванш с Альваресом не сложился, а новый соперник – малоизвестный Линдон Артур.

Рекорд Артура – 23-1. В отличие от Бивола, он дрался недавно: 1 сентября 2023-го взял пояс IBO, нокаутировав Брайана Нахуэля (хотя побывал в нокдауне). Запомнился двумя боями с Ярдом: в первом победил раздельным решением, во втором улетел в нокаут. Артур – разгромный андердог, коэффициенты на Бивола доходили до неприличных 1,02.

Бивол же уверял публику, что соперник хороший: «Да, Артур – далеко не самый известный боксер, но на данный момент это хорошая кандидатура. Это хороший боксер. У него есть желание выиграть». Насторожило, что Бивол упомянул «данный момент» – словно искал соперника попроще. А из сильных сторон выделил только желание победить.

Журнал The Ring назвал Бивола бойцом 2022-го. В следующем году запомнился лишь громкий развод с женой. Победа над Артуром не станет заявлением – все ждут Бетербиева или реванш с Канело. Бивол это понимал, а перед турниром признал, что не видит себя в топ-5 боксеров:

«Не хватает мне поясов, чтобы я мог добавить себя в этот список. Я не ощущаю, что должен стоять в этом списке. Мне еще нужно этого добиться. Я чувствую, что могу там быть, но есть ребята, которые прошлись по весовым категориям, пособирали пояса, сделали многое для бокса».

Бивол проводил шестую защиту пояса WBA. Главная интрига – в какой форме он после скандала с женой. Бывает, после такого бойцы дерутся хуже обычного. Скандалы отвлекают от тренировок, но по Биволу трудно считать эмоции – перед турниром он казался сконцентрированным. К Рамиресу тренировался в Абу-Даби, сейчас – в родном Кыргызстане:

«Впервые моя подготовка прошла полностью в Кыргызстане. Лагерь был немного короче обычного, потому что мы чуть поздно узнали о дате боя – поздновато подписали контракт. Поэтому мы остались спарринговать в Кыргызстане, отказались от идеи поездки в США. Вроде все прошло хорошо. У меня были спарринг-партнеры, похожие на Артура. Тоже высокие, которые использую свой джеб, правый встречный».

Бивол избивал Артура 12 раундов, но снова без нокаута. Это девятая победа решением – нашего боксера считают незрелищным

Развод, скомканная подготовка и соперник, в которого никто не верит. Подарил ли бой сенсацию? Нет. Если вообразить самый неконкурентный бой, который существует во вселенной, получится выступление Артура. Бивол с первого раунда забрал инициативу и избивал соперника.

Бивол вышел под песню Виктора Цоя «Группа крови», но не пустил ее на ринге. В первом ряду сидели Криштиану Роналду и Конор Макгрегор, но быстро заскучали. Бивол показал классическое выступление, деклассировав Артура. Без нервов и интриги.

Бивола не за что критиковать – он уничтожает соперников. Самый конкурентный за последнее время – Канело (115-113). Бивол переехал в США, дает интервью на английском, им восхищаются легендарные боксеры. Но он далек от статуса суперзвезды – многим не хватает финишей. Бивол не нокаутирует с 2018-го и снова победил решением – девятым подряд.

За что похвалить Артура? Он был стойким: боялся атаковать, но держал руки у челюсти, выживал у канатов. Пару раз попал джебом в первых раундах, в восьмом зарядил по корпусу – казалось, Бивол почувствовал. На этом все: Артур испугался уже до боя, когда прятался под капюшоном, в ринге – стал жертвой. Бивол выиграл каждый раунд, поэтому судьи единогласно отдали ему победу 120-107.

Это самый разгромный счет за последние девять побед Бивола решением (в 2018-м были 120-108 против Айзека Чилембы). Артур напоминал боксерский мешок, на котором Бивол отрабатывал удары. Заходило все, но угол не торопил Бивола и настаивал на осторожной работе. Когда в 11-м раунде Артур упал в нокдаун, Бивол даже припрыгнул от радости.

Мир кайфует от нокаутов и крови, а не искусства бокса. Бивол не рискует и включается только в последних раундах, это его почерк. Мы видели такой сценарий много раз. В этом класс Бивола – он почти не снижает планку. Но фанатам хочется ее поднять: Бивол заслуживает места в топе лучших, но сам себя там не видит.

Артура можно было нокаутировать, но Бивол снова не рискнул. После боя чемпион вызвал победителя пары Бетербиев – Смит. Похоже, 2024-й станет для Бивола решающим – его бой с Бетербиевым за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе ждут много лет. Бивол может стать королем дивизиона – и не исключено, что в бою с соотечественником.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham