Рахмонов сожрал очередного соперника и вообще не проигрывает. Но получит ли он титульник UFC?

Победа в День независимости Казахстана.

17 декабря в Лас-Вегасе прошел UFC 296. В полусреднем весе встретились дерзкий Шавкат Рахмонов и ветеран лиги Стивен Томпсон, которого на поединок вывел актер Джек Блэк.

Бой закончился победой Рахмонова сабмишеном за четыре секунды до конца второго раунда. Поединок получился не очень зрелищным – повлияет ли это перспективы Рахмонова получить титульник?

У Рахмонова феноменальные 18 побед и 100% финишей. Но он не встречался с настолько элитными ударниками, как Томпсон

Рахмонову 29 лет. Он уже разобрался с двумя бойцами из топ-10 – Нилом Мэгни и Джеффом Нилом. Но некоторые звезды его избегают – например, от поединка отказался Белал Мухаммад. В Рахмонове видят будущего претендента на титульный бой, хотя он не говорит по-английски. Хотя в США поразил публику тем, что в Казахстане едят конину.

В отличие от Мухаммада, Рахмонов выигрывает все бои досрочно, в том числе и в UFC, где провел пять поединков и забрал три бонуса за яркие выступления. Самые запоминающиеся финиши были в бою с Карлстоном Харрисом, когда пробил удар с вертушки и добил на канвасе, и против Джеффа Нила, когда задушил, стоя у сетки.

Хотя именно Нил доставил больше всего проблем Рахмонову – он попал 69 раз. И это больше, чем четыре предыдущих его соперника вместе (36 попаданий). Сам Рахмонов ответил 113 точными ударами.

Из-за беспощадной манеры ведения боя с начала 2022 года эксперты продвигали бой двух непобежденных бойцов – Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова. Но из-за разницы в рейтинге и последующего перехода Чимаева в средний вес разговоры утихли.

Рахмонов тренируется в зале Kill Cliff, где работают Камару Усман, Гилберт Бернс, Иэн Гэрри, Висенте Люке, Майкл Чендлер, чемпион Bellator в полусреднем весе Джейсон Джексон и средневес Брендан Аллен. Изначально он должен был встретиться с Келвином Гастелумом, но тот слетел из-за травмы. Так Рахмонов получил в соперники Томпсона.

Стивен Томпсон – ветеран ММА. Ему 40 лет, но он по-прежнему в топ-10 дивизиона, хотя проигрывал Гилберту Бернсу, Даррену Тиллу, Тайрону Вудли и Белалу Мухаммаду, который сделал семь тейкдаунов. У Томпсона неплохая защита от них, но он не умеет выбираться из удержаний. Хотя в партере до этого его никто не финишировал.

Томпсон – базовый кикбоксер. Его рекорд в профессиональном кикбоксинге – 57-0. В 2006 году он занял первое место в списке бойцов Мировой Лиги Боевых искусств (WCL), основанной Чаком Норрисом, а в 2007-м серьезно травмировал колено в одном из боев, из-за чего перешел в ММА.

Томпсон в 20 лет занялся бразильским джиу-джитсу под руководством чемпиона мира по БЖЖ Карлосом Мачадо и добрался до коричневого пояса. У него только одна победа сабмишеном и по восемь – нокаутом и решением судей. В последний раз он выступал год назад против Кевина Холланда, которого перебил в стойке так, что соперника не выпустили на пятый раунд.

Рахмонов стал первым, кто финишировал Томпсона сабмишеном. Но зрители освистывали бойцов

С первых минут Рахмонов охотился за тейкдауном. Он прижал Томпсона к сетке и держал в клинче около 3,5 минут, но перевести на канвас не смог. Последняя минута первого раунда прошла в стойке – Томпсон выглядел предпочтительнее, но многие эксперты все равно отдали эту пятиминутку Рахмонову.

Второй раунд начался аналогично первому: Рахмонов прижал Томпсона к сетке и пытался его уложить. Но Томпсон здорово сопротивлялся, а зрители ожидаемо освистывали. Через две минуты Рахмонов поймал его на ошибке и провел тейкдаун, а затем едва не финишировал удушающим приемом, но соперник выбрался из плотного захвата.

На последних секундах Рахмонов вышел на второй удушающий – на этот раз с контролем спины. Томпсон похлопал за четыре секунды до конца раунда. Это первое поражение Томпсона сабмишеном в карьере, а для Рахмонова – 18-я победа. Его феноменальный процент досрочных побед (100%) сохранился.

После боя Рахмонов поздравил казахстанцев с Днем независимости, но его речь была скромной: «Сегодня день независимости Казахстана, поздравляю мой народ. Стивен Томпсон – сильный парень. Я его финишировал и считаю, что заслуживаю бой за пояс. Готов подраться с победителем титульника».

Шавкат Рахмонов доказал готовность драться против топов. Но из-за слабой зрелищности он вряд ли станет следующим претендентом на пояс. Скорее всего, в следующем году мы увидим элиминатор против Белала Мухаммада.

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images, телеграм-канал UFC Russia