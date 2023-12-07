Первая смерть в истории ММА. Слепнувший американец погиб на подпольном турнире в Киеве

Кровавая история из 90-х.

ММА считаются более безопасным спортом, чем бокс: бойцы реже погибают, мозг не так сильно травмируется, в UFC – ни одного летального исхода.

Первая смерть в ММА случилась в 1998-м – на боях без правил в Киеве, где погиб многодетный отец из США.

«Мы готовы погибнуть в бою». На турнир в Киеве собрали сборную мира – в финале Олейник дрался против американца

В 1998-м менеджер бойцов из США Уилл Хендрикс наткнулся на объявление в интернете. На турнир по ММА в Киеве требовались иностранные бойцы – драться против местных. За это предлагали полную оплату перелета и проживания + гонорар ($2 тысячи за бой, 3 – за победу).

«Не пропустите. Такое событие случается раз в жизни. У вас есть шанс попасть в символическую сборную мира», – говорилось в объявлении.

Тогда в США проводилось мало турниров, в UFC – всего три за 1998-й. Поэтому киевский турнир World Super Challenge привлек Хендрикса. Он договорился с главным тренером «Минамото» Андреем Старовойтом, что его клиенты – Кларенс Тэтч и Ларри Паркер – подерутся на турнире.

Харьковский клуб по джиу-джитсу «Минамото» стоял на старте боев без правил на Украине. Участники называли себя «одинокими волками, сбившимися в стаю». Все было пропитано восточной философией и духом самурая. Бойцы говорили, что мечтают погибнуть, а главный ученик – Алексей Олейник (будущий боец UFC) – возглавил турнир.

Старовойт ответил Хендриксу по электронной почте и принял бойцов на турнир. Хендрикса удивило, что организаторов не интересовал их уровень, регалии и рекорд. Главное – иностранец, потому что местной публике обещали международный турнир.

«Каждый день у нас реклама на телевидении и радио, половина билетов уже продана, ожидаем, что арена будет заполнена, – написал Старовойт по почте за неделю до выставки. – У нас будет профессиональная съемка, и вы получите копию».

Старовойт прислал регламент боев: нельзя кусаться, выдавливать глаза, хватать за нос, уши, горло, пальцы и пах. Поединки проходили без ограничения времени до финиша либо сдачи.

Хендрикс боялся ехать на Украину, потому что думал, что обманут и не заплатят. Подозрения укрепились, когда им предложили самим купить билеты, а потом получить компенсацию. Хендрикс отказался, а организаторы смирились после ультиматума: купили билеты и забронировали проживание. Заботливо предупредив, что в Киеве температура около нуля, поэтому нужно тепло одеться.

Бойцы не прошли медосмотр, а зрители сидели в верхней одежде из-за холода. Бой закончился трагедией

Тэтч, Паркер и тренер Шелдон Марр приехали в Киев, где их заселили в дорогой отель (из аэропорта забрал сам Старовойт). Уже на арене команда узнала, что подерется еще один американец – 31-летний Дуглас Дедж, который приехал с другом. Дедж попросил Марра секундировать его – каратист дрался первым на тренировке.

С американцами обсудили правила, проверили экипировку, но перед боями не было медосмотра. «Не помню, чтобы они хотя бы проверяли сердцебиение», – вспоминал Марр.

Дедж тоже узнал о турнире в Киеве из интернета. Он жил во Флориде с женой и пятью детьми. В США провел один любительский поединок – проиграл Шону Брокмоулу приемом. Дедж провел тейкдаун и схватил соперника за косичку, но в итоге проиграл армбаром.

В зале Дедж считался слабым бойцом: формально – ударник, но был так плох в стойке, что шел в борьбу. Долговязый и физически слабый, боролся он тоже слабо, часто попадаясь на приемы.

В Киеве Дедж дрался в штанах – против бойца «Минамото» Евгения Золотарева, который был ниже, но заметно мощнее. Бойцы дрались на голых кулаках: на покрытии без канатов или сетки, а трибуны тонули в странной дымке.

Во Дворце спорта 16 марта собралось четыре тысячи зрителей. Они тряслись из-за холода, а Марр оделся в кожаную куртку, встав у зоны для боев. Золотарев почти сразу перевел Деджа в партер, где несколько раз ударил в блок. Бойцов подняли в стойку, Дедж попытался бороться, но снова оказался под Золотаревым. После града ударов сдался – рефери остановил бой.

Паркер наблюдал за боем, чтобы решить: выйти на бой или сбежать через черный ход. 34-летний боец из Колорадо был опытным грэпплером, но боялся драться на Украине – на голых кулаках и без ограничений по времени. Паркер не увидел в бою Деджа ничего пугающего, поэтому остался (он победил Дмитрия Елисеева нокаутом на 15-й минуте).

«Если бы я подумал, что они позволили этому выйти из-под контроля, то вернулся бы в раздевалку, взял сумку и ушел. Но он выдержал несколько ударов, постучал, бой остановили, и я подумал: «Хорошо, супер. Они собираются устроить спортивное шоу», – вспоминал Паркер.

Дедж не упал в глухой нокаут, а добивания не выглядели брутально. Он поднялся на ноги, но не устоял: озадаченно протер глаза и рухнул на спину. Ему оказали срочную медицинская помощь и вывезли на носилках с арены в Киевский институт нейрохирургии. Другие остались во Дворце спорта: Паркер победил Елисеева, а Тэтч проиграл Алексею Олейнику, который выступал под флагом Украины.

Когда американцы покинули Киев, Дедж все еще лежал в больнице. Вернувшись домой в Колорадо, бойцы узнали, что он умер. О трагедии рассказали в американских новостях, что ударило по репутации ММА в США (без того негативной – во многом благодаря сенатору Маккейну). Многие ошибочно подумали, что Дедж погиб на турнире UFC, а один из создателей промоушена Арт Дэви, занявшийся продвижением кикбоксинга, публично осудил ММА.

Дедж терял зрение на тренировках, но не обращался к врачу. Украинцы не заплатили его семье, организатор – уехал в китайский монастырь

Позже выяснилось, что Дедж болел, что привело к смерти. Эксперты отмечали: здоровый человек не погибает от таких ударов. Выяснилось, что Дедж уже терял зрение на тренировках.

Боец Стив Этвелл несколько раз тренировался с Деджем в Таллахасси. Он вспоминал, что однажды тот потерял зрение во время тренировки. Они боролись, когда Этвелл заметил, что Дедж сильно побледнел и смотрел в пустоту. Его кожа похолодела и стала липкой.

Бойцы прервали тренировку: Дедж пришел в сознание и молча ушел. Партнеры посоветовали ему обратиться к врачу, если он хотел драться дальше. «Насколько знаю, он никуда не пошел, – сказал Этвелл. – Думаю, не хотел признавать, что с ним что-то не так».

Партнеры предупреждали Деджа: ему нельзя драться с профессионалами. Но он постоянно писал промоутерам по электронной почте, представляясь сильным бойцом. Большинство отказывались, но в клубе «Минамото» купились на истории.

«Он признавался, что рекламировал навыки промоутерам, – вспоминал Этвелл. – Не уверен, что именно он говорил о себе, но точно упоминал, что у него было много боев на неизвестных турнирах».

Вскоре после боя в Киеве консульство США обратилось к украинскому правительству с просьбой начать расследование. Сначала власти отказались, утверждая, что главный организатор, клуб «Минамото», быстрее распустится, чем выплатит компенсацию. Но спустя год они все-таки запретили Absolute Fighting. «Минамото» и похожие клубы в Харькове ушли в подполье, а затем перенесли соревнования в Россию и Беларусь.

Хендрикс возобновил переписку со Старовойтом, потому что Паркеру и Тэтчу не заплатили. Хендрикс написал, что им должны $6250 – включая расходы на визы и гостиницу по пути в Киев. Еще менеджер требовал компенсацию для жены Деджа: бойцу не оплатили билеты и проживание, а еще – $2 тысячи за бой.

Промоутеры исчезли, когда миссис Дедж прилетела в Киев на свои деньги, чтобы забрать тело мужа. Старовойт всплыл в середине апреля, отправив Хендриксу факс с извинениями за то, что бойцам не заплатили. Вскоре он получил электронное письмо от другого представителя «Минамото».

«Их представитель в США пытался продать запись турнира, – сказал Хендрикс, которому предлагали распространять видео, чтобы уладить финансовые споры с клубом. – Они думали, что видео будет стоить пару миллионов долларов, ведь на нем погиб человек. Это было довольно грустно».

Хендрикс отклонил предложение, так и не получив денег. В том же 1998 году Старовойт покинул Украину и уехал в Китай, где поселился в Шаолиньском монастыре и тренировался с монахами. Вернувшись на Украину, он открыл школу и проводил турниры по смешанным единоборствам. Ответственность за смерть Дугласа Деджа никто не понес.

Фото: vk.com/aleksey_oleinik; archive.kyivpost.com