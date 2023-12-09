«Русские, вперед!» – от этой фразы наш бокс искрит уже больше месяца. Конфликт Емельяненко, Маваши и Кремлева

Кто прав?

28 октября в Москве состоялся боксерский поединок в тяжелом весе между Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным на турнире «Лига Ставок. Однажды в ринге».

Встреча завершилась победой Асбарова, но внимание привлек совсем не результат боя. По ходу поединка болельщики кричали «Русские, вперед!» – и многие посчитали, что ее направили против Асбарова, уроженца Дагестана.

Из-за этой кричалки начался и до сих пор не утихает жесткий спор – с участием Магомеда Исмаилова, Александра Емельяненко, Умара Кремлева и Михаила Маваши.

«Не позволяйте сеять среди нас межнациональную рознь». Исмаилов обвинил зрителей в провокации и раскритиковал Маваши и Дивнича

Одним из первых по ситуации высказался легковес UFC Вячеслав Борщев – он хоть и не осудил болельщиков, но призвал не делить бойцов по национальному признаку: «В России нормально быть русским, дагестанцем или аварцем. Главное, по-доброму к этому относиться. Наши дедушки, между прочим, умирали за то, чтобы не было людей, которые позволяли бы себе ненавидеть кого-то по национальному признаку».

Боец ММА Магомед Исмаилов обвинил зрителей в провокации: «Трибуны кричали «Русские, вперед!» Мне было немножечко не по себе. Два россиянина боксируют, у них есть имена, но трибуны кричат «Русские, вперед!»

Я не испытываю к русским неприязнь, но чувствую, как испытывают эту неприязнь к нам. Не позволяйте сеять межнациональную рознь. Думайте головой, принимайте решения исходя из жизненного опыта. Нет смысла враждовать пальцам одного кулака!»

В том же посте он упомянул бойца Максима Дивнича и музыканта Михаила Маваши, с которыми конфликтует из-за их поддержки летних рейдов по мечетям Москвы. По мнению Исмаилова, деятельность Дивнича и Маваши направлена на разделение российского общества.

«Я не про всех, конечно, а про эту зомбированную мавашевско-дивническую группу. Ни один, ни другой русскими не являются, но всеми возможными силами пытаются вселить в сердца русских ненависть к людям других национальностей!»

Маваши, известный антииммигрантской позицией, записал Исмаилову ответное видеообращение: «Все бои, когда дерутся славяне и кавказцы… Всегда было некое противостояние, потому что у каждого своя фан-база. Исмаилов, ты сначала почитай, кто придумал этот лозунг, при каких битвах он использовался и как он утвержден у нас – в Российской Федерации.

Да, там были наши люди – трибуна в полторы-две тысячи человек. Кого-то притесняли, побили или обесчестили? Нет, просто болели за своего. Тогда в чем проблема? Кричите «Дагестанцы, вперед!» Разве вам кто-то запрещает?»

«Ты пыль дорожная. Извинись, пока есть время». Маваши раскритиковал Кремлева, который обещал наказать организаторов боя – за президента IBA вступился Емельяненко

Спустя месяц конфликт обрел новый виток – и увеличился в масштабах. Ситуацию во время октябрьского поединка прокомментировал президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев – он осудил болельщиков и пообещал наказать организаторов: «Недавно я смотрел бой Папина, там кричали «Русские, вперед!» Против Кавказа что-то. Такого вообще не должно быть.

Мы проведем разбирательства. В следующий раз, если будет такое разделение на вероисповедание или национальность, мы таких спортсменов будем жестко исключать. Такого не должно быть. У нас одна страна, один народ. Веру трогаешь – как зайти в семью и разделить ее».

Маваши тут же раскритиковал позицию Кремлева. В посте он перешел на личности и намекнул, что президент сменил настоящее имя в попытке скрыть происхождение:

«Умар-Али Назарович Лутфуллоев. Зачем взял фамилию Кремлев? Всем и без того ясно. Где он услышал крики «против Кавказа»? Да нигде! Видимо, он и не смотрел бой, а просто поверил слухам и домыслам из сети. Очень несерьезное поведение для президента федерации. Еще и такие заявления делать. «Жестко исключим!» Кого? За что? Вы в вопросе хоть разобрались, господин Лутфуллоев?»

Официального ответа со стороны Кремлева не последовало, зато Маваши опубликовал в телеграм-канале сообщения с угрозами в свой адрес. Он уверяет, что ему написал представитель президента IBA: «Классные, креативные работники у Умара Кремлева. На случай, если пойдет отрицание данного персонажа, скажу сразу: человек настоящий, номер тоже. Я пробил».

Пока остальные бойцы молчат, высказался Александр Емельяненко – он поддержал Кремлева, предложив Маваши провести поединок: «Миша Маваши, надеюсь, ты знаешь, кто я такой. Я Александр Емельяненко, для меня честь быть русским. Умар Назарович Кремлев – настоящий русский мужик, он очень многое сделал для бокса и развития России.

Ты, Миша Маваши, животное. Ты пыль дорожная. Если хочешь выяснить отношения, давай встретимся и выясним их. Я проедусь и пройдусь по тебе. Извинись, пока есть время».

Фото: ютуб-канал KOVALENKO; телеграм-канал Александра Емельяненко; Instagram/mishapitbullmavashi