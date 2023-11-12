Конор наехал на команду Хабиба за использование допинга. Откуда столько уверенности?

Все из-за Усмана Нурмагомедова.

Усман Нурмагомедов – двоюродный брат Хабиба и один из самых талантливых молодых бойцов ММА. В 25 лет он уже чемпион Bellator, успешно защищает титул и поражает универсализмом.

Но сейчас у Усмана проблемы: его поймали на запрещенном веществе (не называется) и наказали шестимесячной дисквалификацией. Громче всех отреагировал Конор.

«Абдулманап перевернулся в гробу». Конор жестко отреагировал на новость про дисквалификацию Усмана Нурмагомедова

По словам самого Усмана, он с разрешения врача принимал препараты для лечения болезни, но не сообщил об этом атлетической комиссии, потому что не знал о наличии запрещенных веществ. При этом исполнительный директор Bellator Майк Коган отметил, что в данном случае речь идет не о допинге. Сейчас Усман сохраняет пояс – и даже может вернуться в Гран-при, где уже вышел в финал.

Вскоре после новости Конор Макгрегор ворвался в соцсети. Он заявил, что Усман употреблял стероиды, а команду Хабиба прозвал лицемерами: «Ни капли не удивился, когда узнал, что у члена команды Хабиба Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды. Лицемеры высшего разряда. Стероиды – это харам! Аллаху стыдно за клан Нурмагомедовых. Мошенники! Абдулманап перевернулся в гробу».

Неделю назад Конор обвинял в использовании стероидов Ислама Махачева. Он выложил его фото после нокаута от Адриану Мартинса (единственное поражение Махачева в карьере): «Его отправляли в нокаут и ловили на стероидах. Теперь он первый номер P4P. Ну что за спорт!»

Речь о мельдонии, который нашли у Махачева больше семи лет назад. Тогда Американское антидопинговое агентство (USADA) провело расследование и выяснило, что Махачев употреблял запрещенное вещество в небольших количествах. Причина – процедура радиочастотной абляции, связанная с аритмией сердца. Махачев месяц употреблял мельдоний для профилактики рецидива, поэтому его оправдали.

В 2019-м Абдулманап Нурмагомедов попросил UFC дать Махачеву бой с Макгрегором. Тогда Ислам не входил в топы, поэтому Конор взорвался и снова упомянул стероиды:

«Абдулманап, я уважаю ваши методы тренировок и то, чего вы достигли. Но я смеюсь над мальчиком, подносящим воду, Исламом Махачевым, когда думаю о нем как об оппоненте. Я не вступаю в спортивные схватки с теми, кто употреблял стероиды».

Хабиба годами обвиняют в употреблении допинга, хотя он прошел 50 проверок USADA. Фергюсон считал, что чемпион сидел на курсе

Хабиба, как и других чемпионов, часто проверяли на допинг. Он вспоминал, что тестировался около 50 раз: «Что касается допинга, то у меня в них 50-0, я сдавал 50 раз и всегда был чист. Это советую и другим. Кто принимает, тот принимает, но я считаю – это психологическая слабость, когда человек не уверен в своих силах. Я отношусь к этому с недопониманием, мой допинг – тренироваться, кушать, спать».

Перед боем с Конором Хабиба неожиданно проверили в 7 утра, когда он был в США: «Меня буквально застали врасплох. Проверяющие нагрянули прямо в семь утра, пришлось срочно сдавать тест. Результат отрицательный». При этом Хабиб не против допинг-тестов и с пониманием относился к проверкам.

В 2018-м Хабиб предполагал, что половина UFC может сидеть на допинге: «Но идет зачистка». Допинг-офицеры находили Хабиба не только в США, но и в Махачкале. Он привык к постоянным проверкам – даже после окончания карьеры его восемь месяцев тестировали на допинг.

Несмотря на это, Хабиба регулярно обвиняли в использовании запрещенных веществ. Тони Фергюсон считал, что чемпион редко дерется из-за допинга:

«Не знаю, что там происходит с допингом в России и сколько раз его тестируют, но если этому чуваку надо драться, а потом он берет перерыв, прежде чем снова драться, то я не знаю… Это выглядит так, словно он на курсе. Но если его все-таки проверяют на допинг, то это круто».

Нурмагомедов резко ответил в соцсетях: «Этот придурок Фергюсон сомневается в моих допинг-пробах! Эй, идиот, меня проверили уже 11 раз, и все 11 раз антидопинговая комиссия сказала, что во мне нашли слишком много мужества. В отличие от твоих глаз, которые ты спрятал при нашей последней встрече».

Соперники, проигравшие бойцам из команды Хабиба, регулярно говорят про допинг

В 2023-м тему допинга развил Бобби Грин – легковес, не входящий даже в топ-15 дивизиона. Он выскочил на коротком уведомлении и проиграл Махачеву в первом раунде. Теперь заверяет всех, что дагестанцы сидят на допинге.

Грин говорил, что Нурмагомедов и Махачев тренируются в Дагестане и ходят в мечети, куда USADA не может добраться. По его словам, «это позволяет им делать все, что они хотят». Еще Грин говорил, что Петр Ян и Рафаэль Физиев могли покупать стероиды в Таиланде и избегать проверок USADA.

Хабиб ответил на обвинения за Махачева: «Нет ничего страшного, что ты отдаешь должное чемпиону, и без разницы, нравится он тебе или нет. Но это не дано каждому, для этого нужны мозги и желательно без соломы.

Ислам, не даешь ты им покоя. За пять лет я 49 раз сдал тест на допинг. У Ислама скоро будет 50 тестов. Кто-нибудь, передайте Бобби: то, что с ним сделал Ислам, – чистая техника, наработанная годами».

Проигравшие постоянно жалуются. Дэн Хукер, которого Махачев задушил за пару минут, доказывал, что Махачев использует запрещенные капельницы и рассматривал его вены.

Хабиба обвиняли еще чаще, на что Абдулманап отвечал с юмором: «У Хабиба другой допинг – аварский хинкал, курдюк, мясо, икра, мед, орехи, черная икра. В этом плане мы для здорового питания ничего не жалеем».

Конор обвинил команду Хабиба в лицемерии, но это нелогично, потому что сам Конор регулярно получает упреки в использовании запрещенных средств. Бойцы UFC – от Джастина Гейджи до Бенеила Дариуша – говорят, что благодаря стероидам он набрал мышечную массу и залечил перелом ноги. Конор долго не возвращался в пул USADA, возможно, чтобы очистить организм – и вернулся только недавно.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger / Kontributor; Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; East News/Matt Ferris / Image of Sport/Sipa USA; instagram.com/thenotoriousmma