50-летняя мать нокаутировала 19-летнюю экс-девушку сына. Такого фрик-боя в ММА вы еще не видели

Безумие из Польши.

Фрик-бои популярны не только в России. В Польше дерутся блогеры, поп-звезды и проститутки. В соцсетях гремит странный бой – матери против бывшей девушки сына.

Мать считалась андердогом, но нокаутировала девушку, которая встречалась с ее сыном-блогером

Бой прошел в прошлые выходные на хэллоуинском турнире Clout MMA в польском городе Плоцк. В клетке подрались несостоявшиеся родственники: 50-летняя Малгожата Звежински и бывшая девушка ее сына 19-летняя Никита Алокин.

В карде было много непрофессионалов – блогеров и местных звезд. В главном событии подрался польский ветеран ММА Даниэль Омельянчук – 41-летний боец, проведший четыре года в UFC. Он победил Дениса Залецкого.

Самым громкий на турнире – женский бой. Звежински, известная как Goha Magical, прославилась в польском тиктоке, снимая видео с сыном-стримером Даниэлем по прозвищу Daniel Magical. В клетке она подралась с его бывшей девушкой – 19-летней Никитой Алокин, которая раньше тоже снималась в видео.

Интернет-вражда привела к бою. Фаворитом считалась Алокин: она на 30 лет моложе и уже один раз дралась по ММА, в августе проиграв польской актрисе Монике Ласковской.

Звежински оказалась сильнее: после недолгой разведки в начале боя она накинулась на соперницу и уронила в нокдаун. Алокин чудом достояла до конца первого раунда, но во втором – сломалась. Звежински нокаутировала девушку и стала звездой соцсетей – вирусный бой набирает миллионы просмотров.

«Это была удивительная кульминация гала-концерта CLOUT MMA 2! Миссис Госия вошла в историю фрик-боев», – написал промоушен после боя.

Польша известна фрик-боями: дерутся блогеры и красотки из соцсетей. Но межгендерный бой возмутил мир

Существует несколько точек притяжения фриков – Россия (Epic Fighting, «Наше дело»), Польша (Fame MMA) и Таиланд (Fight Circus). В других странах, включая США, тоже проводятся фрик-бои, но там все строже.

В Польше сталкивали абсолютно разных фриков – не вспоминайте Пудзяновски – Баттербин. Все намного хуже: в местных лигах дерутся карлики, алкоголики, силиконовые красавицы и пенсионеры. Как в Epic Fighting, но иногда даже круче.

Флагманом считается Fame MMA, но есть и другие лиги. Главный хит первого турнира Fame MMA в 2018-м – бой стронгмена Михала Хандке против бойца ММА Максимилиана Вивьорки. Разница в весе – 41 кг (качок – 114 кг, боец – 73 кг).

Такие промоушены собирают тысячи фанатов на трибунах, но иногда переходят грань. Так произошло в 2021-м, когда в промоушене MMA-VIP устроили межгендерные бои. Женственные мужчины (один из них – «Польский Кен») дрались против боевитых девушек. Оба поединка закончились техническим нокаутом и вызвали осуждение по всему миру.

Международная федерация смешанных единоборств осудила вирусный бой. Рефери закончил поединок, когда женщина пропускала удары (слабые, но зрелище не лучшее) под аплодисменты толпы.

Зрители описывали бой как «ужасающий» и «абсурдный». В Польше фрик-бои критикуют, как и в России. Но они продолжают собирать большую аудиторию и на аренах, и у экранов.