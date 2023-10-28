«Туфта, а не бой». Чурчаев все-таки подрался в поп-ММА – три раунда спарринга с больной ногой

Странная ничья против Галимова.

27 октября на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» подрался скандальный боец поп-ММА Шовхал Чурчаев. Да, он все-таки вышел в клетку, чтобы встретиться с другой звездой индустрии – Шамилем «Паханом» Галимовым. Бой прошел все три раунда, хотя не совсем понятно, был ли он вообще.

Чурчаев вышел на реванш с «Паханом» из поп-ММА с травмированной рукой. Хрюнов хвастался его огромным гонораром

Первый бой Чурчаева и Галимова прошел в титульнике промоушена Hype FC в прошлом году. В близком поединке победил Чурчаев, но Галимов оспорил судейское решение – результат пересмотрели. При этом пояса Чурчаева не лишили, что выглядело странно.

Галимов убеждал: Чурчаеву подарили победу, потому что Hype FC управляли Асхаб Тамаев и Альфредо Аудиторе. В «Бойцовском клубе» Галимов хотел взять реванш, но не верилось, что Чурчаев дойдет до клетки. Он снова получил травму: в нашумевшей массовой драке в ТЦ повредил палец, а на UFC 294, где набросился на средневеса Пауло Косту, – руку.

На взвешивание Чурчаев приехал с опозданием, снова породив слухи, что может не выйти на бой. Похоже, это стало его фишкой, но промоутер Хрюнов доволен. Он назвал его звездой и похвастался огромным гонораром:

«Гонорар Шовхала больше, чем у Магомеда Исмаилова за бой против Александра Илича на турнире Pravda Boxing. Точная цифра – тайна. Я решил превзойти Хетага Цопанова [основатель Pravda Boxing], и у меня получилось. Если ты очень сильно это любишь, то деньги не считаешь».

Если расшифровать намеки Хрюнова, то речь идет о сумме 30+ миллионов. Но в это верится с трудом. Хотя получилось почти невозможное – довести Чурчаева до клетки.

Настрой у Шовхала был не самый боевой – подготовка прошла ужасно: «В этот раз я не буду три раунда руками махать. Это худшая моя подготовка к бою, но я сделаю так, что он быстро завершится. Я очень сильно боялся, что получу травму и не смогу провести этот бой. Было бы обидно, грустно, поэтому я не проводил спарринги».

Боя не получилось: Чурчаев берег руку, а Газизов не дрался после раунда. Минимум ударов – судьи дали ничью

Когда Чурчаев и Галимов вышли в клетку, бросился в глаза размер перчаток. Казалось, из-за них Галимов с трудом поднимает руки. Шовхал тоже выглядел колоритно:

В первом раунде Галимов доминировал, а Чурчаев почти не бил – берег руку из-за травмы. Потом заболела и нога, которую он волочил. Весь турнир бойцы скользили на покрытии, что повышало риски. Бой не складывался и больше напоминал спарринг.

Во втором раунде Чурчаев внезапно включился, а Галимов перестал бить. Невероятный переворот сюжета, для которого не было предпосылок. Третий раунд – в том же стиле. Бойцы почти не били по голове друг другу, а Галимов бросил драться после первого раунда. При этом результат всех устроил – ничья. Чурчаев покачал головой, но принял решение судей.

Бойцы получили деньги за спарринг, который трудно назвать зрелищем. «Туфта, а не бой, – сказал после турнира президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. – Шовхал особо не мог, Шамиль не хотел. Я даже не оцениваю, кто был лучше. Шамиль после первого раунда вообще бросил драться. Второй и третий раунд Шовхал хоть что-то делал. Хотя он хуже гораздо оснащен».

Возвращение Чурчаева разочаровало – казалось, он вышел за гонораром. Но главное удивление – в поединке третьего брата Ивана Емельяненко, которого три раунда перебивал боец поп-ММА Юрий Рябой. Результат – победа Емельяненко раздельным решением судей.

Один из судей дал разгромные 28-22, что рассмешило Рябого. Трибуны встретили вердикт свистом.

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Фото: REN TV; Bulkin Sergey/news.ru/