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«Мы стали свидетелями ограбления». Победа Фьюри над Нганну – котел из возмущений

Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
бокс бокс
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
Фьюри – Нганну
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Высказался даже Пирс Морган.

В Саудовской Аравии состоялся бой-кроссовер между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Для Нганну этот поединок стал дебютным в боксе – желание выйти на ринг стало одной из главных причин, почему он покинул крупнейший ММА-промоушен мира.

Раскрутка противостояния началась еще в 2022 году, но официально бой подтвердили только в июле. Несмотря на усердные тренировки с Майком Тайсоном, к поединку Нганну подошел в статусе явного андердога – но удивил мир и чуть не сотворил величайший апсет.

Бой продлился всю дистанцию и закончился раздельным решением – судьи отдали победу Фьюри, хотя он в третьем раунде побывал в нокдауне.

Как на результат поединка между Фьюри и Нганну отреагировал мир спорта?

• Экс-футболист Гари Линекер: «Мы стали свидетелями ограбления».

• Экс-боец UFC Нейт Диаз: «Фьюри проиграл, а комментаторы – куплены. Придурки, которым стоит научиться боксировать».

• Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо: «Величайший апсет в истории единоборств. Нганну только что стал чемпионом мира по боксу».

• Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор: «Фрэнсис – очень сильный парень. Тайсон не нанес ему никакого урона».

• Журналист Оскар Уиллис: «Роберто Дюран только что сказал мне, что Фьюри проиграл. Делайте с этой информацией, что хотите».

• Боксер Крис Юбенк-младший: «Я смотрел этот бой из зала. Мне показалось, что Нганну победил. Бой был близким, но Фрэнсис действовал агрессивнее, наносил более тяжелые удары и оформил нокдаун. Фьюри заслужил поражение, потому что не смог справиться с человеком, который никогда не боксировал».

• Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг: «Фрэнсис! Впечатляющее выступление. Он вполне мог победить. Макгрегор проложил путь, но Нганну просто вышиб дверь ногой. Это очередное доказательство того, что при правильной подготовке ММА бойцы могут соревноваться с лучшими боксерами».

• Баскетболист Дэмиан Лиллард: «Фьюри проиграл этот бой. Вау».

• Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье: «76-75 Фьюри. Фрэнсис выиграл последние два раунда! Боже мой!»

• Экс-боец UFC Бен Аскрен: «Кажется, в боксе тоже работают не самые лучшие судьи».

• Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес: «😳».

• Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра: «Бойцы UFC должны гордиться выступлением Фрэнсиса. Отличная работа».

• Журналист Пирс Морган: «Фанаты бокса высмеивали этот бой, называя его выставочным. Но теперь не смеется никто. Особенно Тайсон, который прошел через поединок всей жизни против сильнейшего бойца ММА. Невероятное состязание».

• Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович: «ММА – король всех видов спорта».

Нганну почти совершил главный апсет в истории. Фьюри рисковал репутацией бокса

Сколько Фьюри и Нганну заработают за бой в Саудовской Аравии?

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield

5 комментариев

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АРХАТ
Уже тот факт что говорят "что Нганну ограбили" - большой удар по репутации бокса.
Да скорее всего Фьюри не вышел на пик формы, бережёт её для боя с Усиком. Но чёрт возьми это твой вид спорта, ты вышел против гораздо более медленного бойца ЮФС.
+3
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+3
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Андрей Савинов
Так или иначе бой породил массу споров, моё почтение сценаристам.
+2
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+2
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kolodobnikz
Позор и клоунада. Фьюри проиграл этот бой.....
+1
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Лёша Алёшин
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Ответ АРХАТ
Уже тот факт что говорят "что Нганну ограбили" - большой удар по репутации бокса. Да скорее всего Фьюри не вышел на пик формы, бережёт её для боя с Усиком. Но чёрт возьми это твой вид спорта, ты вышел против гораздо более медленного бойца ЮФС.
когда ты тренируешься две недели в год для хайпа и бабла то даже если ты федя емельяненко получишь в голову тебя на жопу посадят что случилось со всеми легендарными дядями туда и тайсона засунуть можно который не тренировался а искал момент попасть в голову и федя и ряд других, а может это ставка на свой проигрыш и дать усику расслабить булки мол уже не тот не тренируется фьюри ,всё это бабло на титулы не играет это как макгрегор и мэйвезер а к бою с усиком будит другой фьюри который выиграет и опять будет всех хайпить
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Phantom of Opera
Ответ АРХАТ
Уже тот факт что говорят "что Нганну ограбили" - большой удар по репутации бокса. Да скорее всего Фьюри не вышел на пик формы, бережёт её для боя с Усиком. Но чёрт возьми это твой вид спорта, ты вышел против гораздо более медленного бойца ЮФС.
На реванше срубят ещё кучу бабла, ещё больше, чем сейчас, Тайсон уже вырубит Нганну. И все будут за, Фьюри умеет зарабатывать деньги, а победу Фрэнсису сегодня ни за что бы не отдали)
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