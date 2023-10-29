«Мы стали свидетелями ограбления». Победа Фьюри над Нганну – котел из возмущений

Высказался даже Пирс Морган.

В Саудовской Аравии состоялся бой-кроссовер между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Для Нганну этот поединок стал дебютным в боксе – желание выйти на ринг стало одной из главных причин, почему он покинул крупнейший ММА-промоушен мира.

Раскрутка противостояния началась еще в 2022 году, но официально бой подтвердили только в июле. Несмотря на усердные тренировки с Майком Тайсоном, к поединку Нганну подошел в статусе явного андердога – но удивил мир и чуть не сотворил величайший апсет.

Бой продлился всю дистанцию и закончился раздельным решением – судьи отдали победу Фьюри, хотя он в третьем раунде побывал в нокдауне.

Как на результат поединка между Фьюри и Нганну отреагировал мир спорта?

• Экс-футболист Гари Линекер: «Мы стали свидетелями ограбления».

• Экс-боец UFC Нейт Диаз: «Фьюри проиграл, а комментаторы – куплены. Придурки, которым стоит научиться боксировать».

• Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо: «Величайший апсет в истории единоборств. Нганну только что стал чемпионом мира по боксу».

• Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор: «Фрэнсис – очень сильный парень. Тайсон не нанес ему никакого урона».

• Журналист Оскар Уиллис: «Роберто Дюран только что сказал мне, что Фьюри проиграл. Делайте с этой информацией, что хотите».

• Боксер Крис Юбенк-младший: «Я смотрел этот бой из зала. Мне показалось, что Нганну победил. Бой был близким, но Фрэнсис действовал агрессивнее, наносил более тяжелые удары и оформил нокдаун. Фьюри заслужил поражение, потому что не смог справиться с человеком, который никогда не боксировал».

• Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг: «Фрэнсис! Впечатляющее выступление. Он вполне мог победить. Макгрегор проложил путь, но Нганну просто вышиб дверь ногой. Это очередное доказательство того, что при правильной подготовке ММА бойцы могут соревноваться с лучшими боксерами».

• Баскетболист Дэмиан Лиллард: «Фьюри проиграл этот бой. Вау».

• Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье: «76-75 Фьюри. Фрэнсис выиграл последние два раунда! Боже мой!»

• Экс-боец UFC Бен Аскрен: «Кажется, в боксе тоже работают не самые лучшие судьи».

• Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес: «😳».

• Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра: «Бойцы UFC должны гордиться выступлением Фрэнсиса. Отличная работа».

• Журналист Пирс Морган: «Фанаты бокса высмеивали этот бой, называя его выставочным. Но теперь не смеется никто. Особенно Тайсон, который прошел через поединок всей жизни против сильнейшего бойца ММА. Невероятное состязание».

• Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович: «ММА – король всех видов спорта».

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield