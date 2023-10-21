«Кто-нибудь, ударьте врача по яйцам и спросите, где он находится». В UFC пожар из-за сорванного боя Анкалаева

Кто не прав?

Бой Магомеда Анкалаева с Джонни Уокером на UFC 294 признали несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны Анкалаева, хотя поединок мог дать полутяжелому дивизиону нового претендента на чемпионский пояс.

Решение рефери остановить бой на третьей минуте вызвало неоднозначную реакцию в мире смешанных единоборств – потому что Уокер был готов драться дальше.

Но врач настоял. Не дал положенного времени на восстановление, проверил состояние бойца вопросом о том, в какой стране тот находится – но не получил четкого ответа.

После решения в октагоне началась потасовка: Уокер оттолкнул от себя рефери, вынудив охрану выбежать в клетку. Туда вышел даже президент UFC Дана Уайт – чтобы погасить конфликт. Он назвал врача некомпетентным и призвал Уокера не беспокоиться – кажется, нас ждет реванш.

Как на спорный момент отреагировали в мире ММА?

Впечатлений много.

● Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг: «Дерьмовое решение. Нужно было найти ему переводчика, это самое главное. Жаль, что все так закончилось. Это нелепо».

● Экс-претендент на чемпионский пояс UFC Эл Яквинта: «Когда находишься в Абу-Даби, сложно понять, что это за страна. Я прекрасно могу понять, почему Уокер не ответил на вопрос».

• Боец наилегчайшего веса UFC Джефф Молина: «Кто-нибудь, ударьте этого врача по яйцам и спросите, где он находится».

• Боец полулегкого веса UFC Содик Юсуфф: «Если отбросить шутки в сторону, то я сам бы не объяснил, где находится Абу-Даби. Даже вне клетки. А уж в середине боя я бы точно облажался».

• Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор: «Этот бой признали несостоявшимся? Уокера ударили прямо в челюсть, причем нелегально. Он не смог продолжить бой. Это дисквалификация».

• Журналист Ариэль Хельвани: «Полное дерьмо. Врач допустил ошибку. К сожалению, если решение приняли, его никак не изменить – даже оттолкнув рефери. Конечно, это какой-то бардак. Жаль».

Фото: AFP/GIUSEPPE CACACE