🤦‍♂️ Боже, Оливейра – новый Фергюсон. Из-за глупости больше никогда не будет чемпионом

Слетел с главного боя UFC 294.

Чарльз Оливейра за 10 дней до титульного боя с Исламом Махачевым на UFC 294 снялся из-за травмы – его заменит Алекс Волкановски.

«Многие меня осуждают, но я не могу выйти на этот бой, когда готов только на 80%. Это очень важный поединок, поэтому необходимо быть готовым на все 120%», – прокомментировал ситуацию Оливейра, получивший сечку на последнем спарринге перед вылетом в ОАЭ.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что соперником Махачева будет Волкановски: «В пятом раунде на спарринге вчера вечером буквально перед вылетом… Ему очень жестко рассекли бровь. И вчера же ее зашили, но, очевидно, он не прилетит и не сможет биться. Другое дело, если бы он сразу нам сообщил. Мы бы наняли пластического хирурга, который бы все зашил изнутри и сделал правильно».

Еще Уайт, намекнув на абсурднейший вылет Иржи Прохазки с реванша против Гловера Тейшейры, обвинил бойцов в непрофессионализме: «Знаете, эти парни никогда не звонят, когда что-то случилось. Они сообщают, когда уже что-то зашили. Но я понимаю, что Чарльз не хочет рисковать».

Оливейра уже шесть (!) раз не делал вес, а теперь получил глупую травму за 10 дней до главного боя в карьере

Оливейру любят, потому что у него сложный карьерный путь. До первой встречи с Махачевым у него было ровно 30 боев в UFC, которые четко делятся на два этапа: в первых 19 поединках его рекорд составлял 10-8-1 (с такой статистикой либо увольняют, либо дают выступать популярному и денежному бойцу), а следующие 11 – выиграл.

Понятно, что такой перелом в карьере не прошел гладко. Второй бой в UFC в сентябре-2010 Оливейра проводил в легком весе, выйдя на Эфраина Эскудеро с двухкилограммовым перевесом.

Что делать легковесу, который не уложился в 70 кг? Правильно, через три месяца пытаться подраться в полулегком весе! Что было далее, легко понять: Оливейра провалил взвешивание и проиграл Джиму Миллеру.

Следующие четыре года Оливейра не срывал взвешивания, но в 2014 году не скинул лишние полфунта перед боем с Джереми Стивенсом. А еще через год случился новый двухкилограммовый перевес в полулегком весе – не повезло Майлзу Джури.

Но главный провал ждал Оливейру в 2016 году: он должен был сделать 66 кг для боя с Рикардо Ламосом, но сбросил лишь до 70 – полулегковес дрался с цифрами легковеса. После этого Оливейра окончательно сменил категорию, где шесть лет не злил Дану Уайта.

Пока в мае-2022 года снова не провалил весогонку: не скинул 200 граммов перед боем с Джастином Гейджи, из-за чего лишился чемпионского титула.

Оливейра легко победил и стал официальным обязательным претендентом на пояс, но титул так и не вернул – в октябре того же года Ислам Махачев уничтожил его за два неполных раунда.

Травмы, проблемы с весогонкой и непрекращающиеся странности: кажется, Оливейра больше похож на Фергюсона, чем мы думали

Да, Тони Фергюсон никогда не проваливал взвешивание, но, как кажется, он уничтожил себе карьеру двойной (Тони, зачем?) сгонкой весной-2020. Именно тогда бушевала пандемия коронавируса, а в апреле Фергюсон наконец-то планировал подраться с Хабибом Нурмагомедовым.

Но Хабиб из-за логистических проблем отказался от боя, а Фергюсон, в марте готовившийся к сгонке, ее не прекратил. Он сделал нужные 70 кг к апрелю, а затем через месяц повторил это перед боем за временный пояс с Гейджи.

Что было дальше, вы помните: Гейджи пять раундов уничтожал медленного и потухшего Фергюсона, который в концовке отказался от продолжения боя.

Про внешнее сходство Оливейры и Фергюсона весело (и не очень) шутят в соцсетях. К сожалению, подходя к завершению карьеры, Оливейра впитал не самые чемпионские черты самого чемпионского бойца планеты.

Как можно на фоне перебора в два килограмма в легком весе через три месяца спуститься в 66 кг, чтобы и там проиграть? Как можно сделать перевес в четыре килограмма? Как можно, имея травмирующий опыт пяти проваленных весогонок, не сделать 70 кг в статусе чемпиона? Как можно устроить пятираундовый спарринг за 10 дней до главного боя в карьере, даже не прилетев в Абу-Даби?

Легковес ACA Эдуард Вартанян рассказал о работе Оливейры в лагере. По словам Вартаняна, стиль работы Оливейры в зале выглядит безрассудным: «Я в него не верю, честно говоря. И этому есть объективные факторы. Допустим, тренировочный процесс.

Думаю, ты знаешь, насколько важно в тренировочном процессе уделять внимание защите – работать в шлеме и т.д. А если посмотришь на тренировочные сессии Оливейры – то будешь крайне удивлен, как вообще этот человек смог стать чемпионом UFC. Это будто драка в пабе. Они рубятся до изнеможения».

Что дальше для Оливейры? Он не молод и потерял место в титульной гонке

Кто бы ни победил 21 октября в Абу-Даби, следующим претендентом должен быть Джастин Гейджи – обладатель пояса BMF. К его умению драться за неоспоримый титул можно и нужно придираться, но он не заслужил потерять шанс, добытый в такой зрелищной манере.

А с кем драться Оливейре?

Реванш с Порье?

Долгожданный бой с Конором?

Или дать возможность бойцам вроде Гамрота, Физиева (но его мы увидим очень не скоро) и Царукяна подраться с авторитетным топом дивизиона?

Порье не скрывает, что его волнуют две категории боев: денежные и титульные. Давать шансы молодым и голодным претендентам он не будет.

Так ли рассуждает Оливейра? Или он готов пойти на серьезный риск и отдать свое место в дивизионе в размен?

Другой очень важный момент. Через шесть дней Оливейре исполнится 34 года. Хабиб, например, не ждал спада и ушел в 32. Фергюсон сильно сдулся в 35 лет. Это не совпадение: в карьере легковесов спад начинается раньше, чем у тяжей.

У Оливейры был лучший шанс в карьере забрать титул (хоть он и шел аутсайдером). Но сейчас, когда будущее титула решено примерно на следующий год, сложно назвать стареющего Оливейру первым, вторым или даже третьим претендентом.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Jordan Jones; instagram.com; Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press